Genozidforschungsinstitut erhebt Vorwürfe gegen Deutschland

Das international anerkannte Lemkin-Institut zur Verhütung von Völkermord hat scharfe Kritik an Deutschland geäußert. In einer Erklärung vom 13. Januar 2026 verurteilt es „die anhaltenden Bemühungen mehrerer hochrangiger deutscher zivilgesellschaftlicher Organisationen, den andauernden Völkermord in Gaza zu leugnen und unter deutschen politischen Entscheidungsträgern Desinformation und Leugnungsnarrative zu verbreiten“.

Gleichzeitig wirft das Institut großen deutschen Medienkonzernen vor, „zum loyalsten Sprachrohr der israelischen Regierung“ geworden zu sein. Deutsche Politiker werden ebenfalls dafür kritisiert, dass sie sich von der „internationalen Rechtsordnung“ abwenden – einer Ordnung, „die zum großen Teil aufgrund der von ihr verursachten Gräueltaten geschaffen wurde“. Damit sind die Verbrechen der Nazis gemeint, darunter der Holocaust an den europäischen Juden, der Völkermord an den Sinti und Roma und der Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion.

Systematische Leugnung des Völkermords im Gazastreifen

Das Institut verurteilt die Tatsache, dass in Deutschland weiterhin die Tatsache geleugnet wird, dass Israel seit dem 7. Oktober 2023 für einen mindestens zwei Jahre andauernden Völkermord im Gazastreifen verantwortlich ist. Diese Kritik richtet sich nicht nur an Regierungsparteien und hochrangige Politiker, sondern auch an die führenden deutschen Medien: „Die größten deutschen Medien haben ihre journalistische Verantwortung aufgegeben, kritische Stimmen bedroht und sind damit zum loyalsten Sprachrohr der israelischen Regierung geworden.“

Laut dem Bericht wird diese systematische Leugnung des Völkermords in erster Linie durch politischen Druck von oben sowie durch israelische Lobbyarbeit und Desinformationsbemühungen vorangetrieben. Letztere werden insbesondere dem Nahost-Friedensforum (NAFFO), der Europe Israel Press Association (EIPA), der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) und dem European Leadership Network (ELNET) einschließlich seines Forums für strategischen Dialog (FSD) zugeschrieben.

„In dieser Symbiose liefern Organisationen die Pseudargumente, auf die sich deutsche Politiker stützen, um eine ansonsten unhaltbare politische Haltung zu legitimieren. Im Gegenzug werden diese Organisationen mit öffentlichen Mitteln oder privilegiertem Zugang zum Parlament belohnt. Durch die Finanzierung, Bereitstellung von Plattformen und politische Unterstützung von Akteuren, die UN-Gremien diskreditieren, etablierte Rechtsnormen ignorieren und Völkermord leugnen, hat Deutschland einer internationalen Rechtsordnung den Rücken gekehrt“.

Forderung nach einer politischen Kehrtwende

Der Bericht weist darauf hin, dass sowohl Israel als auch Deutschland derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) stehen – Israel wegen Völkermordes, Deutschland wegen möglicher Mittäterschaft. Insbesondere Letzteres wird in der öffentlichen Debatte in Deutschland weiterhin fast vollständig ignoriert. Vor diesem Hintergrund richtet das Lemkin-Institut einen dringenden Appell an die deutschen Behörden, „die aktive Finanzierung, Verbreitung und Legitimierung von Propaganda, die Völkermord leugnet und sich als kritische Expertise tarnt, unverzüglich einzustellen“.

Weiter heißt es: „Wir fordern die deutsche Regierung außerdem nachdrücklich auf, die öffentliche Finanzierung einzustellen und den privilegierten Zugang zum Parlament für Organisationen und Initiativen zu beenden, die sich mit der Leugnung von Völkermord und der systematischen Diskreditierung internationaler Rechtsinstitutionen befassen. Wir erinnern Deutschland und alle seine politischen Gremien an ihre Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention, einschließlich der Pflicht, Völkermord und jede Form der Mittäterschaft zu verhindern und zu bestrafen. Vor allem fordern wir den deutschen Staat auf, seine Mittäterschaft am Völkermord an den Palästinensern zu beenden, unter anderem durch Waffenexporte an den Staat, der den Völkermord begeht, und durch unkritische diplomatische Unterstützung für diesen Staat.“

Das Lemkin-Institut ist eine international tätige Nichtregierungsorganisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Es ist nach Raphael Lemkin benannt, einem polnisch-jüdischen Juristen und Holocaust-Überlebenden, der den Begriff „Genozid“ geprägt hat. Die Mission des Instituts ist es, „die globale Basis mit den Instrumenten zur Verhütung von Völkermord zu verbinden“. Bereits im April 2024 erklärte das Institut, dass der derzeitige Völkermord Israels nicht nur auf den Gazastreifen beschränkt ist, sondern ganz Palästina, einschließlich des Westjordanlands, betrifft.

Dieser Artikel erschien zuerst bei Middle East Monitor (MEMO) und wurde in Absprache mit dem Autor für etos.media übersetzt und redaktionell leicht bearbeitet.