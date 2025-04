Unter Merz‘ CDU wird das Leben für Deutschlands Muslime nur noch schlimmer werden.

Während Merz Israel den roten Teppich ausrollt und der Aufstieg der extremen Rechten unübersehbar ist, stehen Deutschlands Muslime vor großen Herausforderungen, erklärt James Jackson.

Die letzten 18 Monate waren für die fünfeinhalb Millionen Muslime in Deutschland schrecklich, und es sieht so aus, als würde es noch schlimmer werden. Mit einem Anteil von etwa 6,6 Prozent an der Bevölkerung und drei Millionen Staatsbürgern spielen negative Darstellungen von Muslimen und Arabern eine übergroße Rolle in den Medien und der Politik – besonders seit Beginn des Israel-Gaza-Konflikts –, während sie in beiden Bereichen kaum vertreten sind.

Die Situation war bereits schlecht – eine EU-Studie über den Islam in Europa ergab letztes Jahr, dass Deutschland das zweitschlechteste Land in Europa in Bezug auf antimuslimischen Rassismus ist. Doch mit dem rechtesten Parlament in der Geschichte der Bundesrepublik machen sich viele Muslime, Araber und andere Minderheiten große Sorgen. Die rechtsextreme Alternative für Deutschland (AfD) erzielte mit 20,8 Prozent das beste Ergebnis der deutschen Rechten seit dem Zweiten Weltkrieg und erwähnte „Islam“ oder „Muslim“ in ihrem Wahlprogramm fünfzig Mal – kein einziges Mal in positivem Kontext.

Und obwohl Alice Weidel sich als „libertäre Konservative“ inszeniert und ihre lesbische Ehe mit einer Frau of Color von Elon Musk und der internationalen Presse hervorgehoben wurde, erklärte sie 2017 auch, dass „das Kopftuch nicht nach Deutschland gehört“ und dass der Islam mit dem deutschen Grundgesetz unvereinbar sei.

Obwohl die Partei durch Deutschlands berühmte „Brandmauer“ gegen die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten von der Regierung ferngehalten wird, hat der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU deutlich gemacht, dass er Deutschlands autoritären Niedergang nur noch beschleunigen wird – ein Kurs, der sich vor allem gegen Araber, Muslime und Unterstützer Palästinas richtet.

Dies geschieht im Namen der sogenannten Staatsräson – der Doktrin, dass die Sicherheit Israels eine der obersten Prioritäten Deutschlands ist. Ursprünglich war dies nur eine rhetorische Floskel von Angela Merkel während einer Rede vor der israelischen Knesset, doch inzwischen hat sich daraus eine eigenständige politische Leitlinie entwickelt.

Nachdem über eine Million Menschen gegen seine Zusammenarbeit mit der extremen Rechten bei einer Abstimmung zur Einschränkung des Asylrechts auf die Straße gingen, fragte Merz in seiner Abschlussrede auf dem Wahlkampf in München rhetorisch, wo diese „pro-demokratischen Proteste“ gewesen seien, „als in diesem Land palästinensische Fahnen geschwenkt wurden“.

Für Merz scheint das Zeigen der palästinensischen Flagge, die auch am UN-Hauptquartier gehisst wird, skandalöser zu sein als eine gezielte Zusammenarbeit mit einer rechtsextremen Partei, die den Wahlkampf mit dem Konzept der „Remigration“ führte.

Er versprach zudem kürzlich, das Gesetz zur Volksverhetzung auszuweiten, um es strafbar zu machen, „Israels Existenzrecht zu leugnen“ – eine höchst umstrittene Formulierung ohne klare Grundlage im Völkerrecht, die zweifellos dazu führen wird, dass Palästinenser für das Zeigen von Bildern des historischen Palästinas bestraft werden.

Deutschlands Déjà-vu

Einer der ersten Schritte von Merz nach seinem Wahlsieg war ein Anruf beim israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, um ihn nach Deutschland einzuladen – trotz des bestehenden Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen Kriegsverbrechen, darunter der Einsatz von Aushungern als Kriegswaffe und gezielte Angriffe auf Zivilisten.

