Digitaler Sozialismus oder Aussterben: Venezuelas Lehre in der heftigsten Phase des Kapitalismus

An einem gewöhnlichen Tag Anfang Januar dieses Jahres 2026 erwachte die Welt mit schockierenden Nachrichten, deren Folgen auf den ersten Blick nicht klar waren: eine brutale US-Militäraggression und die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro und seiner Frau Cilia Flores in einer komplexen Operation, die mit höchster militärischer und geheimdienstlicher Präzision durchgeführt wurde. Obwohl die Operation einen direkten militärischen Angriff, intensiven Beschuss und systematische Zerstörung von Waffendepots und Verteidigungsplattformen beinhaltete, setzte sie stark auf den massiven Einsatz digitaler Technologie, und genau diese Achse werden wir hier analysieren. Die Berichterstattung der Mainstream-Medien konzentrierte sich auf die politischen und diplomatischen Aspekte des Ereignisses, ohne wirkliche Aufmerksamkeit – sei es spontan oder absichtlich – auf die entscheidende Rolle, die fortschrittliche Technologie bei dieser Operation spielte. Es handelte sich nicht nur um eine traditionelle militärische Intervention, wie es einige westliche Medien darstellten; vielmehr handelte es sich um einen umfassenden und organisierten digitalen Krieg, der der Verhaftung mit Monaten, wenn nicht sogar Jahren der Planung, Überwachung und Vorbereitung vorausging.

Die Lehre aus Venezuela

Bevor ich fortfahre, möchte ich hier meine Vorbehalte gegenüber der Politik des Maduro-Regimes erwähnen, die Dissens unterdrücken, Freiheiten einschränken und den Griff auf Linke und Gewerkschaften verstärken. Unsere Kritik an der amerikanischen kapitalistischen Intervention, der Verletzung des Völkerrechts und dem Einsatz von Technologie als Waffe der Hegemonie bedeutet in keiner Weise, die repressiven Praktiken des Maduro-Regimes gegenüber progressiven Kräften und der Arbeiterbewegung in Venezuela, insbesondere der Kommunistischen Partei Venezuelas, zu rechtfertigen. Sich gegen den aggressiven Militarismus des amerikanischen Kapitalismus zu stellen, widerspricht nicht der Kritik der inneren Tyrannei; vielmehr ist es eine Position, die mit linken Werten vereinbar ist. Was wir hier hervorheben, ist die technologische und strategische Lehre, die dieser Vorfall allen linken und progressiven Bewegungen liefert, unabhängig von unserer Einschätzung des Maduro-Regimes selbst.

Laut den Medienberichten wurden bei dieser Operation die fortschrittlichsten US-Satellitenüberwachungssysteme der Welt eingesetzt, um die Bewegungen der venezolanischen Führung über US-Satelliten zu verfolgen, die rund um die Uhr um die Erde kreisen. Die Big-Data-Analyse beschränkte sich nicht nur auf die Überwachung physischer Bewegungen, sondern umfasste auch das Anfertigen genauer und detaillierter Karten der venezolanischen Regierungskommunikationsnetze mit all ihren Komplexitäten und Zweigen. Der Einbruch elektronischer Systeme war kein zufälliger Prozess, sondern sorgfältig geplant, um sie ebenso wie die Kommunikation im entscheidenden Moment zu deaktivieren, wodurch die venezolanische Führung vollständig von ihren Basen und Unterstützern isoliert wurde – im Rahmen eines Operationsmusters, das in der westlichen Militärliteratur als lähmende Entscheidungszentren vor direkter Konfrontation bekannt ist.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Analyse von Millionen von Telefonaten, Textnachrichten und E-Mails war nicht nur ein traditioneller Spionageprozess, sondern eine komplexe Operation, um die Standorte von Führungskräften mit äußerster Genauigkeit zu bestimmen und ihre Absichten sowie nächsten Schritte vorherzusagen, bevor sie sie übernahmen. Maschinelle Lernalgorithmen analysierten Verhaltensmuster, überwachten Veränderungen in Kommunikationsmethoden und extrahierten komplexe Informationen aus riesigen Mengen unstrukturierter Daten. Die programmierte und systematische Manipulation von Medien und sozialen Netzwerken war eine organisierte Kampagne, die auf Künstliche Intelligenz setzte, um die lokale und internationale öffentliche Meinung zugunsten der Intervention zu beeinflussen, wobei die Operation als „Befreiung von Diktatur und Drogenhandel“ dargestellt wurde und nicht als Aggression gegen die Souveränität eines unabhängigen Staates und als eklatante Verletzung internationaler Gesetze; all diese Medien- und digitale Vorbereitung war kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um den Griff auf die Fähigkeiten des Landes zu verstärken und seine enormen Ressourcen zu plündern, was den Weg zur Installation eines „Cartoon“-Regimes ebnet, das dem eigenen Willen beraubt ist, sich im amerikanischen Orbit dreht und seine Agenden umsetzt.

