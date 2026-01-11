Die irakische Linke am Scheideweg: Erneuerung, Einheit und die Wiederbelebung einer Massenbewegung

Die irakische Linke steht an einem entscheidenden Wendepunkt ihrer Geschichte. Die Parlamentswahlen 2025 haben deutlich gemacht, dass ihre politische Wirkung durch organisatorische Zersplitterung, strategische Unklarheiten und veraltete Methoden erheblich geschwächt wurde. In seinem Beitrag untersucht Rezgar Akrawi die Ursachen dieses Niedergangs und fordert zu Selbstkritik, einer wissenschaftlichen Neubewertung linker Praxis sowie dem Aufbau einer geeinten linken Bewegung mit dezentralen Organisationsstrukturen auf.

Der Artikel erschien im Dezember 2025 bereits auf Englisch bei ZNetwork.org.

1. Die irakische Linke zwischen Teilnahme und Boykott bei den Wahlen 2025

Dieser Artikel erscheint zu einem entscheidenden politischen und organisatorischen Moment für die irakische Linke. Jüngste Rückschläge lassen sich nicht mehr ausschließlich durch äußere Faktoren erklären. Was wir erleben, ist ein echter Test unseres Willens und unserer Fähigkeit, neue Handlungsinstrumente und neue Methoden zu erfinden. Die von den meisten Kräften der irakischen Linken bei den Wahlen 2025 erzielten Ergebnisse können weder als vorübergehende Wahlniederlage noch als direkte Folge eines unfairen Wahlgesetzes und der Dominanz politisches Geldes gelesen werden. Diese äußeren Faktoren sind ohne Zweifel real und einflussreich und werden durch noch härtere Herausforderungen verschärft, die durch die systematische Einschränkung und Unterdrückung hegemonialer Kräfte sowie durch die Auswirkungen struktureller Korruption dargestellt werden, die die gesamte Kampfarena verzerrt und den Wettbewerb weitgehend ungleich macht.

Allerdings reicht es nicht aus, sich nur auf äußere Einflüsse zu konzentrieren, trotz ihrer Bedeutung, um das Gesamtbild zu verstehen. Was in Wirklichkeit geschah, war ein konzentrierter Ausdruck einer tieferen Krise, die Organisationsformen, Arbeitsweisen und den vorherrschenden Diskurs- und Denkstil innerhalb der irakischen Linken im Allgemeinen und über alle Fraktionen hinweg beeinflusste. Es handelt sich um eine Krise, die keine bestimmten Parteien oder Führungspersönlichkeiten betrifft, sondern vielmehr die verzerrte Beziehung zwischen einer korrekten Idee und falschen Werkzeugen berührt. Es ist die Beziehung zwischen einem radikal transformativen Diskurs und der Art und Weise, wie er innerhalb eines hochkomplexen und brutalen „politischen Marktes“ präsentiert und vermarktet wird, der von Sicherheit und finanzieller Dominanz und nicht von freiem demokratischem Wettbewerb geleitet wird.

Trotz dieses deutlichen Niedergangs bleibt die irakische Linke in all ihren Fraktionen die wahre Hoffnung und die ernsthafteste Alternative für sozialen Wandel. Die Gerechtigkeit ihres Projekts und ihre latente Fähigkeit zur Organisation und zum kollektiven Handeln bestehen weiterhin, doch sie warten auf neue Handlungsformen, die gesellschaftlichen Transformationen entsprechen und nicht nur in der Lage sind, die Massenpräsenz zu verbessern, sondern auch methodische und wissenschaftliche Werkzeuge für die Arbeit unter den aktuellen Bedingungen des politischen und sozialen Kampfes im Irak und in der Region Kurdistan zu erfinden.

Basierend auf dieser doppelten Diagnose, innerer Dysfunktion und äußerer Herausforderung, ist die eigentliche Frage nicht nur, warum die meisten linken Kräfte bei Wahlen oder sogar beim Boykott nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt haben oder warum sie ihre politische und soziale Präsenz im Allgemeinen nicht gestärkt haben. Vielmehr: Warum gelang es trotz der katastrophalen Massenverhältnisse und der Herrschaft autoritärer und korrupter Cliquen in Bagdad und Erbil nicht, dass gesellschaftlicher Wandel trotz seiner Gerechtigkeit und Notwendigkeit zu einer klaren und überzeugenden Massenoption wurde? Warum blieb das linke Projekt in all seiner Vielfalt fragmentiert und widersprüchlich in seinen Mechanismen von Handeln und Kampf? Und warum konnten wir trotz vieler Konvergenzpunkte noch keinen einheitlichen Rahmen um sie aufbauen, der unsere vielfältigen Energien in eine Richtung organisiert und kanalisiert?

In dieser Situation sahen die Massen keine einheitliche Alternative, sondern eine Reihe konkurrierender Angebote um dieselbe Idee, die meist denselben Diskurs übernahmen, sodass man einfach den Namen der Zeitung oder Partei in ihren Medien ändern könnte und das Gefühl hatte, das die gleiche Partei wiederholt wird, Vor allem bei unmittelbaren Problemen.

