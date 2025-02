Frankreich – Parlamentswahl 2024: Der Erfolg des Linksbündnis

Am 9. Juni 2024 werden die Ergebnisse der Europawahlen bekannt gegeben: die rechtsextreme französische Partei Rassemblement National liegt weit vorne. In diesem Moment beschließt der Präsident der Republik Emmanuel Macron allein, noch am selben Abend die Auflösung der Nationalversammlung (Assemblée nationale) anzukündigen. Er beruft drei Wochen später, am 30. Juni und 7. Juli, vorzeitige neue Parlamentswahlen ein und lässt den verschiedenen politischen Parteien damit ein extrem kurzes Zeitfenster, um einen landesweiten Wahlkampf zu organisieren. Diese Entscheidung war völlig arbiträr und unverantwortlich.

Emmanuel Macron erlebt nicht seine erste politische Krise: seine Amtszeit war insbesondere von den Protesten der Gilets Jaunes (Gelbwestenbewegung) und den Protesten gegen die Rentenreform geprägt. Im Jahr 2023 bringt die soziale Bewegung gegen die Rentenreform Millionen von Menschen in ganz Frankreich und über mehrere Monate hinweg auf die Straße. Die Anwendung des Artikels 49-3, um es durchzupeitschen und ohne dass die Reform überhaupt im Parlament hätte verabschiedet werden können, löste eine Welle von Wut im Land aus. Zu diesem Zeitpunkt drohte Emmanuel Macron mehrmals damit, die Nationalversammlung aufzulösen, ohne es aber zu tun: die Umfragen tendierten nach links, und daher waren Wahlen zu diesem Zeitpunkt nicht günstig für ihn… Nein, Emmanuel Macron zog es vor, die Nationalversammlung genau zu dem Zeitpunkt aufzulösen, als die französische extreme Rechte ihren Höhepunkt erreichte.

Dann wurde sehr schnell, wie eine Sternschnuppe, die Neue Volksfront geboren. Sie entstand zunächst aus einem massiven Willen des Volkes, der die Einheit der Linken angesichts der Dringlichkeit forderte: der Dringlichkeit, angesichts einer extremen Rechten, die vor den Toren der Macht steht, Widerstand zu leisten, aber auch der Dringlichkeit, eine echte positive und mobilisierende Perspektive auf der Linken zu schaffen. Trotz aller Differenzen stützen sich die verschiedenen Politiker auf Kompromisse und vereinigten sich unter dem gemeinsamen Banner der NFP (Nouveau Front Populaire). Innerhalb von vier Tagen gelingt es ihnen, gemeinsam ein soziales, ökologisches und quantifiziertes Programm zu schreiben, ein Programm, das mit der schädlichen Politik von Emmanuel Macron bricht. In diesem gemeinsamen Programm werden kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen vorgeschlagen.

Die Neue Volksfront vereint auf breiter Basis:

linke politische Parteien, die bereits im Parlament vertreten sind: Les Écologistes (Die Grünen), LFI – La France Insoumise (Unbeugsames Frankreich – die radikale Linke), PCF – Parti Communiste Français (Französische Kommunistische Partei), PS – Parti Socialiste (Sozialistische Partei).

und viele andere politische Parteien: NPA Neue Antikapitalistische Partei (Nouveau Parti Anticapitaliste), Génération-s, …

Vereine, Gewerkschaften, kulturelle Organisationen: Greenpeace France, Bloom, Attac, Planning Familial, UNEF, Alternatiba, Action Justice Climat, La Cimade & hunderte andere.

aber auch viele Bürgerinitiativen, die von Einzelpersonen getragen werden (wie die Website 24×36.art, auf der mehrere Grafiker ihre Poster für das NFP teilen).



Am Tag vor den Ergebnissen wird die Rassemblement National als Sieger gehandelt. Doch am 7. Juli steht die Rassemblement National nicht auf dem ersten Platz, gewinnt keine absolute Mehrheit, gewinnt sogar nicht mal eine relative Mehrheit. Die Wahlbeteiligung ist so hoch, dass sie den höchsten Stand seit den Wahlen von 1997 erreicht. Die Neue Volksfront geht mit einer relativen Mehrheit von 180 Sitzen in der Nationalversammlung als Sieger hervor und beschließt, Lucie Castets für das Amt der Premierministerin vorzuschlagen.