Das sind keine Szenarien aus Science-Fiction-Filmen, sondern eine dokumentierte und greifbare Realität, in der wir heute leben. Die US National Security Agency (NSA) besitzt das PRISM-Programm, das von Edward Snowden, dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter, vorgestellt wurde und globale Kommunikation ohne Diskriminierung oder Grenzen überwacht. Unternehmen wie Palantir Technologies, gegründet mit Mitteln der Central Intelligence Agency (CIA), stellen hochentwickelte Datenanalysesysteme für den US-Geheimdienst bereit, die unter Namen wie „Krieg gegen den Terror“ und zur Verfolgung strategischer Ziele verwendet werden, während es sich im Wesentlichen um Kriege gegen linke und progressive Bewegungen und Regime handelt, die der amerikanischen Hegemonie entgegenstehen.

Das kapitalistische technologische System ist heute weitgehend in der Lage zu totaler Überwachung, genauer Überwachung und systematischer Überwachung politischer Bewegungen, Organisationen und politischer Akteure. Noch gefährlicher ist, dass viele digitale Technologien und Waffen noch im Bereich der Science-Fiction oder virtuellen Studien liegen oder noch nicht angekündigt wurden, wie es bei vielen technologischen Entwicklungen der Fall ist, die heimlich entwickelt und genutzt werden, bevor sie der Öffentlichkeit zugänglich werden. Die Geschichte belegt, dass das Internet selbst und viele andere fortschrittliche Technologien erst viele Jahre nach ihrer Nutzung in geschlossenen militärischen, geheimdienstlichen, sicherheitsrelevanten und industriellen Kreisen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Technologie als Werkzeug für kapitalistische Kontrolle und Hegemonie

Was in Venezuela geschah, ist kein isolierter oder außergewöhnlicher Vorfall in der zeitgenössischen Geschichte. Es ist ein wesentlicher Bestandteil einer umfassenden und integrierten digitalkapitalistischen Strategie, die wir an mehreren Orten der Welt in einem digitalen Kampf parallel zum Kampf auf Straßen und Plätzen gesehen haben. Die härteste und deutlichste Lehre aus dem Vorfall von Maduros Verhaftung ist, dass der Kapitalismus in seiner heutigen Phase nicht mehr nur auf traditionelle harte militärische Gewalt setzt, obwohl er diese bei Bedarf weiterhin beibehält und einsetzt. Er hat ein komplexes und verflochtenes digitales System entwickelt, das in der Lage ist, geografische und politische Grenzen zu durchdringen, Einzelpersonen und Gruppen mit erstaunlicher Genauigkeit zu überwachen, Informationen zu manipulieren und das öffentliche Bewusstsein auf eine Weise zu gestalten, wie es in keiner früheren Ära möglich war, sowie linke und progressive Bewegungen einzuschränken und zu lähmen, bevor sie eine reale Gefahr für ihre Interessen erreichen. Es ist ein Krieg, der mit bloßem Auge unsichtbar ist, dessen Kämpfe oft im digitalen Cyberspace, in Datenservern, in Algorithmen und künstlichen neuronalen Netzen stattfinden, der aber politisch und materiell effektiver und kostengünstiger ist, als Bomben, Flugzeuge, Panzer, Soldaten und repressive Apparate. Künstliche Intelligenz ist zum Rückgrat dieses digitalen Krieges geworden und bietet beispiellose Fähigkeiten in prädiktiver Analyse, totaler Überwachung und präzise gesteuerter psychologischer Kriegsführung.