2. Können wir von der kapitalistischen Methodik profitieren, indem wir den Feind mit ihren fortschrittlichen Werkzeugen bekämpfen.

Um diese Dysfunktion zu verstehen, wird es nützlich und vielleicht notwendig, das Thema aus einer unkonventionellen Perspektive zu betrachten. Dies erfordert eine Form des „militanten Pragmatismus“, der über intellektuelle Starrheit hinausgeht und mit kritischem Bewusstsein vorgeht, indem man untersucht, wie der Klassenfeind, der Kapitalismus, Effektivität, Niedergang und Bewertung steuert und wie er von seinen technischen und methodischen Werkzeugen profitiert, ohne seine Werte oder Logik zu übernehmen.

Aus linker Perspektive können wir bestimmte Mechanismen der wissenschaftlichen Messung und objektiven Bewertung, die ursprünglich Teil des marxistischen Erbes sind, das die Wissenschaft ins Zentrum stellte, als striktes praktisches Modell nutzen, um mit Schwäche umzugehen und das Scheitern in ein Werkzeug für Lernen und Wiederaufbau zu verwandeln.

Aus dieser Perspektive kann die Krise der irakischen Linken als die Krise eines gerechten und guten „transformativen Projekts“ gelesen werden, mit Politiken, die theoretisch korrekt erscheinen, aber noch nicht die optimalen Formen für eine praktische Umsetzung gefunden haben, die dem Entwicklungsstand der irakischen Gesellschaft entspricht. Die Bewegung sollte von der Realität zur Theorie voranschreiten, nicht umgekehrt, mit Management und Marketing, die Entwicklung erfordern, und Mechanismen, die aktualisiert werden müssen, innerhalb eines politischen Marktes, der von rücksichtslosem Wettbewerb geprägt ist und von religiösen und bürgerlichen nationalistischen Parteien mit enormen Ressourcen dominiert wird.

Nach kapitalistischer Logik reicht es nicht aus, wenn ein Produkt gut oder gesellschaftlich notwendig ist, um auf dem Markt erfolgreich zu sein. Der Kapitalismus behandelt die Gesellschaft als Markt, Ideen als Waren und sozialen Wandel als ein Produkt, das gefördert oder ausgeschlossen werden kann. Wenn mehrere „Unternehmen“ mit ähnlichen Namen auf den Markt kommen und ein einziges Produkt namens „sozialer Wandel“ verkaufen, jedoch ohne Harmonie, Koordination oder klare Identität, wird die Qualität selbst zum Problem.

Genau das ist der irakischen Linken bei den letzten Wahlen passiert. Sie war nicht nur organisatorisch zersplittert, sondern auch politisch zwischen Teilnahme und Boykott gespalten und in beiden Punkten uneinig. Enorme Energien wurden in inneren und äußeren Kämpfen um die beiden Optionen, innerhalb und außen, aufgebraucht, was in beiden Fällen mit schwachen Ergebnissen endete. Es gab keine einheitliche Position, keinen klaren Diskurs, keine für die Massen verständliche kollektive Taktik, und die Beteiligung erfolgte über verschiedene Listen statt über eine einzige linke Liste für den gesamten Irak. Die Szene wirkte wie ein Kampf zwischen mehreren verstreuten und verworrenen Versionen. In dieser Situation sah die breite Masse nicht „ein Produkt“ mit klaren Merkmalen, sondern eine Reihe ähnlicher Produkte, die miteinander konkurrierten, anstatt sich den echten Konkurrenten zu stellen. Was für arbeitende Frauen und arbeitende Männer zählt, sind nicht die Namen linker Organisationen oder ihre theoretischen Referenzen, sondern wer ihr Leben tatsächlich einen Schritt voranbringen kann, selbst schrittweise, in den Bereichen Dienstleistungen, Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Arbeit und andere Menschenrechte.

Hier erfüllen Chaos und politische Schwäche die Aufgabe. Der Markt selbst bestraft ein inkohärentes „transformatives Projekt“, besonders in einer Arena, die von organisierten konkurrierenden Kräften dominiert wird, die über Geld, Medien, Macht und hohe Mobilisierungskapazität verfügen. Chaotische Vielfaltigkeit, widersprüchliche Diskurse, unterschiedliche politische „Preise“, unterentwickelte Marketingmethoden, Verwirrung und interne Konflikte untergraben das Vertrauen. Die arbeitenden Frauen und Männer verlieren das Vertrauen nicht, weil sie die Idee von Veränderung ablehnen, sondern weil diese sie auf fragmentierte, elitäre und theoretische Weise erreicht, die nicht zu der sozialen Entwicklung und den täglichen Bedürfnissen passt.

