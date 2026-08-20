Algorithmen der Kontrolle und die Politik der digitalen Befreiung: Die Verantwortung der Linken im Kampf um künstliche Intelligenz

Noch nie in der Geschichte der Menschheit hat eine so kleine Minderheit dieses Maß an Kontrolle über das Leben der Mehrheit ausgeübt, mit solcher Geschwindigkeit und solcher Stille. Keine Armeen marschieren durch die Straßen, keine Gesetze werden in Parlamenten verkündet; es gibt Algorithmen, die im Verborgenen operieren und dazu beitragen, Ihr Bewusstsein, Ihre Arbeit, Ihre Möglichkeiten und Ihre Zukunft zu formen. Künstliche Intelligenz ist das mächtigste Werkzeug, das die Menschheit je hervorgebracht hat, und die Frage ist nicht, ob sie die Welt verändern wird, denn sie verändert sie bereits. Die Frage lautet: in wessen Interesse wird sie sie verändern?

Seit diese Ideen Anfang 2025 erstmals vorgestellt wurden, hat sich das Entwicklungstempo der künstlichen Intelligenz auf bemerkenswerte und beispiellose Weise beschleunigt. Große Monopolkonzerne in den USA, China und anderswo haben neue Modelle veröffentlicht, die ihre Vorgänger weit übertreffen und nun in der Lage sind, Aufgaben zu erfüllen, die einst ausschließlich Menschen vorbehalten waren: Medizin, Recht, Programmierung, kreatives Schreiben, wissenschaftliche Forschung und vieles mehr.

Parallel zu dieser technologischen Beschleunigung sind generative künstliche Intelligenz und autonome intelligente Agenten als qualitativ neue Entwicklungen entstanden, die diese Systeme in unabhängige Akteure verwandeln, die in der Lage sind, Entscheidungsketten ohne direkte menschliche Aufsicht auszuführen. Diese unaufhörliche Beschleunigung hat es notwendig gemacht, diese Ideen zu überarbeiten und weiterzuentwickeln.

Je mehr die Fähigkeiten dieser Technologie wachsen und sich vertiefen, desto mehr konzentriert sich die Kontrolle darüber in immer weniger Händen und desto größer wird die Kluft zwischen denen, die sie besitzen und denen, die ihr unterworfen sind. Diese Gleichung ist kein unausweichliches Schicksal. Sie ist das Ergebnis politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen, die geändert werden können. Der Handelskrieg um Chips und künstliche Intelligenz hat eine klare Wahrheit offenbart: Diese Technologie ist zu einer geopolitischen Waffe ersten Ranges geworden und die Großmächte behandeln sie als Instrument der Beherrschung und Kontrolle. Der vielleicht deutlichste Beleg dafür ist der beschleunigte militärische Einsatz künstlicher Intelligenz zur Identifizierung menschlicher Ziele, zur Durchführung von Kampfoperationen und zur Entscheidung über Leben und Tod, in flagrantem Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es tatsächlich möglich geworden, mit minimalem menschlichem Aufwand, das zu produzieren, was die Mehrheit der Bevölkerung benötigt und so Güter, Dienstleistungen und Wissen im Überfluss bereitzustellen, ohne intensive Lohnarbeit oder traditionelle bürokratische Strukturen. Dennoch werden diese Möglichkeiten eingeschränkt und darauf umgelenkt, Unternehmensgewinne zu steigern, Löhne zu kürzen und Klassenherrschaft zu vertiefen, anstatt Menschen von der Ausbeutung zu befreien.

Die Verbreitung digitaler Anwendungen, weitreichende Automatisierung und die Auflösung von Marktintermediären in bestimmten Sektoren zeigen, dass die Gesellschaft nun über Werkzeuge verfügt, die eine horizontale, partizipative und gemeinschaftsbasierte Neuorganisation der Wirtschaft ermöglichen könnten. Dennoch bleibt diese Transformation durch die monopolistische Struktur gefesselt, die die Technologie kontrolliert und auf Gewinnmaximierung ausrichtet.

Dies ist es, was emanzipatorischen und sozialgerechten Kräften eine historische Verantwortung auferlegt, die nicht aufgeschoben werden kann, denn sie haben keine andere Wahl, als in den Kampf um künstliche Intelligenz und Technologie insgesamt mit einem klaren Projekt und echten Kapazitäten einzutreten. Dies macht die Frage, wer künstliche Intelligenz lenkt und in wessen Interesse, zu einer Angelegenheit, die die Gestalt der Welt bestimmt, welche die Söhne und Töchter künftiger Generationen erben werden und nicht zu einer bloßen abstrakten philosophischen Frage.