Diese neue Realität stellt linken Kräften und progressiven Bewegungen weltweit eine schicksalhafte und existenzielle Frage, deren Antwort nicht aufgeschoben werden kann: Wie können Befreiungsbewegungen, die sich in ihrer Organisation noch immer auf traditionelle Treffen verlassen, auf die Verteilung von Papierflugblättern auf den Straßen und auf die Nutzung unverschlüsselter Telefone zur Koordination ihrer Aktivitäten angewiesen sind und das Internet auf traditionelle, primitive Weise nutzen und in begrenzten, leicht zu überwachenden Diskussionskreisen einem digitalen kapitalistischen System mit diesem erstaunlichen Entwicklungs- und Komplexitätsniveau entgegentreten? Die Antwort ist gleichzeitig klar und schmerzhaft: Sie können es in großem Maße nicht, es sei denn, sie entscheiden sich, ernsthaft, tiefgründig und strategisch in das technologische Feld einzusteigen. Nicht als passive Konsumenten kapitalistischer Technologie wie heute, sondern als Entwickler, Innovatoren und Produzenten unabhängiger digitaler Alternativen, die den Kampf entwickeln, vor Durchdringung und Unterdrückung schützen und mit wirksamen Werkzeugen zu ergänzen, die dem Geist der Zeit und ihren Anforderungen entsprechen.

Künstliche Intelligenz: Die neue Waffe der kapitalistischen Hegemonie

Es ist heute zweifelsfrei klar geworden, dass Künstliche Intelligenz trotz ihres enormen und vielversprechenden Potenzials, der gesamten Menschheit zu dienen, nicht mehr nur ein neutraler wissenschaftlicher Fortschritt ist, der darauf wartet, dass jemand sie auf Gut oder Böse lenkt. Tatsächlich ist es eine hochentwickelte und komplexe Waffe in den Händen des globalen Kapitalismus, die systematisch und gezielt eingesetzt wird, um seine Kontrolle über menschliche Arbeit, kollektives Bewusstsein und die „Big Data“, die im digitalen Zeitalter und über die Gesellschaft insgesamt in all ihren wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und intellektuellen Aspekten zum neuen Öl geworden sind, zu vertiefen.

Die großen kapitalistischen Unternehmen monopolisieren heute die Entwicklung und den Betrieb der leistungsstärksten Systeme der Künstlichen Intelligenz weltweit. Diese Unternehmen sind keine neutralen technischen Einheiten, die in einem politischen und wirtschaftlichen Vakuum operieren, wie sie sich darstellen; sie sind in Wahrheit direkte Werkzeuge in der Hand des globalen Kapitals und sind durch enge und verflochtene Beziehungen zum Pentagon, den US-Geheimdiensten und zu den Institutionen des kapitalistischen Tiefenstaats verbunden.

Reproduktion von Klassenausbeutung durch digitale Mittel

Was wir heute überall um uns herum beobachten, ist die Reproduktion derselben historischen Klassenausbeutung, jedoch durch wissenschaftlichere, fortschrittlichere, komplexere und verborgene Mittel. Diese Ausbeutung beschränkt sich nicht mehr auf die Mauern von Fabriken, in denen Arbeiter an Produktionslinien arbeiten, oder auf Bauernhöfe, auf denen Bauern unter der Sonne arbeiten; Diese Ausbeutung hat sich auf den digitalen Raum selbst ausgeweitet, den viele als freien und offenen Raum betrachten. Und wir sehen heute, wie Algorithmen in digitalen Unternehmen genutzt werden, um manuelle und intellektuelle Arbeiter auf eine Weise auszunutzen, die genauer und grausamer ist als jeder menschliche Manager in der Geschichte. Diese Algorithmen bestimmen die Löhne anhand von Angebot und Nachfrage zu jedem Zeitpunkt, verhängen erschöpfende Arbeitszeiten ohne Rücksicht auf die Gesundheit oder den Familienstatus des Arbeitnehmers und verhängen automatische Strafen für Verzögerungen oder Fehler ohne Möglichkeit von Einspruch oder Verhandlung. Die Arbeiter stehen hier keinem Arbeitgeber gegenüber, mit dem sie verhandeln oder protestieren können, sondern einem Algorithmus, der keine Gnade zeigt und menschliche Umstände nicht versteht.