Im Laufe der Zeit wandelt sich die Idee des sozialen Wandels von einer attraktiven Alternative zu einer fragwürdigen Ware und dann zu einem unerwünschten Produkt – nicht wegen seiner inhärenten Schwäche, sondern wegen der Art, wie sie in einem verzerrten „politischen Markt“ präsentiert wird, der Gegner bevorzugt, die über stärkere und kohärentere Werkzeuge verfügen. Die Verwendung von Markt- und Produktkonzepten hier ist keine Übernahme kapitalistischer Logik oder Förderung ihrer ausbeuterischen Werte, sondern eine kritische analytische Beschreibung der Mechanismen des Klassenfeindes, mit dem Ziel, sie zu zerschlagen und zu verstehen, um sie zu überwinden, nicht um sie zu reproduzieren.

3. Die Linke und die Bewältigung von Niedergang und Schwäche

Wenn Niedergang und Schwäche auftreten, wird der grundlegende Unterschied zwischen kapitalistischer Logik und der Logik vieler linker Kräfte deutlich. Der Kapitalismus kehrt nicht bei jeder Krise zu seinen klassischen Theoretikern zurück, um zu fragen, ob ihre Texte vollständig angewandt wurden, auch führt er keine internen Versuche durch, wo Adam Smith, Ricardo, Hayek oder Friedman missverstanden wurden. Es sagt nicht, dass der Markt gescheitert ist, weil die Bücher nicht gut gelesen wurden, ebenso greift er nicht zu ideologischer Rechtfertigung oder der Schuldzuweisung an die „Kunden“.

Als praktisches System behandelt der Kapitalismus den Niedergang als ein technisches Signal, das gemessen und angegangen werden kann. Er ändert schnell Werkzeuge, Diskurse, Schnittstellen und Mechanismen von Arbeit und Organisation – ohne Schuldgefühle, ohne Namen, Organisationen oder Geschichte zu heiligen und ohne Angst vor Kurskorrektur. Er nutzt wissenschaftliche Forschung und praktische Methoden, sammelt Daten, analysiert Zahlen, untersucht das Verbraucherverhalten, verteilt Fragebögen, führt Interviews durch, erstellt Modelle, nutzt fortschrittliche Technologien, Digitalisierung und künstliche Intelligenz, prüft Hypothesen und bewertet Fehler systematisch.

Er fragt einfach und konsequent: Warum ist das Produkt gescheitert? Wo ist das Vertrauen verloren gegangen? Was hat die Kunden verwirrt? Wo liegt der Fehler in Management, Name, Form, Nachricht, Zeitpunkt oder Zugriffskanälen? Basierend auf diesen Antworten baut er seine Richtlinien, das Management und die Organisation auf allen Ebenen neu auf, verkleinert, ändert Mechanismen und Richtlinien, fusioniert zu größeren Einheiten, ersetzt Führungskräfte und verteilt Rollen – alles mit einem klaren Ziel: die Effektivität wiederherstellen und den Markt expandieren.

Im Gegensatz dazu neigen einige linke Kräfte, wenn sie dem Niedergang gegenüberstehen, dazu, zu klassischen Theoretikern zurückzukehren, um Antworten zu suchen, oder zur glorreichen Geschichte ihrer Parteien vor Jahrzehnten. Doch die eigentliche Herausforderung liegt nicht darin, Texte wiederherzustellen, sondern darin, die marxistische Methode selbst anzuwenden, die eine konkrete Analyse der konkreten Realität erfordert. Die wesentliche Frage sollte sein: Warum erreicht unsere Botschaft heute nicht mehr, obwohl sie die Verbesserung des Lebens der Massen betrifft? Und warum messen wir die gegenwärtige Realität mit dem Maßstab des vergangenen Jahrhunderts, anstatt unsere gegenwärtige Leistung mit dem Maßstab von Wissenschaft, Erfahrung und Ergebnissen entsprechend der aktuellen Realität zu messen?

Das Problem besteht nicht darin, zum linken Erbe als lebendige kritische Methode zurückzukehren, sondern wenn dieses Erbe und alte organisatorische Mechanismen zu starren Standards, Texten über der Realität oder zu Ersatz für Feldbewertung, Forschung, Organisation und Entwicklung werden. An diesem Punkt werden wir unbeabsichtigt wie eine Institution, die an veralteten Methoden festhält, weil sie einst erfolgreich waren, während sie ignoriert, dass sich die Erfolgsbedingungen geändert haben, und sich dann fragt, warum die Massen nach anderen Alternativen suchen, selbst nach schlechten.

4. Die wissenschaftliche Methode als Kern des linken Denkens wiederherstellen

Die Lehre hier ist nicht, den Kapitalismus zu verherrlichen oder seine Werte zu übernehmen, sondern von seiner wissenschaftlichen Bewertungsmethode zu profitieren, um unsere eigenen Schwächen zu identifizieren. Die zentrale Herausforderung besteht darin, das Werkzeug „auszuleihen“ und gleichzeitig den „Geist“ abzulehnen. Dieser Widerspruch muss mit strikter Aufmerksamkeit gehandhabt werden.