Die Kluft zwischen den linken Kräften und dem Imperium des digitalen Kapitalismus gleicht heute der Kluft zwischen einer Ameise und einem kolossalen Elefanten: auf der einen Seite linke und sozialgerechte Organisationen, denen es weitgehend an finanziellen Ressourcen, technischer Infrastruktur und spezialisiertem Fachwissen mangelt, auf der anderen Seite monopolkapitalistische Staaten und Konzerne, die die volle Kontrolle über die digitale Sphäre, kontinentübergreifende Rechenzentren und Armeen von Ingenieuren und Forschern besitzen.

Doch bedeutet diese enorme Ungleichheit nicht, dass der Kampf von vornherein entschieden ist. Wenn die Ameise sich gut organisiert und weiß, wo sie zuschlagen muss, ist sie in der Lage, den Elefanten zu destabilisieren und den Verlauf des Kampfes zu verändern, wie die Geschichte der Linken selbst an mehr als einem entscheidenden Wendepunkt bewiesen hat. Ausgehend von dieser Realität erfordert der Kampf klare politische Strategien, Taktiken und greifbare Werkzeuge. Die folgenden Abschnitte skizzieren die Umrisse einer linken Vision und befassen sich mit den wichtigsten Fronten dieses Kampfes.

Entwicklung progressiver Systeme künstlicher Intelligenz

Erstens: Was heute möglich ist

Die Entwicklung von neutralen, demokratischen und Open-Source-basierten Systemen ist einer der grundlegenden Ansätze, die heute zur Verfügung stehen, um der Dominanz von Staaten und Konzernen über künstliche Intelligenz entgegenzuwirken. Diese Systeme müssen unabhängig verwaltet und so weit wie möglich von den Interessen des Monopolkapitals ferngehalten werden, um sicherzustellen, dass sie dem öffentlichen Interesse und nicht privater Macht dienen.

Quelloffene Systeme bieten der Öffentlichkeit und emanzipatorischen Kräften die Möglichkeit, sich an der Entwicklung von Technologie auf eine Weise zu beteiligen, die ihre Werte widerspiegelt. Jede Person oder Gruppe kann frei auf den Quellcode zugreifen, seine Funktionsweise verstehen und ihn verändern oder verbessern. Dieser Ansatz stärkt kollektives Eigentum und Innovation und schwächt teilweise den Griff monopolistischer Technologiekonzerne. Die Offenheit für öffentliche Überprüfung verringert auch die Risiken versteckter Manipulation und ideologischer Steuerung und macht diese Systeme verlässlicher und unabhängiger von engen Unternehmensinteressen.

Die letzten Jahre waren von bemerkenswerten Entwicklungen in dieser Richtung geprägt. Open-Source-Gemeinschaften haben ihre Fähigkeit bewiesen, fortgeschrittene KI-Modelle zu entwickeln, die mit denen marktbeherrschender Unternehmen konkurrieren. Neuere Experimente haben auch gezeigt, dass die Entwicklung fortgeschrittener Modelle nicht notwendigerweise riesige Budgets erfordert, was die Tür für sozial ausgerichtete Modelle mit bescheideneren Ressourcen öffnet.

Was von globalen linken und sozialgerechten Kräften gefordert wird, ist die strategische Unterstützung von Open-Source-KI-Projekten und ihre Ausrichtung auf emanzipatorische Ziele. Etwas, das in den offiziellen Programmen der meisten Linksparteien und -bewegungen noch weitgehend fehlt.

Zweitens: Was langfristig erforderlich ist

Linke und sozialgerechte Kräfte müssen in globaler Koordination daran arbeiten, emanzipatorische Alternativen und transparente Anwendungen künstlicher Intelligenz zu entwickeln und vorzulegen. Das Ziel ist es, zu gewährleisten, dass Technologie zu Kollektiveigentum wird, das einer vollständigen öffentlichen Aufsicht unterliegt und auf die Achtung der Menschenrechte, Gleichheit, soziale Gerechtigkeit und intellektuellen Pluralismus ausgerichtet ist.