Im Bereich Bewusstsein und Ideologie: Die Algorithmen riesiger Plattformen wie Facebook, Twitter (X), YouTube und TikTok werden genutzt, um das Bewusstsein von Milliarden Menschen weltweit zu prägen. Diese Algorithmen arbeiten nicht neutral, wie Unternehmen behaupten, sondern fördern systematisch die Ideologie des kapitalistischen Konsums sowie die Kultur des Individualismus, Wettbewerbs und der Ewigkeit des kapitalistischen Systems, während sie linke und progressive Inhalte durch „Reichweitenreduktion“ und „shadow banning“ bekämpfen, die den Inhalt fast unsichtbar machen, ohne ihn offiziell zu löschen. Millionen junger Generationen bekommen ihr Bewusstsein heute nicht durch Lesen und kritisches Denken geprägt, sondern durch Algorithmen, die entscheiden, was sie sehen und was nicht, was sie wissen und was sie nicht wissen.

Im Bereich Überwachung und Sicherheitskontrolle sowie zeitgenössischen Kriegen: Künstliche Intelligenz wird heute als zentrales Werkzeug eingesetzt, um politische und soziale Kontrolle auf eine Weise zu vertiefen, wie es in keiner früheren Phase möglich war. Erkennungssysteme und algorithmische Analysen ermöglichen es, politische Aktivisten zu verfolgen, ihr Verhalten, ihre Netzwerke und ihre Bewegungen mit hoher Genauigkeit zu überwachen, und diese Techniken bleiben nicht auf die Länder beschränkt, die sie entwickelt haben, sondern werden in großem Maßstab an autoritäre und repressive Regime vermarktet und exportiert, wodurch sowohl digitaler als auch öffentlicher Raum in ein Feld permanenter Überwachung verwandelt werden. Im gleichen Zusammenhang wird Künstliche Intelligenz systematisch im Umgang mit Gewalt und Kriegen eingesetzt, da schicksalhafte Entscheidungen in Bezug auf Leben und Tod mathematischen Systemen zugeordnet werden, die Klassifizierung, Schätzung und Entscheidungsfindung nach einer kalten technischen Logik durchführen, die von menschlichen oder ethischen Überlegungen losgelöst ist. So wird die Technologie, die als Produkt menschlichen Fortschritts gilt, zu einem Werkzeug zur effizienteren Reproduktion von Tötung und Unterdrückung im Dienst der Logik kapitalistischer Hegemonie und Militarismus und nicht im Dienst der Menschen und ihres Rechts auf Leben und Freiheit.

Die historische Wette der Linken

Der technologische Faktor ist nicht mehr nur ein sekundärer oder luxuriöser Zusatz im Kampf der Linken gegen den Kapitalismus auf lokaler und globaler Ebene. Er ist zu einer grundlegenden und unverzichtbaren Voraussetzung für das Überleben, die Wirksamkeit und den Einfluss geworden. Angesichts dieser Realität kann man sich nicht auf Kritik und Diagnosen beschränken, sondern muss konkrete und greifbare Positionen und Strategien entwickeln, die über die bloße Aufdeckung der kapitalistischen Hegemonie hinausgehen und darauf abzielen, diese zu überwinden und die Technologie im Allgemeinen und die künstliche Intelligenz im Besonderen so umzugestalten, dass sie den Massen dient, anstatt sie zu versklaven.

Der Bedarf an progressiven Alternativen

Anstatt die Technologie in den Händen einer Handvoll kapitalistischer Unternehmen und Staaten zu belassen, muss die Entwicklung fortschrittlicher linker KI-Systeme vorangetrieben werden. Diese Transformation kann jedoch nicht ohne eine grundlegende Veränderung der politischen, intellektuellen und organisatorischen Struktur der linken Kräfte selbst sowie ihrer Sichtweise und Herangehensweise an Technologie erfolgen. Es reicht nicht aus, sich passiv mit Technologie zu befassen unter dem Vorwand, dass es sich um ein spezialisiertes kapitalistisches Werkzeug handelt, oder sie nur in begrenztem und oberflächlichem Maße zu nutzen, sondern sie muss beherrscht und tiefgreifend verstanden werden, ihre Festungen müssen durchbrochen und sie muss neu ausgerichtet werden, um den Interessen der Arbeiter, Angestellten und der breiten Masse zu dienen.