Die irakische Linke braucht heute diese Art der Bewertung und wissenschaftlichen Strenge. Sie muss echte Umfragen in Arbeitervierteln, unter Arbeitern und Angestellten, an Universitäten, Arbeitsplätzen und unter Arbeitslosen durchführen, nicht um ihren Klassenhorizont oder ihr Projekt des sozialen Wandels aufzugeben, sondern um zu verstehen, wie ihre Botschaft ankommt, wie sie verstanden wird, wo sie versagt und wo sie zu einem schwerfälligen, von der Realität losgelösten Diskurs wird.

Sie muss die Auswirkungen ihrer Politiken, Aussagen und Aktivitäten, ihre Präsenz vor Ort und im digitalen Raum, die Sprache ihres Diskurses und ihre Fähigkeit, echtes Vertrauen aufzubauen, untersuchen und messen. Sie muss ihre organisations- und Führungsformen überprüfen und ihr tatsächliches Publikum studieren. Wir müssen uns klar fragen: Warum erreichen wir nichts? Warum üben wir keinen Einfluss aus? Warum werden wir nicht zu einer klaren Option?

Nur dann können mutige politische und organisatorische Entscheidungen auf der Grundlage von Ergebnissen getroffen werden. Wichtig ist Expansion, das Gewinnen von Massenvertrauen und sozialer Wandel. Diese Logik, obwohl Teil kapitalistischer Mechanismen, trägt eine wichtige praktische Lehre mit sich: Sie beruht auf Wissenschaft, Experimentieren und kontinuierlicher Wiederholung, nicht auf Parolen, guten Absichten oder Geschichte.

5. Die Linke im Zeitalter der digitalen Revolution

Im Kontext der digitalen Revolution wird dieses Bedürfnis noch dringlicher. Wir leben in einer Zeit, in der Ideen anhand ihrer Reichweite, ihrer Wirkung, ihrer Interaktion und ihrer Fähigkeit, kollektives Handeln zu bewirken, gemessen werden. Dies sind Kriterien, die von jüngeren Generationen verstanden und täglich im digitalen Raum und vor Ort praktiziert werden.

Junge Arbeiter und Angestellte nehmen Politik nicht über lange Reden oder schwer verständliche theoretische Texte auf, sondern über Plattformen, kurze Videos, offene Diskussionen, horizontale und flexible Organisationsformen und kollektive Führung. Politik-, Verwaltungs- und Organisationswissenschaften, Entwicklung und digitaler Raum müssen als echte Arenen des Klassenkampfes behandelt und effektiv genutzt werden, da dies eine Grundvoraussetzung für den Aufbau einer zeitgenössischen Linken ist, die soziale Wut in organisierte Kräfte verwandeln kann.

In diesem Sinne werden linke Ideen zu einem lebendigen analytischen Werkzeug im Herzen der digitalen Revolution, das sich ständig weiterentwickelt, anstatt in zeitlosen Texten eingefroren zu sein. Junge Frauen und Männer werden von einer Zielgruppe zu wesentlichen Akteuren in der politischen, intellektuellen und organisatorischen Produktion. Wenn es der Linken gelingt, die Gerechtigkeit ihres sozialen Projekts mit wissenschaftlicher Entwicklung zu verknüpfen, wie es Marx und Engels einst taten, heute aber mit digitalen Werkzeugen, kann sie sozialen Wandel als klare und überzeugende Alternative darstellen, von Fragmentierung zu organisiertem kollektivem Handeln übergehen und die Hegemonie des politischen Kapitalismus brechen.

6. Warum brauchen wir im Irak einen breiten und einheitlichen linken Rahmen

Die irakische Linke ist nicht nur eine einzelne Partei oder eine Gruppe von Organisationen, sondern eine breite emotionale, intellektuelle und soziale Strömung, die tief in der irakischen Gesellschaft verwurzelt ist. Diese Strömung spielte über alle ihre Fraktionen hinweg eine historische Rolle im Kampf für die Rechte von Arbeitern, indem sie linke und bürgerliche Werte, Gleichberechtigung, Frauenrechte und Minderheitenrechte förderte.

Doch diese ehrenvolle Geschichte legt heute eine größere Verantwortung auf uns. Die irakische Linke sieht sich einem stetigen Niedergang, wachsender Massenisolation und einer klaren Distanzierung von jüngeren Generationen gegenüber. Das Führungsalter liegt oft zwischen sechzig und siebzig Jahren, was Raum für jüngere Generationen innerhalb eines integrierten Rahmens von Erfahrung und Erneuerung erfordert.

Trotz positiver Versuche bleiben Jugendliche und Frauen weiterhin eingeschränkt darin, allgemeine Richtlinien und Führung zu gestalten, insbesondere im digitalen Zeitalter, in dem sich Organisations- und Führungsformen grundlegend verändert haben. Von hier aus wird der Ruf nach einem breiten und einheitlichen linken Rahmen zu einer praktischen Antwort auf Krisen und zu einer historischen Notwendigkeit.