Anstatt das ausschließliche Eigentum reicher Staaten und großer Monopolkonzerne zu bleiben, muss künstliche Intelligenz zu einem Werkzeug für die Mehrheit werden, das zur Lösung globaler und lokaler Probleme beiträgt: Bekämpfung von Armut, Ausbeutung und Klassenungleichheit; Erreichung von Gleichheit und Förderung der Demokratie; Bekämpfung des Klimawandels; und Entwicklung inklusiverer und gerechterer Bildungs- und Gesundheitssysteme. Auf diese Weise verwandelt sich künstliche Intelligenz in ein globales Emanzipationsprojekt, das die Beziehung zwischen Menschheit und Technologie neu definiert und Raum für ein neues Modell schafft, das Technologie in den Dienst der Menschen stellt.

Künstliche Intelligenz im Dienst der Arbeiter

Künstliche Intelligenz kann, wenn sie sozialistisch und sozialgerecht ausgerichtet wird, ein kraftvolles Werkzeug zur menschlichen Befreiung und zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit sein. Sie kann komplexe soziale Probleme analysieren und wirksame Lösungen anbieten, um wirtschaftliche Ungleichheiten und Klassenungerechtigkeit zu verringern. Dieses Ziel zu erreichen ist nicht selbstverständlich; es erfordert, ihre Mechanismen und Kapazitäten auf die Bekämpfung der Wurzeln von Armut, Arbeitslosigkeit, Mangel an Grundversorgung und sozialer Diskriminierung auszurichten. Fortgeschrittene Datenanalyse kann auch soziale Ungleichheiten beobachten und die am stärksten benachteiligten Gemeinschaften identifizieren, sodass gerechte Politiken zur Korrektur struktureller Ungleichgewichte bei der Verteilung von Reichtum und Dienstleistungen formuliert werden können.

Dennoch belegen dokumentierte Studien, dass von großen marktbeherrschenden Akteuren entwickelte Einstellungsalgorithmen die in den historischen Trainingsdaten verankerten rassistischen und klassenspezifischen Vorurteile reproduzieren. Diese Diskriminierung bedeutet nicht, dass die Programmierer bewusst rassistisch waren, sie bedeutet, dass die Logik der Ausbeutung durch Daten, die die Realität von Gesellschaften widerspiegeln, die auf Diskriminierung und Klassenherrschaft aufgebaut sind, in die Algorithmen einprogrammiert wurde. Diese Diskriminierung abzubauen erfordert politische Veränderungen und demokratische Aufsicht, nicht bloß technische Anpassungen.

Künstliche Intelligenz kann ein mächtiges Werkzeug zur Unterstützung gewerkschaftlicher Organisation und des Arbeitskampfes sein. Sie kann Arbeitern helfen, digital gestützte Gewerkschaften und Solidaritätsnetzwerke aufzubauen und ihre Fähigkeit zu stärken, mit Arbeitgebern zu verhandeln und ihre Rechte einzufordern. Erfahrungen technologiegestützter Gewerkschaften in Lateinamerika und Europa haben gezeigt, dass der Einsatz digitaler Werkzeuge zur Koordinierung des Arbeitskampfes die Fähigkeit der Arbeitnehmer zu schnellem, organisiertem kollektivem Handeln vervielfältigt. Diese Werkzeuge können auch die Praktiken von Unternehmen aufdecken, die Arbeitnehmer ausbeuten oder gewerkschaftliche Organisation unterdrücken und die Politik autoritärer Regime beleuchten, die das Recht der Arbeitnehmer auf Organisation und Streik verweigern.

Künstliche Intelligenz muss ein Werkzeug zur Befreiung der Menschen von routinemäßiger und erschöpfender Arbeit sein und dabei würdige, stabile Beschäftigung zu fairen Löhnen gewährleisten. In diesem Modell verwandelt sich der Arbeitsmarkt in einen gerechteren und offeneren Raum, in dem Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Rasse, Religion und Alter durch Bewertungssysteme beseitigt werden kann, die auf Kompetenz und Fähigkeiten beruhen, befreit von sozialen Vorurteilen, die bestehende Klassenstrukturen reproduzieren.

Wissenschaft vom Monopol befreien

Anstatt zu einem Werkzeug zu werden, das menschliche Fähigkeiten schwächt und Generationen hervorbringt, die übermäßig von Technologie abhängig sind, kann künstliche Intelligenz neu ausgerichtet werden, um ein Mittel zur wissenschaftlichen Emanzipation und kreativem Wachstum zu werden. Sie sollte menschliches Denken nicht vollständig ersetzen. Was gefordert wird, ist, dass sie menschliche Fähigkeiten erweitert, Zugang zu fortgeschrittenem Wissen ermöglicht und Zeit von Routineaufgaben befreit.