Während die scheidende „Ampel“-Koalition deutlich machte, dass sie Netanjahu wohl nicht verhaften würde, plante sie auch nicht, ihm einen roten Teppich auszurollen.

Merz hingegen bezeichnete die Einladung laut Netanjahus Büro als „eine offene Herausforderung gegen die skandalöse Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs, den Premierminister als Kriegsverbrecher zu bezeichnen“.

Kein Wunder, dass laut Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen nur 12 Prozent der Muslime in Deutschland für die siegreiche konservative Partei gestimmt haben. Die Einladung wurde von Amnesty International als „offener Aufruf zum Rechtsbruch“ und als „kein guter Start für einen zukünftigen Kanzler“ verurteilt. Die Linke, die mit 29 Prozent die meisten Stimmen muslimischer Wähler erhielt, kritisierte diesen Schritt scharf. Aber Merz ist nur ein besonders extremer Vertreter der Staatsräsonquerfront – ein deutscher Begriff, den ich geprägt habe, um das Bündnis von der extremen Rechten über die Konservativen, die Mitte und sogar Teile der sogenannten „antideutschen“ Linken zu beschreiben, das Israel um jeden Preis verteidigt. Dazu gehört, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu untergraben, Staatsbürgerschaftsrechte einzuschränken und weiterhin Waffen an einen Mann zu liefern, der vom höchsten Gericht der Welt als Kriegsverbrecher gesucht wird.

Unter dem Vorwand des edlen Ziels, den Antisemitismus im Land des Holocausts zu bekämpfen, wurden der Islam und Araber zum Problem erklärt. Deutsche Politiker erkennen dabei nicht die historische Ironie, dass sie Hass gegen eine religiöse und ethnische Minderheit schüren, um angeblich eine andere zu schützen – und diesmal mit der extremen Rechten als verlässlichem Verbündeten. Wichtige Gesetze gegen „Antisemitismus“ stammen ursprünglich von der AfD oder wurden mit ihrer Unterstützung verabschiedet.

Nach dem 7. Oktober wurde Muslimen vom liberalen Vorzeigepolitiker und Vizekanzler Robert Habeck – der sich nun glücklicherweise aus der Spitzenpolitik zurückzieht – mitgeteilt, dass ihr Schutz vor Rechtsextremen davon abhänge, dass sie sich von der in Deutschland als Terrororganisation eingestuften Hamas distanzieren.

68 Prozent der Muslime in Deutschland haben in den letzten fünf Jahren Diskriminierung erlebt, mit einem starken Anstieg seit 2022 in ganz Europa – diese Gefahr ist also alles andere als theoretisch. Moscheen waren bereits zahlreichen Bombendrohungen, Sachbeschädigungen und Hassbotschaften ausgesetzt, wie der Koordinationsrat der Muslime (KRM) in Köln Ende Januar mitteilte.

„In den Moscheegemeinden haben die Menschen Angst, dass Faschisten kommen und uns mitnehmen“, sagte der frisch gewählte Linken-Politiker Ferat Koçak am Wahlabend im arabischen Viertel von Neukölln gegenüber The New Arab. Koçak ist der erste Abgeordnete der Linken, der außerhalb Ostdeutschlands direkt ein Mandat gewann.

„Es ist sehr wichtig, dass wir den Menschen – unseren Freunden und Nachbarn – ein Gefühl der Sicherheit geben“, sagte er und vertritt damit einen wachsenden antirassistischen Flügel innerhalb seiner Partei, deren überraschendes Comeback eine der großen Überraschungen der Wahl war.

Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist eine der zentralen Aufgaben eines Staates – eine echte Staatsräson – und sollte niemals davon abhängen, welche Überzeugungen jemand hat. Deutschland hat diesen Weg schon einmal eingeschlagen – und es endete nicht gut.

Ein Artikel von James Jackson, ein in Berlin ansässiger Journalist und Moderator des Mad in Germany-Podcasts, der auf YouTube und Spotify verfügbar ist, der Artikel erschien zuerst im Englischen auf New Arab.