7. Globale Erfahrungen von Einheit und gemeinsamem Handeln unter linken Kräften

Hier ist es nützlich, aus globalen Erfahrungen zu lernen, die an der Idee eines einheitlichen linken Rahmens gearbeitet haben, nicht als fertige Rezepte, sondern als organisatorische und praktische Lektionen, die für kritische Auseinandersetzung offen sind. Diese Erfahrungen zeigen, wie das Management von Unterschieden und das Arbeiten an Konvergenzpunkten zu einer wichtigen und effektiven Stärkequelle werden können.

In Dänemark wurde 1989 die Einheitliche Liste (Enhedslisten – Rot-Grüne Allianz) gegründet, um die Linke durch den Zusammenschluss von drei marxistischen Parteien mit einer breiten Basis unabhängiger Frauen und Männer zu vereinen. Die bemerkenswerte und inspirierende Tatsache ist, dass diese drei Parteien vor der Wiedervereinigung keine parlamentarische Vertretung hatten und einzeln nicht in der Lage waren, die Wahlhürde zu überwinden. Durch Einheit und den Aufbau einer flexiblen Organisation, die auf Zweigstellen und Netzwerken statt auf schwerer Bürokratie basierte, durchbrachen sie diese Blockade. Diese Vereinigung führte zur Umwandlung zu einer relativ einflussreichen parlamentarischen Kraft, die wiederholt den ersten Platz in der Hauptstadt Kopenhagen errang. Dieser Aufstieg endete nicht dort, zeigte sich aber deutlich in den jüngsten Kommunalwahlen, bei denen das Bündnis seine Position als fünftgrößte Partei des Landes festigte und landesweit 7,1 Prozent der Stimmen erreichte. Dies bestätigt, dass die Einheit der „parlamentarischen Nullen“ eine entscheidende Kraft schaffen kann, wenn sie den Willen und die richtigen Werkzeuge besitzt.

In Deutschland wurde Die Linke 2007 durch den Zusammenschluss zweier Hauptströmungen aus Ost und West gegründet, wodurch eine historische Vereinigung erreicht wurde, die es ihr ermöglichte, ihre Parlamentsergebnisse zu verdoppeln und einen großen Teil der Wähler- und sozialen Linken trotz komplexer innerer Widersprüche in einem einzigen Rahmen zu vereinen.

In Portugal wurde 1999 der Linke Block (Bloco de Esquerda) durch den Zusammenschluss mehrerer linker Strömungen gegründet. Er stellt ein Allianzmodell dar, das die intellektuelle und organisatorische Unabhängigkeit seiner Gründungsströmungen innerhalb einer breiteren Struktur mit einem gemeinsamen Wahlziel bewahrt. Dies ermöglichte es der portugiesischen Linken, ihre Verhandlungsmacht zu stärken und erstmals in ihrer modernen Geschichte durch parlamentarische Unterstützung in die Regierungsbildung einzutreten.

In Spanien sticht das Podemos-Modell hervor. Gegründet im Jahr 2014, stützte sie sich auf digitale Plattformen und horizontale Organisation, um Aktivisten, soziale Bewegungen und Intellektuelle zu integrieren und traditionelle Parteistrukturen herauszufordern. Dieses Modell zeigte die Fähigkeit der Linken, die Werkzeuge der Moderne einzusetzen, um schnell eine radikale und inklusive politische Kraft zu bilden, die innerhalb weniger Jahre von nichts zur drittgrößten parlamentarischen Kraft wurde und die spanische politische Landschaft grundlegend umgestaltete.

In Kolumbien erzielte der „Historische Pakt“ (Pacto Histórico) einen beispiellosen Durchbruch in der Geschichte des Landes. Es handelte sich nicht um ein vorübergehendes Wahlbündnis, sondern um eine solide Koalitionsstruktur, die marxistische Parteien, Umweltbewegungen, feministische Organisationen und Kräfte, die indigene und afrokolumbianische Gemeinschaften repräsentieren, zusammenbrachte. Die kolumbianische Linke erkannte, dass Spaltung ein „Geschenk an die Rechte“ ist und baute daher diesen Rahmen auf, wodurch es gelang, Gustavo Petro 2022 ins Präsidentenamt zu bringen. Diese Erfahrung war geprägt von „militantem Pragmatismus“, da sich der Diskurs von komplexen ideologischen Parolen zu Themen verlagerte, die das Leben der Menschen direkt betreffen, wie „Klimagerechtigkeit“, „Ernährungssouveränität“ und „Sicherung der Rechte marginalisierter Gruppen“. Das Bündnis nutzte außerdem Digitalisierung und künstliche Intelligenz, um Bodenkampagnen zu steuern und jüngere Generationen zu erreichen, die sich von der traditionellen Politik entfremdet fühlten. Die kolumbianische Lektion zeigt, dass die Linke, wenn sie den „diskursiven Elitismus“ aufgibt und mit einem einheitlichen Mindestprogramm auf die Straße geht, in der Lage ist, selbst die am stärksten verankerten traditionellen Systeme zu durchbrechen und „Hoffnung“ in eine organisierte materielle Kraft zu verwandeln.