Emanzipatorische quelloffene KI-Systeme können entwickelt werden, um kritisches Denken, sowohl wissenschaftlich als auch kreativ, zu stimulieren, indem Nutzer ermutigt werden, Wissen selbständig durch Fragen zu erkunden, die zur Analyse und Schlussfolgerung einladen, anstatt passiv vorgefertigte Antworten zu empfangen.

Aktuelle Entwicklungen offenbaren einen eklatanten Widerspruch. Systeme, die eine bemerkenswerte Fähigkeit zur Beschleunigung wissenschaftlicher Entdeckungen gezeigt haben, bleiben das Eigentum derer, die es sich leisten können zu zahlen, geleitet von der Logik der Unternehmensrentabilität und nicht von den Prioritäten menschlicher Bedürfnisse. In der Praxis bleiben Krankheiten, die keinen ausreichenden Gewinn abwerfen, unbehandelt und Forschung zu erneuerbaren Energien zum Wohle der Menschheit wird zugunsten von Forschung verzögert, die Unternehmensinteressen dient. Dieser Widerspruch macht deutlich, warum die Frage, wem künstliche Intelligenz gehört, nicht von der Frage getrennt werden kann, was sie entdeckt.

Digitale Genossenschaften

Kooperative KI-Projekte können unter Beteiligung von Arbeitern, Ingenieuren, Forschern und sozialen Aktivisten aufgebaut werden, mit dem Ziel, Technologie in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen. Beteiligung darf hier nicht bloß die Anwesenheit dieser Gruppen als Endnutzer einer von anderen entworfenen Technologie bedeuten. Das Ziel ist, sie von Anfang an in die Definition des Problems, die Festlegung von Prioritäten und die Gestaltung der Lösung einzubeziehen.

Fabrikarbeiter wissen aus täglicher Erfahrung, welche Aufgaben ihre körperliche Energie verbrauchen, ohne echten Mehrwert zu schaffen. Krankenpflegerinnen und -pfleger wissen, welche administrativen Lasten ihnen Zeit mit Patienten stehlen. Lehrerinnen und Lehrer wissen, welche bürokratischen Verfahren sie daran hindern, sich der eigentlichen Bildung zu widmen. Dieses angesammelte gelebte Wissen ist in seinem Wesen Designwissen, das genauso wichtig ist wie technisches Fachwissen und es zu ignorieren produziert Systeme, die Scheinprobleme lösen oder Zielen dienen, die weit von den Bedürfnissen derer entfernt sind, denen sie zu dienen vorgeben. Dies zeigt sich im Projekt Data Workers Inquiry, wo Datenarbeiter ihre eigenen Algorithmen entwarfen, um Unternehmensausbeutung aufzudecken, und auf der Plattform Decidim, die von Bürgern und Ingenieuren gemeinsam zur lokalen Ressourcenverwaltung aufgebaut wurde.

In der echten digitalen Genossenschaft sind Arbeiter, Gewerkschaften und lokale Gemeinschaften die tatsächlichen Eigentümer des Werkzeugs, das sie verwenden, und nicht bloß Abonnenten, die Gebühren für den Zugang bezahlen.

Hin zu demokratischer Kontrolle über die Technologie

Transparente und demokratische gesellschaftliche Kontrolle über Technologie ist unabdingbar. Um dies zu erreichen, muss digitale Macht so umverteilt werden, dass Technologie Gemeinschaftseigentum wird und in ihrem Dienst eingesetzt wird, anstatt als Unternehmensinstrument zu dienen.

Dies erfordert den Aufbau partizipativer Institutionen und Plattformen, die der Öffentlichkeit ermöglichen, zu prüfen, wie Algorithmen konzipiert und angewendet werden. Es erfordert auch die Einrichtung gewählter Volksaufsichtsgremien auf lokaler und internationaler Ebene mit breiter Repräsentation, die Arbeitnehmer, Akademiker, Menschenrechtsverteidiger und technische Experten umfasst, um Fairness und Rechenschaftspflicht bei der Entwicklung und dem Betrieb von KI-Systemen zu gewährleisten.

Trotz des relativen Wertes der europäischen Gesetzgebung im Bereich der künstlichen Intelligenz bleibt ihre Wirkung begrenzt, weil sie innerhalb derselben Marktlogik operiert, die die Probleme erzeugt hat und häufig zu einer rechtlichen Festigung monopolistischer Dominanz führt, anstatt diese tatsächlich abzubauen. Was die Menschen brauchen, geht über diese Schritte hinaus, in Richtung einer echten gesellschaftlichen Aufsicht mit realen Befugnissen.

