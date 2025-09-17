Instagram Facebook Twitter
Unterstütze uns

Kritik? Unerwünscht!: Judith Scheytt über den Grimme-Preis und den Antisemitismus-Vorwurf als Waffe

Im Januar 2025 erhielt die Medienaktivistin Judith Scheytt im Rahmen des Donnepp Media Award im Hause Grimme-Institut eine „Besondere Ehrung“ überreicht. Wenige Monate später wurde der Preis unter massivem Druck wieder aberkannt – begründet mit einem unseriösen 39-seitigen Papier voller Antisemitismus-Vorwürfen. Ein Papier, das höchstwahrscheinlich nicht von Menschenhand, sondern von einer KI zusammengeschrieben wurde, und aus wissenschaftlicher Perspektive ein großer Witz ist.


Im Interview mit etos.media spricht Judith Scheytt über:

  • die Hintergründe der Preisverleihung
  • die bizarren Vorwürfe des Vorsitzenden Jörg Schieb und warum das peinliche Papier wohl von einer KI erstellt wurde
  • die Rolle pro-israelischer Lobbygruppen bei Angriffen auf kritische Stimmen
  • die Instrumentalisierung des Antisemitismus-Vorwurfs
  • und die persönlichen wie politischen Folgen solcher Angriffe für kritischen Journalismus in Deutschland

Bild von Jakob Reimann

Jakob Reimann

Ich bin seit 2015 im Team und beschäftige mich hauptsächlich mit Kriegen und Konflikten in Westasien und Nordafrika (WANA), der Jemen und Palästina/Israel sind hier meine Schwerpunkte. Darüber hinaus schreibe ich über Militarismus, Imperialismus, Terrorismus und Geopolitik sowie über die extreme Rechte und den autoritären Staatsumbau in der BRD. Bei etos.media bin ich Redakteur für Außenpolitik. Hier könnt ihr euch in meinen Newsletter eintragen.

Dir gefällt der Artikel? Dann unterstütze doch unsere Arbeit, indem Du unseren unabhängigen Journalismus mit einer kleinen Spende per Überweisung oder Paypal stärkst. Oder indem Du Freunden, Familie, Feinden von diesem Artikel erzählst und der Freiheitsliebe auf Facebook oder Twitter folgst.

Zahlungsmethode auswählen
Persönliche Informationen

Spendensumme: 3,00€

Teilen:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Freiheitsliebe Newsletter

Artikel und News direkt ins Postfach

Kein Spam, aktuell und informativ. Hinterlasse uns deine E-Mail, um regelmäßig Post von Freiheitsliebe zu erhalten.

Neuste Artikel

PATREON

Unterstütz uns bei PATREON

Abstimmung

Sollte Deutschland die Waffenlieferungen an Israel stoppen?

Ergebnis

Wird geladen ... Wird geladen ...

Dossiers

Die Neue Linke
Dossier lesen
Dossier lesen
Defender 2021
Dossier lesen
Weiterelesen

Ähnliche Artikel

Die Liberalen und die rechte Gefahr

Anmerkungen zu Daniel-Pascal Zorns Artikel „Zu stoßen was fällt“ in der Weltbühne Nummer 1 von Mai 2025 (Berliner Verlag GmbH) In der im Frühjahr wieder