In Brasilien sticht die Erfahrung der „Brasilien der Hoffnung-Föderation“ (Federação Brasil da Esperança) als führendes Modell politischer Taktik hervor. Nach Jahren des Niedergangs sowie gerichtlicher und politischer Angriffe auf die Linke zog sich die Arbeiterpartei (PT) nicht in die Nostalgie ihrer alten Geschichte zurück. Stattdessen erkannte sie an, dass die Konfrontation mit der extremen Rechten den Aufbau eines breiten „progressiven linken Blocks“ erfordere. Diese Föderation spielte eine zentrale Rolle, indem sie traditionelle Allianzen mit Gewerkschaften wiederherstellte und gleichzeitig intelligent auf Landbewegungen, Umweltverteidiger und sogar durch Chaos geschädigte Teile der Bourgeoisie und politischen Mitte einschloss. Die wichtigste brasilianische Lehre ist, dass die Linke 2022 durch „inklusive Allianzen“, die über Klassenslogans hinausgingen, die sich als Verteidiger von Demokratie und Institutionen präsentierten, die Macht zurückerlangte und digitale Kommunikationsmittel geschickt einsetzte, um die Dominanz der Rechten über soziale Medien zu durchbrechen und die öffentliche Wut über Inflation und Marginalisierung in ein konkretes Regierungsprogramm zu verwandeln.

In Chile sticht die Erfahrung von „Approve Dignity“ (Apruebo Dignidad) hervor. Dieses Bündnis wurde aus einer breiten Front linker Organisationen und Protestbewegungen gebildet und schaffte es, Gabriel Boric 2021 als jüngsten Präsidenten in der Geschichte des Landes an die Macht zu bringen. Gleichzeitig bietet Chile eine harte Lehre aus der Niederlage der Linken bei den Präsidentschaftswahlen vor wenigen Tagen im Dezember 2025 für die Rechte, eine Niederlage, die eine kritische Überprüfung der Mechanismen zur Aufrechterhaltung des Massenvertrauens erfordert. Dennoch bleibt das linke Bündnis heute eine der wichtigsten und einflussreichsten Kräfte im Land, dank ihrer einheitlichen Koalitionsstruktur, die verhinderte, dass sie sich nach dem Machtverlassen auflöste oder zerfiel, und es ihr ermöglichte, als solider und organisierter Block den Oppositionskampf zu führen.

Was diese Erfahrungen vereint, ist die Erkenntnis, dass die Linke nicht mehr in der Lage ist, als isolierte und geschlossene Parteien innerhalb verschiedener Bereiche effektiv zu agieren, sondern vielmehr als flexible Koalitionen mit mehreren Plattformen, die in der Lage sind, Differenzen zu bewältigen und Politik sowie Konvergenzpunkte mit den unmittelbaren sozialen Forderungen von Arbeitern und Angestellten zu verbinden. Diese Lehren zeigen in der Praxis, dass die Logik der Vereinigung und Reorganisation eine wissenschaftliche Antwort auf die Anforderungen der aktuellen politischen und sozialen Situation ist. Obwohl sie nicht mechanisch auf den Irak übertragen werden können, eröffnen sie einen praktischen Horizont, um über sie nachzudenken und von ihnen zu profitieren, für den Aufbau eines breiten und einheitlichen irakischen linken Rahmens, der auf die Bedingungen der jeweiligen Ära reagiert.

8. Grundlagen und Mechanismen des einheitlichen linken Rahmens, ein wissenschaftlicher Fahrplan zur Umsetzung

Nachdem die Krise der Werkzeuge und die organisatorische Fragmentierung diagnostiziert und Lehren aus globalen Modellen gezogen wurden, die bei der Einigung und der Bewältigung von Unterschieden erfolgreich waren, wird das Nachdenken über gemeinsame praktische Wege zu einer dringenden Notwendigkeit. Auf dieser Grundlage kann eine Roadmap vorgeschlagen werden, um einen einheitlichen irakischen linken Rahmen zu etablieren, der alle linken und progressiven Kräfte um Konvergenzpunkte und ein vereinbartes „Mindestprogramm“ vereint, mit klaren demokratischen Mechanismen und gestärkten Führungsrollen für Jugendliche und Frauen.

Dies kann durch folgende Mechanismen erreicht werden:

Eine Generalkonferenz für alle Fraktionen und Persönlichkeiten der irakischen und kurdischen Linken abzuhalten, um den Aufbau eines einheitlichen linken Organisationsrahmens im gesamten Irak, einschließlich der Region Kurdistan, zu diskutieren. Dieser Rahmen würde linke und progressive Parteien sowie Strömungen, Gewerkschaften und Massenorganisationen einschließen und auch die Teilnahme einzelner Aktivisten erlauben, die sich nicht den traditionellen Organisationsstrukturen anschließen möchten. Dies berücksichtigt den großen Anteil linker Frauen und Männer, die derzeit aus verschiedenen Gründen außerhalb bestehender Strukturen sind, und garantiert gleichzeitig das Recht auf individuelle Mitgliedschaft sowie die Mitgliedschaft in Parteien und Organisationen, entsprechend einer klaren organisatorischen Grundlage.