Die Entwicklung linker Fähigkeiten im technischen Bereich ist eine lebenswichtige Notwendigkeit, die nicht weniger wichtig ist als die Entwicklung von Fähigkeiten in den Bereichen Politik, Intellekt, Organisation, Medien und Massenarbeit. So wie die linken Kräfte sich nicht auf kapitalistische Medien verlassen können und versuchen, ihre eigenen unabhängigen Medien aufzubauen, und so wie sie ihre Denk-, Politik- und Organisationsinstrumente unabhängig von den Mustern der kapitalistischen Hegemonie entwickelt haben, müssen sie auch daran arbeiten, ihre eigenen unabhängigen technologischen Alternativen aufzubauen, sei es in sozialen Netzwerken oder in der künstlichen Intelligenz und anderen Bereichen, um ihrem umfassenden Befreiungsprojekt zu dienen.

Mögliche und radikale Lösungen

Die mögliche Lösung ist nun die Entwicklung von Open-Source-basierten, transparenten, neutral orientierten Systemen, die demokratisch mit gesellschaftlichen Kontrollen verwaltet werden, zusätzlich dazu die Erlassung internationaler Gesetze, die die Arbeit der Künstlichen Intelligenz regulieren und ihren Dienst an der Gesellschaft als Ganzes und nicht an den Interessen großer Staaten und kapitalistischer Unternehmen sicherstellen.

Aber das reicht nicht aus. Die erforderliche und radikale Lösung ist der Aufbau echter linker technologischer Alternativen mit progressiver Ausrichtung und gesellschaftlichem Eigentum, durch die diese Technologie aus dem Griff des Marktes gerissen und eingesetzt wird, um Ausbeutungsbeziehungen abzubauen und zum Aufbau einer neuen, gerechteren und menschlicheren Gesellschaft beizutragen, die auf Gleichheit, Zusammenarbeit und gerechter Bedürfnisbefriedigung basiert.

Vorsichtiger und bewusster Einsatz von künstlicher Intelligenz

Der Einsatz aktueller künstlicher Intelligenz durch die Linke muss präzise, wohlüberlegt und vorsichtig erfolgen. Anwendungen, die in einem kapitalistischen Umfeld und von Monopolen und Unternehmen entwickelt wurden, können ohne ein tiefes kritisches Bewusstsein für ihre Funktionsweise nicht als vertrauenswürdig angesehen werden. Viele dieser Tools ermöglichen zwar eine genaue Datenanalyse, Planung, Beobachtung von Trends in der öffentlichen Meinung und Verbesserung von Organisations-, Mobilisierungs- und Kommunikationsstrategien und -methoden, doch können sie in ihrer Struktur versteckte Vorurteile enthalten, die die kapitalistische Hegemonie innerhalb der Arbeit linker Organisationen selbst reproduzieren. Beim Umgang mit sensiblen Daten und Informationen ist äußerste Vorsicht geboten, da die unüberlegte Nutzung dieser Tools zu Sicherheitsverletzungen oder Informationslecks führen kann, die linke Organisationen in Gefahr bringen, insbesondere in autoritären Staaten. Daher ist es notwendig, fortschrittliche digitale Sicherheitsprotokolle zu entwickeln, unabhängigere Open-Source-Anwendungen einzusetzen und die Mitglieder in digitalen Sicherheitspraktiken zu schulen, um sicherzustellen, dass der Einsatz künstlicher Intelligenz im Dienste des Kampfes steht und nicht als repressives und nachrichtendienstliches Instrument gegen ihn eingesetzt wird.

Auf dem Weg zu einer befreiungsorientierten digitalen Revolution

Was die aktuelle digitale Revolution und insbesondere die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz offenbart, ist, dass wir in einer historischen Zeit leben, in der die Widersprüche zwischen der massiven Entwicklung der Produktivkräfte und kapitalistischen sozialen Beziehungen – die diese Entwicklung nicht mehr eindämmen oder zum Wohle der Massen lenken können – klar werden. Obwohl diese digitale Revolution ein enormes Potenzial bietet, um die Menschen von schwerer Arbeit und den Notwendigkeiten des Lebens zu befreien, wird dieses Potenzial innerhalb der Logik der kapitalistischen Hegemonie und des Profits eingeschränkt und umgestaltet.