Es müssen Gesetze erlassen und verbindliche Leitlinien herausgegeben werden, die Entwickler verpflichten, Werte von Gerechtigkeit und Gleichheit in der Entwurfsphase einzubetten, mit einer gesellschaftlichen Überprüfung aller Systeme vor ihrer Markteinführung. Aufsichtsgremien müssen echte Befugnisse erhalten, Algorithmen fortlaufend zu überprüfen, eingebettete Vorurteile zu überwachen, die zu Diskriminierung oder Ausbeutung führen können, und die Fähigkeit behalten, einzugreifen und verbindliche Regulierungsstandards durchzusetzen.

Von der Logik des Profits zur Logik des Bedarfs

Wenn der erbitterte Wettbewerb zwischen monopolistischen Konzernen und Großmächten im Rennen um künstliche Intelligenz zunimmt, ohne durch verbindliche Regeln oder regulatorische Rahmenbedingungen eingeschränkt zu werden, wird die schwerste Rechnung nicht von den Aktionären oder Geschäftsführern bezahlt. Sie wird von den Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern bezahlt, deren Arbeitsplätze die Automatisierung vollständig verschlingen wird. Dieses Szenario ist keine bloße theoretische Spekulation; sein Verlauf hat bereits in zahlreichen Sektoren begonnen. Und genau aus dieser Realität ergibt sich die dringende Notwendigkeit, die gesamte Logik der Produktion und Distribution von Grund auf neu zu durchdenken.

Die Neuorganisation von Produktion und Verteilung ist eine der grundlegenden Säulen der linken Vision für künstliche Intelligenz. Diese Technologie kann genutzt werden, um Systeme demokratischer kollektiver Planung auf der Grundlage zuverlässiger Daten und auf soziale Bedürfnisse ausgerichtet aufzubauen, was es ermöglicht, Ressourcen effizient auf die Erfüllung der tatsächlichen Bedürfnisse der Gesellschaft auszurichten. Diese Systeme beruhen auf einer sorgfältigen Analyse von Nachfrage und Verbrauch, die die Produktion notwendiger Güter und Dienstleistungen entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen ermöglicht und die chronische Überproduktion vermeidet, die das kapitalistische System kennzeichnet.

Die globalen Versorgungskettenkrisen der letzten Jahre haben die Zerbrechlichkeit globalisierter Unternehmensproduktion und ihre Abhängigkeit von Spekulation und Monopol offengelegt und eine echte Debatte über die Notwendigkeit alternativer Planungsmodelle eröffnet, die auf zuverlässigen und demokratisch verwalteten Informationen beruhen. Künstliche Intelligenz kann eine entscheidende Rolle bei der Umstrukturierung von Lieferketten spielen, Verschwendung reduzieren, die Produktion auf die unterversorgtesten Regionen lenken und die ökologische Nachhaltigkeit verbessern.

Intelligente Logistiksysteme können auch eine effizientere Verteilung von Gütern und Dienstleistungen ermöglichen und optimale Routen zur Reduzierung von CO₂-Emissionen identifizieren.

Darüber hinaus kann künstliche Intelligenz einen radikalen Wandel in der sozial ausgerichteten Kooperativproduktion bewirken, indem sie Genossenschaften und Gemeinschaftsunternehmen ermöglicht, von intelligenten Technologien zu profitieren, um ihre betriebliche Effizienz zu verbessern, Kosten zu senken und eine gerechte Verteilung der Ressourcen unter den Mitgliedern zu gewährleisten. Technologie kann als Werkzeug zum Aufbau einer Solidaritätswirtschaft dienen und armen Gemeinschaften helfen, durch gemeinsame Produktion und gerechte Verteilung verfügbarer Ressourcen wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erlangen, fern von der Kontrolle des Monopolkapitals.

Das algorithmische Patriarchat abbauen

Linke und sozialgerechte Kräfte müssen für die Konzeption und Entwicklung von KI-Systemen kämpfen, die Geschlechtergerechtigkeit wahren und zur Erreichung vollständiger Gleichstellung beitragen. Im Jahr 2024 stellte eine umfassende akademische Studie, die KI-Systeme beim Screening von Lebensläufen in neun verschiedenen Berufen testete, fest, dass diese Systeme weibliche Namen in nur 11% der Fälle gegenüber männlichen Namen bevorzugten.