Die Ausarbeitung eines einheitlichen „Mindestprogramms“, das sich auf realistische kurzfristig erreichbare Ziele konzentriert. Es sollte ein kurzes, klares und direktes Programm sein, das sich auf die Interessen der Arbeiter und Angestellten, die Entwicklung grundlegender Dienstleistungen, das Erreichen des höchstmöglichen Maßes an sozialer Gerechtigkeit und Gleichberechtigung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen konzentriert. Das Programm sollte die Rechte der Frauen, die Neutralität der Religion gegenüber dem Staat sowie den Schutz öffentlicher und persönlicher Freiheiten vollständig beinhalten. Es sollte in zeitgenössischer, zugänglicher und praktischer Sprache verfasst sein, frei von ideologischer Komplexität. Zudem sollte es mit einem wissenschaftlichen Aktionsplan verknüpft sein, der überprüft, gemessen und bewertet werden kann; und es muss offen für kontinuierliche Anpassungen an konkrete Veränderungen der Realität sein.

Das Bündnis sollte einen einfachen, verständlichen Namen wie „Brot und Freiheit Allianz“ oder „Union“ haben und traditionelle linke Etiketten vermeiden, die keine breiten Gesellschaftsschichten mehr ansprechen.

Es sollte auf kollektiver und rotierender Führung, flexiblen Organisationsregeln und vielfältigen Mitgliedschaftsformen, unter dem Prinzip der Allianz und des Pluralismus basieren. Dies sollte die Mitgliedschaft von Parteien und Organisationen gleichzeitig mit der individuellen Mitgliedschaft verbinden und die Bildung von Strömungen oder Plattformen innerhalb der Bündnisstrukturen auf öffentliche und organisierte Weise ermöglichen. Am wichtigsten ist, dass die Gründungslinken bereit sein müssen, ihre eigenen organisatorischen Rahmen umzustrukturieren und den traditionellen Parteizentralismus zu reduzieren, um den Anforderungen des einheitlichen Rahmens gerecht zu werden und sicherzustellen, dass diese kollektive Führung echte, nicht symbolische, Autorität besitzt.

Der Fokus liegt auf einer breiten Dezentralisierung über Provinzen, Regionen und spezialisierte Gremien, sodass jede Einheit ihre Arbeit effektiv nach ihren spezifischen sozialen und beruflichen Bedingungen innerhalb einer einheitlichen allgemeinen politischen Linie führen kann. Dies erfordert auch eine kritische Neubewertung der ethnischen Aufteilung einiger irakischer linker Parteien in irakische und kurdische Zweige sowie die Erforschung von Organisationsformen, die besser mit der Einheit von sozialem und Klassenkampf vereinbar sind.

Effektiver Einsatz moderner Wissenschaft in Führung, Management, Organisation, Medien, Digitalisierung und periodischer Politikevaluation, mit Anpassung oder Änderung je nach Bedarf und Leistungsniveau sowie der Abhängigkeit von Rückmeldungen der Masse als grundlegenden Entscheidungsmechanismus. Die Stärkung der Rolle der Jugend in der Führung als treibende Kraft des digitalen Zeitalters durch verbindliche Organisationsregeln innerhalb des Bündnisses, wie etwa Repräsentationsquoten für Jugendliche und Frauen in Führungsgremien, und die Verknüpfung dieser Repräsentation mit echter Autorität. Die wichtigste Lehre aus globalen Erfahrungen ist, dass Erneuerung nicht durch Parolen erreicht wird, sondern durch organisatorische Regeln, die sie durchsetzen und hervorbringen.

Aufbau einer effektiven wissenschaftlichen Digitalmedienpolitik für den Rahmen, der den digitalen Raum als reale Arena des Klassenkampfes behandelt. Dazu gehören plattformübergreifende Medien, lokale Content-Teams in Gouvernements und digitale Trainingsprogramme auf verschiedenen Ebenen, präzise und effektive Nutzung künstlicher Intelligenz sowie realwissenschaftliche Werkzeuge zur Messung der Wirkung von Diskursen und Kampagnen, wie digitale Umfragen, Datenanalysen und Leseverbreitungsdynamiken. Dies verbindet die Linke wieder mit den jüngeren Generationen, die heute durch Digitalisierung Politik erleben.