Der Kampf in diesem digitalen Raum muss zu einer organischen Erweiterung des sozialistischen Kampfes vor Ort werden und darf nicht nur ein Arbeits- und Diskussionsfeld sein, das von der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Realität getrennt ist. Dieser Kampf gegen die digitale Hegemonie darf sich nicht nur auf den virtuellen Raum beschränken, sondern muss eine Erweiterung der Bewegung und des Kampfes der Arbeiter sowie der Massenbewegungen vor Ort sein. Die Verknüpfung des technologischen Kampfes mit dem Klassenkampf vor Ort ist von entscheidender Bedeutung, da die digitale Hegemonie lediglich eine Ausweitung der kapitalistischen Hegemonie auf die Produktion und die Kontrolle über die Arbeitskraft ist.

Der entscheidende historische Moment für die Linke

Was mit dem venezolanischen Präsidenten Maduro geschah, ist kein Einzelfall oder eine vorübergehende Ausnahme im globalen Machtkampf, sondern eine scharfe und laute Warnung an alle progressiven Regime und linken Bewegungen weltweit. Es ist eine praktische Ankündigung, dass der digitale Kampf zu einer zentralen und wichtigen Arena des Klassenkampfes geworden ist, die hier und jetzt stattfindet und die politische und organisatorische Existenz jedes befreiungsorientierten Projekts außerhalb des kapitalistischen Gehorsams bedroht, insbesondere der amerikanischen in der Ära Trumps. Was in Venezuela geschah, zeigt, dass der digitale Kapitalismus auf technische Lücken angewiesen ist, die ihm die Möglichkeit geben, die Stabilität progressiver Regime zu beeinflussen, ihre Führungen zu lähmen oder ihre Bewegungen zu verwirren und darauf zu setzen, das Bewusstsein ihrer Gesellschaften digital zu entwickeln; was ihr offensive Optionen verschafft, die manchmal in ihrer Wirksamkeit die Methoden traditioneller militärischer Interventionen oder direkter Besatzung übertreffen.

Die Gefahr betrifft Venezuela nicht allein, könnte aber jede linke und progressive Erfahrung bedrohen, jede Regierung, die versucht, die Logik des Marktes und der kapitalistischen Hegemonie zu verlassen, sowie jede Arbeiter- oder Massenbewegung, die radikale Veränderungen anstrebt. Wir befinden uns in einer neuen Phase des Klassenkampfes, in der Technologie und Künstliche Intelligenz als strategische Waffe eingesetzt werden, um linke und progressive Bewegungen in ihre Wiege zu schlagen und jede Möglichkeit des Aufbaus unabhängiger progressiver Alternativen zu belagern. Der globale sozialistische Kampf ist heute direktes Ziel – nicht nur von militärischer und wirtschaftlicher Repression, sondern auch von digitaler Durchdringung, totaler Überwachung und dem vorherigen Austrocknen jeglicher möglicher revolutionärer Aktion.

Die grundlegende Frage, die existenziell und schicksalhaft ist: Sind wir als linke und progressive Kräfte wirklich bereit, diesen komplexen, langen und an vielen Fronten geführten digitalen Krieg zu führen? Haben wir nach all den verlorenen Positionen, Rückschritten und Spaltungen die Kühnheit, die Linke intellektuell, organisatorisch und technisch neu aufzubauen, um dem Kapitalismus in seinem höchsten Grad wissenschaftlicher und digitaler technologischer Entwicklung entgegenzutreten? Sind wir bereit, die lokale Fragmentierung und die globalen Spaltungen und Konflikte zwischen linken Kräften zu überwinden und zu verstehen, dass das Schicksal jeder progressiven Erfahrung organisch mit dem Schicksal anderer verbunden ist?

Der historische Moment ist gnadenlos, und der digitale Kapitalismus, bewaffnet mit fortschrittlicher Technologie und künstlicher Intelligenz, wartet nicht auf unser Zögern oder unsere Langsamkeit. Entweder wir engagieren uns mit Bewusstsein, Kampfgeist und Organisation in diesem Kampf und formulieren ein alternatives sozialistisches Projekt neu, das dem digitalen Zeitalter gewachsen ist, oder wir bleiben am Rande der Geschichte zurück und unterliegen neuen, weicheren und effektiveren Formen der Ausbeutung und Unterdrückung. Dieses letzte Schicksal zu akzeptieren, bedeutet nichts anderes als das unvermeidliche Aussterben. Dementsprechend besteht die wahre und einzige historische Herausforderung für das Befreiungsprojekt trotz aller Komplexität der Wege darin, es in ein digitales Projekt mit Bewusstsein und Organisation zu verwandeln; es gibt keine dritte Option, als digital zu werden, damit es bestehen bleibt.