Emmanuel Macron erkannte das Wahlergebnis nicht an und weigerte sich bis heute, den Wahlsieg der NFP anzuerkennen. Er wartete zwei Monate, um einen Premierminister zu ernennen. Die Linke hat die Wahlen gewonnen und dennoch beschließt Emmanuel Macron, die Rechte an der Macht zu etablieren, und ernennt Michel Barnier zum Premierminister. Wir erinnern daran, dass Michel Barnier aus der harten und konservativen Rechten von Les Républicains stammt, einer Partei, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen 4,78 % erreichte und bei den letzten Parlamentswahlen nur 39 Sitze erhielt. Diese Wahl von Emmanuel Macron ist eine klare Verweigerung der Demokratie mit extremer politischer Gewalt. Es verankert sich in dem Kontinuum eines Präsidenten, der nur ihn hört und nur ihn konsultiert.

Als Anstifter des derzeitigen institutionellen Chaos sucht Emmanuel Macron immer noch nach Krücken im rechten Lager.

Die Regierung von Michel Barnier im September 2024 enthält nicht nur keine einzige linke Person, sondern auch alarmierende Persönlichkeiten, darunter:

Bruno Retailleau, gerade erst zum Innenminister ernannt, zweifelt die Rechtsstaatlichkeit an, indem er andeutet, dass diese „weder unantastbar noch heilig“ sei. Er unterstützt auch das rechtsextreme feministische Kollektiv Nemesis, das „einen Kampf führt, dem er sich sehr nahe fühlt“.

Guillaume Kasbarian, Minister für den öffentlichen Dienst, ist ein Bewunderer von Elon Musk. Er gratuliert Elon Musk übrigens zu seiner Nominierung als Ministerpräsident von Donald Trump und „freut sich darauf, mit ihm bewährte Verfahren zur Bekämpfung von übermäßiger Bürokratie und zum Abbau von Papierkram auszutauschen“.

Anne Genetet, Ministerin für nationale Bildung, obwohl sie von Beruf Ärztin ist. Sie lebt seit 20 Jahren in Singapur, einem bekannten Steuerparadies, und gründete eine Beratungsstruktur für die Verwaltung von Hauspersonal durch westliche Expatriates. Diese Struktur erteilt halluzinierende Tipps, die von Rassismus und Stereotypen geprägt sind und die lokale Bevölkerung objektivieren. Sie rät, „nicht emotional und mitfühlend zu sein“, „keine selbstbewussten Mitarbeiter einzustellen, weil sie glauben, alles zu kennen und schwierig zu handhaben sein können, da sie sich manchmal weigern, sich den Anforderungen zu unterwerfen“.



Trotz des Wahlsiegs der NFP gewinnt die Rassemblement National trotzdem 36 Sitze in der Nationalversammlung hinzu. Obwohl sie keine wie auch immer geartete Mehrheit hat, ist ein Sitz, der von der extremen Rechten besetzt wird, bereits ein Sitz zu viel. Seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron gewinnt die extreme Rechte immer mehr an Boden: 2017 hatten sie 8 Sitze. Im Jahr 2022 hatten sie 89 Sitze. Im Jahr 2024 hatten sie 125 Sitze. Abgesehen von unseren tiefen Meinungsverschiedenheiten mit der Politik von Emmanuel Macron ist sein Verhalten gefährlich und unverantwortlich: er hat der französischen extremen Rechten einen breiten Raum geboten. Sein Premierminister machte da keine Ausnahme: er verhandelte mit der extremen Rechten, um so lange wie möglich an der Macht zu bleiben. Er ging sogar so weit, seinen Wirtschaftsminister Antoine Armand zurechtzuweisen, der angekündigt hatte, nicht mit der extremen Rechten zusammenarbeiten zu wollen. Michel Barnier blieb auf Bewährung, bis die Rassemblement National beschloss, ihn nicht mehr zu unterstützen.

Anfang Dezember reichte die Fraktion LFI-NFP in der Nationalversammlung einen Misstrauensantrag ein, nachdem Michel Barnier Artikel 49-3 der Verfassung genutzt hatte, um einen Haushaltstext durchzupeitschen und so eine Abstimmung in der Versammlung zu vermeiden. Dieser NFP-Antrag wurde zur Abstimmung gestellt und am 4. Dezember 2024 von der Nationalversammlung mit 331 Stimmen angenommen. Die Regierung wurde gestürzt.