Diese algorithmische Voreingenommenheit ist kein isolierter technischer Fehler. Sie ist ein Abbild des Fehlens von Frauen im Entwurfs- und Entwicklungsprozess und ein Ausdruck der Logik männlicher Vorherrschaft, die in der Struktur der Technologieindustrie selbst verankert ist, wo Frauen noch immer weniger als 15% der KI-Forscher bei den weltweit führenden Technologieunternehmen ausmachen. UN Women hat beschrieben, wie KI-Systeme aus mit Stereotypen gesättigten Daten lernen, Geschlechtervorurteile reproduzieren und Möglichkeiten einschränken, insbesondere in Beschäftigungs-, Kredit- und Gerichtsentscheidungen. Die UNESCO dokumentierte in ihrer Studie von 2024 alarmierende Belege für die Verbreitung regressiver männlicher Geschlechterstereotype in generativer künstlicher Intelligenz.

Eine noch ernstere Herausforderung liegt in den Bemühungen bestimmter autoritärer Staaten mit patriarchalischen religiösen Systemen, ihre eigenen KI-Rahmenprogramme zu entwickeln, mit dem Ziel, männlich dominierte Wertsysteme zu verankern und ihre Kontrolle über Frauen durch ausgefeiltere und schwerer zu widerstehende Werkzeuge zu festigen.

Diese Systeme kodifizieren Geschlechterdiskriminierung bewusst in ihre zentralen Ziele, von sozialer Überwachung über die Einschränkung der digitalen Präsenz von Frauen bis hin zur Auferlegung von Verhaltensstandards aus konservativen religiösen Interpretationen. Die Konfrontation damit erfordert, dass linke, sozialgerechte und feministische Kräfte gleichzeitig an zwei Fronten kämpfen: auf der einen Seite die algorithmische Voreingenommenheit monopolistischer Konzerne in Frage stellen und auf der anderen Seite Projekten religiöser patriarchalischer Automatisierung entgegenwirken, die darauf abzielen, Technologie in ein Instrument zur Reproduktion männlicher Macht unter dem Deckmantel nationaler Souveränität und kulturellen Relativismus zu verwandeln.

Algorithmen müssen mit umfassenden und vielfältigen Daten trainiert werden, die die Erfahrungen und Rollen von Frauen vollständig und über Stereotypen hinaus widerspiegeln. Regierungen müssen unter Druck gesetzt werden, Gesetzgebung zu verabschieden, die Unternehmen verpflichtet, Geschlechtervielfalt in ihren technischen Teams zu priorisieren. Geschlechtlich kodierte Sprache muss aus KI-Systemen entfernt und geschlechtsneutrale Sprache entwickelt werden, um strukturelle Diskriminierung zu unterminieren.

Die Militarisierung künstlicher Intelligenz stoppen

Die gegenwärtige Realität zeigt, dass die größte Investition in künstliche Intelligenz weltweit im Militärsektor konzentriert ist und nicht im Gesundheitswesen, in der Bildung oder bei der Bekämpfung der Klimakrise. Autonome Waffen, die in der Lage sind, ohne menschliches Eingreifen die Entscheidung zu treffen, zu töten, sind zu einer dokumentierten Realität geworden. Künstliche Intelligenz wird heute eingesetzt, um menschliche Ziele zu identifizieren und Kampfoperationen in vielen Teilen der Welt durchzuführen, bei einer sich beschleunigenden Rücknahme menschlicher Aufsicht über diese schicksalsschweren Entscheidungen. Dies ist keine abstrakte ethische Frage, es ist im Kern eine Klassenfrage. Wer diese Waffen besitzt, verfügt über eine beispiellose Fähigkeit, die Massen zu unterwerfen und Widerstand zu unterdrücken.

Alle Anstrengungen müssen unternommen werden, um künstliche Intelligenz in Richtung Förderung des Weltfriedens umzulenken. Linke und sozialgerechte Bewegungen können globale Initiativen leiten, um Regierungen und internationale Institutionen unter Druck zu setzen, strenge Gesetze zu erlassen, die die Entwicklung künstlicher Intelligenz für militärische Zwecke verbieten. Künstliche Intelligenz sollte auch eingesetzt werden, um Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und damit zur Rechenschaftspflicht autoritärer Regime, Staaten und Konzerne beizutragen, die Technologie militarisieren und für Kriege einsetzen wollen.

Die Bevölkerung zu einem aktiven Teil des Kampfes gegen die Militarisierung der Technologie zu machen bedeutet, eine globale Widerstandsbewegung aufzubauen, die in der Lage ist, auf ein Ende dieses unmenschlichen Einsatzes von Technologie zu drängen.

