Am gestrigen Freitagabend wurden bei einem bestialischen Terroranschlag in Magdeburg mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt. Der Mörder, der mit seinem Auto auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg fuhr, ist, anders als zu Beginn gemutmaßt, kein Islamist, sondern ein Islamhasser, der in den sozialen Medien gegen Muslime hetzte und Israel sowie die AfD feierte.

Der Terrorist, der in Magdeburg die Terrorfahrt verübte, Taleb A., ist ein aus Saudi-Arabien stammender Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der seit 2016 in Deutschland lebt. In den sozialen Medien offenbart er sein Weltbild, das geprägt ist vom Hass auf Muslime, Linke und alle, die er dafür hält, sowie eine offene Sympathie für die AfD, Elon Musk, andere rechte Akteure und Israel, insbesondere die Besatzungsfantasien der israelischen Rechten.

In einem Tweet forderte er ganz offen die Ermordung der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, da diese angeblich Europa islamisiert habe. In verschiedenen Tweets bezieht er sich auch positiv auf die AfD und fordert, dass diese endlich an die Macht kommt, um gegen Linke und Muslime vorzugehen. Doch nicht nur mit Blick auf Deutschland offenbart er sein rechtes Weltbild, auch außenpolitisch stellte er sich eindeutig an die Seite der radikalen Rechten. So retweetete er unter anderem ein Bild, das Großisrael fordert. Mit Großisrael ist dabei eine Lösung gemeint, die nicht nur die Besatzung und Annexion von ganz Palästina fordert, sondern auch von großen Teilen Syriens, des Libanons, Jordaniens, Ägyptens und sogar des Iraks und Saudi-Arabiens – eine Idee, die in Israel nur von offen rechtsradikalen Akteuren aus dem Umfeld von Smotrich und Ben-Gvir vertreten wird. Daneben begrüßte er in verschiedenen Tweets die Bombardierungen und Zerstörungen in Gaza und im Libanon und forderte offen die Besatzung.

Sein Schwerpunkt lag allerdings auf der Stimmungsmache gegen Muslime und den Islam. In einem Interview mit der FAZ, das er vor fünf Jahren führte, sagte er unter anderem: „Es gibt keinen guten Islam.“ Er verglich dabei den Islam mit einer Krankheit und schrieb über eine vermeintliche Unterdrückung von Ex-Muslimen in Deutschland: „Deutschland jagt saudische Asylbewerberinnen innerhalb und außerhalb Deutschlands, um ihr Leben zu zerstören.“ Im Dezember des vergangenen Jahres twitterte er: „Ich versichere euch, dass zu 100 Prozent bald die Rache kommt. Auch wenn es mich mein Leben kostet. Deutschland wird den Preis zahlen müssen. Einen riesigen Preis.“

Das Weltbild von Taleb A. war durchzogen von Verschwörungsfantasien, Hass auf den Islam und mit den Jahren auch immer stärkerem Hass auf Deutschland, da er die Bevölkerung und die Regierung bezichtigte, die Islamisierung Europas zu betreiben. Den einzigen Ausweg sah er in der AfD, mit der er sich eine gemeinsame Akademie für Ex-Muslime wünschte, die „die Wahrheit“ über den Islam verbreiten sollte. Seine radikalen antimuslimischen Positionen und seine bedingungslose Solidarität mit den Rechten weltweit führten dazu, dass ihm Dutzende führende rechte Aktivisten und Politiker aus allen Teilen der Welt auf X folgten.