Am 23. Dezember ernannte Emmanuel Macron François Bayrou zum neuen Premierminister und leugnete weiterhin das Ergebnis der Parlamentswahlen, bei denen die Linke die stärkste Partei wurde. Er ist der vierte Premierminister von Emmanuel Macron innerhalb eines Jahres, wobei jeder kürzer amtierte als sein Vorgänger.

Die Zusammensetzung dieser neuen Regierung ist weiterhin empörend:

Bruno Retailleau bleibt trotz des letzten Misstrauensvotums Innenminister.

Manuel Valls, ein notorischer und mehrfach verurteilter Verräter, wurde zum Minister für Überseegebiete ernannt. Da er in Frankreich keinen Erfolg hatte, versuchte er, in Spanien eine politische Karriere zu starten und später in Bahrain als Berater tätig zu werden – vergeblich.

Gérald Darmanin, der mehrfach des Missbrauchs von Schwäche, der Belästigung und der Vergewaltigung beschuldigt wurde, wird Justizminister. Außerdem bedrohte Darmanin die Ligue Des Droits de l’Homme (fr. Menschenrechtsliga), als er letztes Jahr an der Regierung war, und wird verdächtigt, in Fälle von Steuerbetrug und -optimierung verwickelt zu sein, nachdem er angeblich dem Pariser Fußballverein PSG geholfen hatte, weniger Steuern zu zahlen.

Aurore Bergé ist stellvertretende Ministerin für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Sie wird beschuldigt, unter Eid gelogen zu haben, als sie während ihrer Zeit als Ministerin für Solidarität und Familien über ihre Freundschaft mit wichtigsten Lobbyisten der privaten Kita-Branche befragt wurde.



Wieder einmal handelt es sich um eine Regierung der selbsternannten „(Bourgeoisie) bürgerlichen Mitte“, die keine Mehrheit im Parlament hat und sich den Faschisten von Marine Le Pens Rassemblement National anschließt, um regieren zu können, anstatt sich der stärksten Kraft, der antifaschistischen Neuen Volksfront (NFP), anzunähern (viele bezeichnen sich übrigens als „Vintage Right“, da viele Regierungsmitglieder gegen die Ehe für alle und gegen Abtreibung kämpften). Da es Barnier genau aus diesem Grund nicht gelungen ist, einen Haushalt für das nächste Jahr zu bekommen, besteht die Gefahr, dass Bayrou an der gleichen Aufgabe, unter den gleichen Bedingungen und mit den gleichen Leuten scheitert. Die Vorsitzende der Partei Les Écologistes (Die Grünen), Marine Tondelier, bezeichnete die neue Regierung auf X (ehemals Twitter) nicht ohne Humor als „Recycling-Regierung“. Die einzige Stabilität der französischen Regierung bleibt also ihre Krise.

Die Regierungen von Emmanuel Macron ziehen es vor, die Stiefel der extremen Rechten zu polieren.

Seit den Parlamentswahlen im Juli 2024 haben die beiden aufeinanderfolgenden Regierungen den Rechtsruck in der Politik von Emmanuel Macron nur noch verstärkt.

Rechtsextreme Themen werden häufig von Personen aus dem Umfeld des Präsidenten aufgegriffen. Die Obsession mit der Einwanderung ist ein schreiendes Beispiel dafür. Seit dem Amtsantritt von Emmanuel Macron im Jahr 2017 wurden rund 20 Gesetze und Verordnungen zur Einwanderung verabschiedet, die immer restriktiver werden. Das letzte Einwanderungsgesetz von Gérald Darmanin wurde 2024 verabschiedet, und der neue Innenminister Bruno Retailleau kündigt bereits ein weiteres Einwanderungsgesetz für Anfang 2025 an. Es ist auch anzumerken, dass viele Elemente des letzten Einwanderungsgesetzes vom Verfassungsrat (Conseil Constitutionnel) als nicht konform mit der französischen Verfassung zurückgewiesen wurden.

Der Innenminister kündigte im September außerdem an, die AME (Aide Médicale d’Etat) abschaffen zu wollen, die eine Einrichtung ist, die irregulären Ausländern den Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglicht. Diese Maßnahme ist von grundlegender Bedeutung, da sie humanitär ist, indem sie den schwächsten Menschen hilft. Es handelt sich um eine grundlegende Achtung des Rechts auf Gesundheit, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem Status gewährleistet. Und sie hilft auch, Gesundheitsrisiken vorzubeugen und zu verhindern, dass ansteckende Krankheiten in der Bevölkerung zirkulieren.