Die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg dieses Weges ist, dass eine einheitliche Rahmenstruktur in der Lage ist, an einer gemeinsamen Basis und dem vereinbarten Programm zu arbeiten und Unterschiede auf positive und konstruktive Weise einzudämmen, ohne zu einem ideologischen Schlachtfeld zu werden. Ein gemeinsamer Organisationsrahmen, mehrere Plattformen, eine einheitliche öffentliche Kommunikation und moderne Werkzeuge. Nur auf diese Weise kann sich die irakische Linke von verstreuten Inseln in eine organisierte soziale Kraft verwandeln, die handlungs- und einflussfähig ist.

9. Abschließend: Werden wir die Welt weiterhin interpretieren, während unsere Feinde sie weiterhin verändern?

Die entscheidende Frage heute betrifft nicht Absichten, sondern Handlungen. Stellt die Linke Alternativen vor, die von dem ausgehen, was sozial und klassenmäßig möglich und innerhalb bestehender Klassenverhältnisse erreichbar ist, durch die Logik des kumulativen und allmählichen Wandels? Oder beschränkt sie sich darauf, theoretisch korrekte Parolen zu erheben, ohne wirkliche und greifbare Veränderungen im Leben der Massen zu bewirken?

Letztlich ist die Krise der irakischen Linken nicht in erster Linie eine Krise der Loyalität, Geschichte, Organisationen oder spezifischen Führungen, sondern eine Krise der Werkzeuge und Arbeitsformen in einer Welt, in der sich die Bedingungen von Politik, Organisation und Kampf grundlegend verändert haben. Wissenschaftliche Entwicklung und digitale Transformationen haben Räume von Einfluss, Bewusstseinsbildung und Macht neu gezeichnet. Diejenigen, die sie ignorieren, scheiden aus der Gleichung aus und verlieren die Fähigkeit, sich von einer isolierten Stimme zu einer wirksamen Massenkraft zu entwickeln.

Wir brauchen keine neue Linke in ihren Werten, sondern eine neue Linke in ihrem Diskurs, ihrer Praxis und ihren organisatorischen Mechanismen, eine Linke, die Gedanken in greifbare Veränderungen vor Ort übersetzt, ohne den Kern ihres sozialistischen Projekts aufzugeben. Ohne diese methodische Transformation wird die Linke die Welt weiterhin mit ihrer alten Weisheit interpretieren, während ihre besser organisierten Feinde sie mit ihren neuen Werkzeugen verändern.

Die Antwort auf diese Herausforderung wird entscheiden, ob die irakische Linke im historischen Bewusstsein lediglich eine „helle Erinnerung“ bleibt oder zu einer „aktiven Kraft“ wird, die die Zukunft gestaltet. Wissenschaftliche Methodik und globale Erfahrungen bestätigen, dass Niedergang und Schwäche kein Schicksal sind, sondern das direkte Ergebnis von Werkzeugen, die nicht mehr mit den Anforderungen der Bühne übereinstimmen, und Organisationsstrukturen, deren Handlungs- und Erneuerungsfähigkeit abgenommen hat. Der heute erforderliche Mut liegt nicht darin, Parolen zu rufen, sondern darin, starre Strukturen abzubauen, enge Zentralismen aufzugeben und auf einen einheitlichen, breiten und flexiblen Rahmen hinzuarbeiten, der alle einschließen und Organisation mit lebendiger Realität verbinden kann.

Die finale Frage bleibt in den Bereichen des Kampfes und des Protests offen: Sind wir als Linke wirklich bereit, diese Erneuerung vorzunehmen, unsere historischen Zwänge zu überwinden, enge organisatorische Rahmenbedingungen und traditionelle Führungsmuster aufzugeben, uns der Realität zu öffnen, um uns zu vereinen und eine Kraft aufzubauen, die in der Lage ist, das Leben der Massen zum Besseren zu verändern?

Vor uns liegt eine wegweisende Entscheidung: Entweder wir gehen den Weg der Erneuerung und praktischen Einheit und stellen unsere Rolle als echte und einflussreiche Kraft für Veränderung wieder her, oder wir gehen weiter auf dem aktuellen Weg und riskieren einen weiteren Niedergang und schließlich von der Geschichte überholt zu werden. Globale Erfahrungen geben uns Hoffnung, dass Veränderung erreichbar ist, und zeigen deutlich, dass Einheit nicht nur möglich, sondern auch wirksam ist, selbst unter den härtesten Bedingungen und den tiefsten intellektuellen und organisatorischen Unterschieden.

Eine Linke, die jahrzehntelange Diktatur und Repression überstanden hat, besitzt heute notwendigerweise den Mut, ihre Werkzeuge zu reparieren, ihre intellektuelle und organisatorische Vitalität zu erneuern und für sich selbst und ihre Massen einzustehen.

****************************

Anmerkungen

Die irakische Linke besteht aus mehreren Parteien und Organisationen, insbesondere der Kommunistischen Partei des Irak, der Kommunistischen Partei Kurdistan, der Kommunistischen Partei der Arbeiter, der Kommunistischen Partei der Arbeiter Kurdistan, der Alternativen Kommunistischen Organisation, der Kommunistischen Linkspartei sowie weiteren Formationen.