Digitales technisches Wissen und das Verständnis der Mechanismen der Arbeit der Künstlichen Intelligenz müssen ein integraler Bestandteil der zeitgenössischen linken Kultur werden. Hier tritt die entscheidende Rolle der Jugend als Vorreiter für diese Transformation hervor. Sie sind am besten in der Lage, diese Werkzeuge zu nutzen und digitale Innovationen innerhalb progressiver Bewegungen zu führen. Wir müssen linke technische Kader aufbauen und die Energie der jungen Generationen in die Entwicklung alternativer digitaler Werkzeuge, serviceorientierter künstlicher Intelligenzsysteme, die nicht auf Ausbeutung ausgerichtet sind sowie Kommunikationsnetzwerke investieren, die nicht den Algorithmen des Kapitals unterliegen. Wir müssen den Programmiercode so verstehen, wie wir den politischen Text verstehen, und die Algorithmen meistern, während wir Analyse meistern, und Big Data als ein Kampffeld betrachten, nicht nur als neutrale Zahlen.

Diese Anstrengung erfordert Koordination und gemeinsame Arbeit weltweit, indem digitale Allianzen und internationale Organisationen aufgebaut werden, deren Ziel es ist, den digitalen Kampf der Linken weltweit weiterzuentwickeln. Und da die Erste, Zweite und Dritte Internationale historische Reaktionen auf die Phasen der kapitalistischen Entwicklung waren, ist die Digitale Internationale heute eine strategische Notwendigkeit, um dem Kapitalismus in seiner heftigsten digitalen Phase entgegenzutreten. Doch der Aufbau dieser unabhängigen technologischen Alternativen ist mit ernsthaften Dilemmata verbunden: dem Dilemma, sich auf Wissen und Werkzeuge zu verlassen, die im Schoß des kapitalistischen Systems selbst entwickelt wurden, das Dilemma der enormen Ressourcen für den Wettbewerb und das Dilemma der Koordination zwischen rivalisierenden linken Kräften.

Daher kann dieses Projekt kein eigenständiges utopisches Projekt sein; vielmehr muss es eine strategische Taktik sein, die mit der kritischen und vorsichtigen Nutzung verfügbarer Werkzeuge beginnt, technische Solidaritätsnetzwerke auf der Grundlage gemeinsamer praktischer Fragen aufbaut und darauf abzielt, einen alternativen Kern in den durch Open-Source-Technologie und dezentralisierte Netzwerke bereitgestellten Räumen zu entwickeln, mit der Anerkennung, dass es sich um ein langfristiges kumulatives Projekt und keine unmittelbare magische Lösung handelt. Das ist die historische Aufgabe, die auf den Schultern unserer Jugend liegt, die Werte der Gerechtigkeit mit den Horizonten der Technologie zu verbinden.

Die Linke, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Freiheiten, Gleichheit und Gerechtigkeit gespielt hat, kann die aktuelle Situation überwinden. Angesichts der enormen Entwicklung des Kapitalismus sollte dieser digitale Kampf ein Moment der Wiedergeburt einer elektronisch-digitalen Linken sein, die sich mit dem Kampf vor Ort verbindet und mutiger, radikaler, wissenschaftlicher und fähiger ist, sich zu erneuern, den Kampf ihrer Zeit anzuführen und die Zukunft der sozialistischen Alternative angesichts des gefährlichsten Angriffs zu verteidigen, dem sie in ihrer modernen Geschichte ausgesetzt ist. Der Kampf um die Kontrolle über digitale Technologie ist nicht nur ein technischer Kampf, sondern ein Kampf um die Zukunft der Menschheit selbst.

Digitaler Sozialismus ist in diesem Sinne nicht eine von vielen Optionen. Es ist die existenzielle Voraussetzung für das Überleben des sozialistischen Projekts selbst im einundzwanzigsten Jahrhundert.