Am Montag, dem 27. Januar, verwendete der französische Premierminister François Bayrou den Begriff „Migrationsüberschwemmung“, um über Einwanderung zu sprechen: Es ist ein Begriff, den er direkt von der extremen Rechten übernommen hat. Es ist natürlich auch ein Begriff, der die Einwanderungsrate in Frankreich übertreibt, da Frankreich in Wirklichkeit weniger Einwanderer aufnimmt als die anderen europäischen Länder.

Diese Obsession ist auf dem gesamten französischen Staatsgebiet allgegenwärtig. Im Dezember 2024 zerstörte ein Zyklon namens Chido die meisten Häuser und die Infrastruktur in Mayotte, einem französischen Überseedepartement im Indischen Ozean. Mayotte ist, wie die anderen französischen Überseegebiete, ein vergessenes Gebiet der französischen Republik: es gibt kein sicherer und stabiler Zugang zu sauberem Wasser, kein stabiles Gesundheitssystem, 77% der Einwohner leben unterhalb der Armutsgrenze, viele schlechte Wohnverhältnisse und daher eine große Anzahl von Slums in diesem Gebiet, eingeschränkter Zugang zu Bildung, … Es gibt eine Vielzahl von Gründen, die Mayotte in diese humanitäre Katastrophe geführt haben, und sie alle sind auf das interne französische Regierungssystem zurückzuführen. Doch seit Dezember gibt die Regierung der Einwanderung nach Mayotte die Schuld an ihrem Übel. Wir möchten auch hinzufügen, dass der Premierminister im Januar 2025 die Installation von Starlink-Netzwerken ankündigte, um die Internetverbindungen in Mayotte wiederherzustellen, und es damit vorzog, diesen Bereich dem Unternehmen von Elon Musk zu überlassen, anstatt ihn den französischen Telekombetreibern anzuvertrauen.

Die Regierung hat auch eine Vielzahl von Ankündigungen gemacht, die besorgniserregend und feindselig gegenüber den Bevölkerungsgruppen sind, die bereits am stärksten benachteiligt sind: Kürzung der öffentlichen Ausgaben, Steuererleichterungen und Steuersenkungen für große Unternehmen und Vermögen, höhere Steuern für Rentner, … Nichts ist zum Beispiel für die Kaufkraft vorgesehen. Obwohl dies in allen Meinungsumfragen die größte Sorge der Franzosen ist, gibt es keine Fortschritte bei der Kaufkraft, den Wohnungspreisen, der Unterstützung von Obdachlosen, der Gewalt gegen Frauen usw.

Emmanuel Macron und seine Regierungen beharren also auf der Fortsetzung derselben Politik, die die französische Verschuldung erhöht hat und die öffentlichen Haushalte belastet (die sehr weitreichenden Steuererleichterungen haben Frankreich laut Cour des comptes (‘Rechnungshof’) 62 Milliarden Euro gekostet).

Parallel dazu findet derzeit ein ideologischer Kampf statt. Viele französische Medien gehören der Bolloré-Gruppe von Vincent Bolloré: Fernsehsender, Radiosender, nationale und regionale Zeitungen… Diese Medien tragen auch dazu bei, Themen zu nähren, die der extremen Rechten nützen (tägliche Debatten über die Einwanderung und die Gefahr, die angeblich von den nach Frankreich kommenden Ausländern ausgeht). Im Gegensatz dazu haben diese Medien kaum über die Affäre der parlamentarischen Mitarbeiter des Rassemblement National berichtet, in der mehrere Persönlichkeiten der Partei, darunter Marine Le Pen, vom Europäischen Parlament beschuldigt werden, EU-Gelder veruntreut zu haben, um die rechtsextreme Partei und ihre internen Aktivisten zu finanzieren.

Die Medien berichteten auch kaum über Nicolas Sarkozy und seinen laufenden Prozess. Nicolas Sarkozy ist ein ehemaliger französischer Präsident (2007-2012). Dies ist sein fünfter Prozess in fünf Jahren und er wurde in allen vorherigen Prozessen verurteilt. Im diesjährigen Prozess wird er wegen Korruption und des Erhalts libyscher Finanzmittel für seine Kampagne für die Präsidentschaftswahlen durch Muammar al-Gaddafi angeklagt.