Künstliche Intelligenz gegenüber digitaler Repression

Die gegenwärtige Realität zeigt, dass künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um die Demokratie zu erodieren, anstatt sie zu stärken, durch algorithmische Manipulationstechniken, die Extremismus nähren und politische Polarisierung für kommerzielle und politische Zwecke vertiefen und durch Fälschungs- und Desinformationswerkzeuge, die raffinierter und schwerer zu erkennen geworden sind als je zuvor.

Aktuelle Entwicklungen zeigen eine beunruhigende und sich beschleunigende Ausweitung des Einsatzes dieser Technologien im Unterdrückungsapparat autoritärer Regime. Gesichtserkennungssysteme werden nun in großem Umfang zur Überwachung von Protesten und politischen Versammlungen eingesetzt und die automatisierte Analyse digitaler Inhalte ist zu einem systematischen Werkzeug geworden, um Aktivisten, Dissidenten und Journalisten ins Visier zu nehmen. Amnesty International hat dokumentiert, wie bestimmte Staaten soziale Medien und digitale Werkzeuge als Waffen gegen Jugendproteste eingesetzt haben.

Diese digitale Repression nimmt vielfältige und zunehmend gefährliche Formen an. An einem Ende liegt systematische digitale Demoralisierung, die das Gefühl der Ohnmacht und der Sinnlosigkeit von Veränderung nährt. Weiter folgt digitale Verhaftung durch Einschränkung und Löschung von Konten unter fadenscheinigen Vorwänden. Am anderen Ende steht digitale Liquidierung durch die vollständige Auslöschung der Online-Existenz von Dissidenten. Hinzu kommt freiwillige Selbstzensur, wenn Aktivisten sich selbst Einschränkungen auferlegen, aus Angst vor Verboten oder Kontoschließungen.

Human Rights Watch hat zahlreiche Fälle dokumentiert, in denen von westlichen Unternehmen verkaufte Technologien verwendet wurden, um Dissidenten zu verfolgen und ihre Verhaftung zu erleichtern, was diese Unternehmen zu effektiven Komplizen bei Menschenrechtsverletzungen macht.

Der Kampf muss daher für die Schaffung strenger internationaler und nationaler Rechtsrahmen geführt werden, die den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Manipulation der öffentlichen Meinung und zur Verletzung der Menschenrechte unter Strafe stellen, zusammen mit der Bildung globaler Solidaritätsnetzwerke zur Überwachung von Verletzungen, dem Boykott und der Aufnahme in schwarze Listen von Unternehmen, die Überwachungstechnologien an autoritäre Regime verkaufen und der Entwicklung von Datenverschlüsselungs- und Kommunikationssicherheitstechnologien zum Schutz von Aktivisten und Dissidenten.

Künstliche Intelligenz gegen den ökologischen Kollaps

Es gibt einen tiefen Widerspruch, der eine offene Konfrontation erfordert. Das Training großer KI-Modelle verbraucht enorme Mengen an Energie und Wasser und ihr Betrieb produziert Mengen an Kohlendioxid, die jährlich Millionen von Flugreisen entsprechen. Zuverlässige Berichte haben enthüllt, dass einige große Rechenzentren genug Wasser verbrauchen, um ganze Städte zu versorgen. Das bedeutet, dass künstliche Intelligenz in ihrer gegenwärtigen Unternehmensform nicht dazu beiträgt, die ökologische Krise zu lösen. Sie verschärft sie, während Unternehmen behaupten, sie für Nachhaltigkeit einzusetzen. Jede ernsthafte emanzipatorische Alternative muss diesen Widerspruch in den Kern ihrer Prioritäten stellen.

Künstliche Intelligenz muss zu einem beitragenden Mechanismus in der ökologischen Wirtschaftsplanung werden, mit ihren analytischen Fähigkeiten, die eingesetzt werden, um die Produktion gemäss den tatsächlichen Bedürfnissen der Gesellschaft zu regulieren. Durch sozial ausgerichtete Modelle für ihr Management kann eine effizientere Ressourcennutzung erreicht, Verschwendung reduziert und die technologische Entwicklung auf transformative ökologische Lösungen gelenkt werden, wie die Verbesserung erneuerbarer Energiesysteme und nachhaltige Wasserwirtschaft.