Die Hoffnung auf eine 6. Republik und weniger Präsidentialismus

Die Politik und das Verhalten von Emmanuel Macron haben die französische Bevölkerung tiefgreifend negativ geprägt. Seit acht Jahren haben wir es mit einem ‘jupiterartigen’ Herrscher zu tun, der nur sich selbst hört und nur sich selbst konsultiert. Ein Herrscher, der sich mehrfach geweigert hat, den Willen des Volkes und die demokratischen Instrumente anzuerkennen. Ein Herrscher, der betrügt. Ein Herrscher, der Frankreich in ein wahres institutionelles Chaos gestürzt hat.

Dieses unverantwortliche Verhalten hat zunächst den Schiffbruch seines eigenen politischen Lagers verursacht, dann das Land in die Arme einer verschimmelten Rechten und vor allem in die Klauen der extremen Rechten getrieben, die seit 2017 Rekorde bricht. Er konnte sich nur dank eines stillschweigenden Einverständnisses mit der extremen Rechten halten. Wo im Gegensatz dazu La France Insoumise wie auch die anderen linken Blöcke der NFP seit Jahren systematisch gegen die extreme Rechte blockiert haben. Wir sind der Ansicht, dass angesichts dieser Bedrohung die Einheit der Linken notwendig ist, natürlich auf der Straße, aber oft auch an den Wahlurnen. Wenn man die nationalen und internationalen Lehren zieht, wird klar, dass die einzig wahre und wirksame Lösung gegen die extreme Rechte die radikale Linke ist.

Und es ist unsere Verfassung und der damit einhergehende Präsidentialismus, der diesen autokratischen Machtmissbrauch erst möglich gemacht hat. Unsere derzeitige Verfassung weist dem Präsidenten der Republik fast alle Macht in diesem politischen Spiel zu.

Es war für Emmanuel Macron möglich, zwei rechtsgerichtete Premierminister zu ernennen, obwohl die Linke die Mehrheit erreicht hatte, weil die Verfassung dies nicht formell verbietet. Mit diesen verfassungsrechtlichen Tricksereien sind wir uns kollektiv der vielen Gesetzeslücken bewusst geworden, die unsere Verfassung enthält. Und so schafft es Emmanuel Macron, indem er es geschickt verdreht und umgeht, sich zu halten. Die Ernennung eines Premierministers aus der stärksten Fraktion ist Teil einer institutionellen Tradition und nicht eines Verfassungstextes. Aber indem er diese institutionelle Logik ablehnt, hat Emmanuel Macron Frankreich in etwas verwandelt, das nicht mehr ganz eine Demokratie, aber auch nicht ganz eine Diktatur ist. Es ist höchste Zeit, ihn daran zu hindern, unsere Demokratie weiter zu beschädigen.

Aus diesem Grund hat die Fraktion LFI-NFP in der Nationalversammlung Ende Januar einen Vorschlag zur Einberufung einer „verfassungsgebenden Versammlung mit dem Auftrag, die Verfassung der VI. Republik auszuarbeiten“ eingereicht. France Insoumise setzt sich seit vielen Jahren für eine VI. Republik und damit für eine neue Verfassung ein.

Emmanuel Macron schlug den letzten Nagel in den Sarg der V. Republik, als er beschloss, das Ergebnis der Parlamentswahlen im Jahr 2024 zu missachten. Er muss gehen: 64 % der Franzosen und Französinnen sind für seine Absetzung. In La France Insoumise sind wir bereit für vorgezogene neue Präsidentschaftswahlen, um zu regieren und endlich eine echte Veränderung unseres politischen Systems in Frankreich vorzuschlagen, um die Macht wieder um den einzigen Souverän zu zentrieren: das Volk.

Es ist dringend notwendig, dass die gewählten Politiker dem Vertrauen, das die Franzosen ihnen entgegengebracht haben, gerecht werden und unsere Gesellschaftsmodelle grundlegend überdenken, um auf die sozialen, klimatischen und demokratischen Notlagen zu reagieren. Frankreich ist heute eine polarisierte und fragmentierte Gesellschaft. Es ist auch dringend notwendig, die Gesellschaft neu zu gestalten und Brüche zu reparieren.