Der Einsatz künstlicher Intelligenz in Projekten, die die Umwelt schädigen, muss verboten werden, und die Lizenzierung jeder KI-Technologie muss mit einer Bewertung ihrer Umweltauswirkungen verbunden werden, zusammen mit dem Aufbau intelligenter Systeme zur Überwachung der Einhaltung von Umweltstandards durch Unternehmen. Dies erfordert die Entwicklung von Systemen, die übermäßigen Energieverbrauch reduzieren und die vollständige Abhängigkeit von erneuerbaren Energien vorantreiben. In einem emanzipatorischen Rahmen kann diese Technologie neu ausgerichtet werden, um ein wirksames Instrument zum Schutz natürlicher Ressourcen und zum Aufbau einer auf ökologischer Gerechtigkeit basierenden Wirtschaft zu werden, die der Gesellschaft und dem Planeten dient.

In der physischen Welt und im digitalen Raum gleichzeitig: Auf dem Weg zu einer wirksamen digitalen Linken und einer kämpfenden linken digitalen Internationalen

Künstliche Intelligenz ist ein Spiegel der Gesellschaft, die sie produziert. Sie spiegelt genau die Machtverhältnisse wider, die ihre Richtung, Finanzierung und Prioritäten kontrollieren. Wenn monopolistische Konzerne, Großmächte und sogar bestimmte autoritäre Staaten diejenigen sind, die diese Technologie aufbauen und finanzieren, tun sie es gemäß ihrer eigenen Logik: der Logik der Gewinnmaximierung, der Vertiefung der Klassenherrschaft und politischen Kontrolle sowie der Reproduktion von Ausbeutung und Unterdrückung in raffinierteren und schwererer Widerstand leistenden Formen. Wenn der Militär- und Sicherheitssektor weltweit der größte Investor in die Entwicklung künstlicher Intelligenz ist, ist dies kein Zufall, es ist ein expliziter Ausdruck der wahren Prioritäten des Kapitalismus in seiner digitalen Phase.

Doch ist dieser Spiegel kein unausweichliches Schicksal. Entweder setzt sich künstliche Intelligenz als Instrument der Klassenherrschaft in den Händen einer Minderheit fort, die sie nutzt, um Produktion, Verteilung, Bewusstsein und Politik zu kontrollieren oder wir machen sie zu emanzipatorischem Kollektiveigentum, das die Mehrheit von den Lasten der Ausbeutung befreit. Dies zu erreichen ist weder einfach noch in greifbarer Nähe angesichts des enormen gegenwärtigen Ungleichgewichts zwischen den Kräften der Linken und den Kräften des digitalen Kapitalismus.

Wovon wir sprechen, ist ein langfristiges, kumulatives Projekt, das riesige menschliche, technische und organisatorische Energien sowie Zeit, Beharrlichkeit und die Fähigkeit erfordert, Rückschläge zu ertragen und zu überwinden. Die Schwierigkeit der Aufgabe impliziert jedoch nicht ihre Unmöglichkeit. Die Geschichte der Linken ist reich an Kämpfen, die an ihrem Anfang unmöglich erschienen und in radikalen Transformationen im Kräfteverhältnis endeten.

Die digitale Linke, die die Arbeit vor Ort beherrscht und gleichzeitig den digitalen Raum geschickt einsetzt, ist die Linke, die am besten positioniert ist, einem Kapitalismus in seiner digitalen Phase zu trotzen, der beides beherrscht und es einsetzt, um seine Vorherrschaft zu stärken. Auf globaler Ebene bedeutet dies, eine linke digitale Internationale aufzubauen, die in der Lage ist, der planetaren Hegemonie des digitalen Kapitalismus mit seinen eigenen Werkzeugen und in der Sprache seiner Ära entgegenzutreten, und linke und sozialgerechte Kräfte auf der ganzen Welt in einem gemeinsamen Projekt vereint, das Technologie in den Dienst der Massen, der Emanzipation, der Gerechtigkeit und der Gleichheit stellt.

Was auf diesen Seiten dargelegt wurde, ist kein romantischer Traum außer Reichweite. Es ist ein realer politischer Kampf, der jetzt stattfindet, und jeder Tag, der vergeht, ohne dass linke und sozialgerechte Kräfte ihn mit Bewusstsein und Organisation führen, ist ein Tag, an dem die Strukturen digitaler Herrschaft sich festigen und schwerer abbaubar werden. Technologie war nie neutral, und heute ist sie weniger neutral als je zuvor. Was heute aufgebaut wird, so klein es auch erscheinen mag, ist der Keim der Zukunft, die wir wollen.

Fortsetzung folgt: Die linke digitale Internationale