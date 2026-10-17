Wie tötet man einen Menschen richtig?

Nashville ist die Heimat der Countrymusik. Seit Generationen wird hier über Liebe gesungen, über Verrat und Eifersucht, Schuld, Mord und Tod. An diesem Mittwochmorgen sollte der Tod keinen Refrain haben. Er stand im Kalender des Staates.

Zehn Uhr. Um diese Zeit sollte Christa Gail Pike am 30. September 2026 sterben. Nicht irgendwann, nicht irgendwo. Ihr Tod hatte eine Uhrzeit und eine Adresse: die Riverbend Maximum Security Institution in Nashville, Tennessee. Doch zehn Uhr verstrich.

Am Morgen hatte ein Bundesberufungsgericht die Hinrichtung zunächst ausgesetzt. Tennessee zog vor den Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Während Anwält*innen Schriftsätze einreichten und Richter*innen entschieden, wusste Pike im Gefängnis nicht, ob sie an diesem Tag sterben würde.

Der Supreme Court hob den Aufschub auf, doch noch immer geschah nichts. Der Vormittag verstrich, es wurde Nachmittag und schließlich Abend, bis sich um 19.27 Uhr, mehr als neun Stunden nach dem ursprünglich festgesetzten Zeitpunkt, endlich die Jalousien zwischen Hinrichtungsraum und Zeug*innen öffneten.

Unter den Anwesenden befanden sich Journalist*innen und Angehörige der ermordeten Colleen Slemmer, darunter ihre Mutter May Martinez. Auf der anderen Seite der Scheibe lag die fünfzigjährige Christa Pike, festgeschnallt auf einer Liege, die intravenösen Zugänge bereits gelegt, das Pentobarbital bereitgestellt. Keine Schlinge, kein Beil, kein Erschießungskommando. Der moderne Staat tötet modern.

Pike sprach ihre vermeintlich letzten Worte. Sie habe ihren Frieden gefunden, sei bereit, frei zu sein, und dies sei ein glücklicher Tag. Dann begann die Hinrichtung, doch Pike starb nicht. Und genau darin bestand nun das Problem.

Die Journalist*innen sahen, dass Pike zunächst bei Bewusstsein blieb. Sie klagte über starkes Pochen und Druck im Arm. Später wurden die Jalousien geschlossen. Was danach geschah, konnten die Zeug*innen nicht mehr sehen, einen Teil davon jedoch hören.

Pike erhielt eine zweite Dosis Pentobarbital. Auch sie tötete sie nicht. Pike verlor während des Hinrichtungsversuchs das Bewusstsein, atmete aber weiter; die Zeug*innen hörten noch lange ihr lautes Atmen. Um 20.53 Uhr wurde sie aus dem Beobachtungsraum getragen. Associated Press rekonstruierte den Ablauf anhand der Berichte anwesender Zeug*innen.

Tennessee verwendet für Hinrichtungen Pentobarbital, das in hoher Dosierung Atmung und Kreislauf zum Erliegen bringen soll. Das Protokoll sah eine zweite Dosis vor, falls die erste nicht zum Tod führte. Was geschehen sollte, wenn auch die zweite nicht tötete, regelte es nicht. Das Tennessee Department of Correction erklärte noch am Abend, alle vorgesehenen Schritte seien durchgeführt worden.

Das Protokoll war zu Ende. Die Hinrichtung nicht.

Die Todesstrafe macht den Tod eines wehrlosen Menschen zum Erfolg staatlichen Handelns und sein Überleben zum technischen Versagen.

Die gesundheitlichen Risiken waren im Voraus bekannt. Pike hatte kleine, schwer zugängliche Venen und litt an Thrombozytose. Ihre Anwält*innen hatten vor Schwierigkeiten beim Legen intravenöser Zugänge gewarnt. Darüber berichtete Reuters .

Was medizinisch schiefging, ist weiterhin Gegenstand der Untersuchung. Pikes Anwält*innen vermuten falsch platzierte Zugänge oder kollabierte Venen; das Pentobarbital könnte teilweise ins umliegende Gewebe gelangt sein. Von Associated Press befragte Fachleute halten dies für möglich, betonen aber, dass die Ursache nicht geklärt ist.

Um 21.14 Uhr brachte ein Krankenwagen Pike ins Krankenhaus. Fast sechs Tage später kam sie wieder zu Bewusstsein. Nach Angaben ihrer Anwält*innen kann sie inzwischen sprechen, ist jedoch weiterhin schwer krank. Sie leidet unter einer Lungenentzündung, kann nicht selbstständig essen oder schlucken und ihre stark geschwollenen Arme und Hände kaum bewegen. Ob sie ihre Bewegungsfähigkeit vollständig zurückerlangen wird, ist unklar. Darüber berichtete Reuters am 7. Oktober . Christa Pike lebt, nachdem Tennessee versucht hatte, sie zu töten. Nun versuchen Ärzt*innen, die Folgen zu behandeln.

Gouverneur Bill Lee setzte die noch für 2026 vorgesehenen Hinrichtungen aus und ordnete eine unabhängige Untersuchung an. Der für das Gefängniswesen zuständige Commissioner Frank Strada trat zurück. Pikes Anwält*innen verlangen die Umwandlung ihres Todesurteils in lebenslange Haft und halten einen erneuten Hinrichtungsversuch für verfassungswidrig. Ein Gericht ordnete die Sicherung von Beweismitteln an.

Bereits am 21. Mai war die Hinrichtung von Tony Carruthers in Tennessee abgebrochen worden, weil es nicht gelang, die vorgeschriebenen intravenösen Zugänge vollständig zu legen. Das Death Penalty Information Center dokumentierte den Fall.

Die angeordnete Untersuchung soll klären, warum der Hinrichtungsversuch scheiterte. Doch eine technisch verbesserte Hinrichtung wäre nicht automatisch eine gerechtere. Das Problem der Todesstrafe besteht nicht in erster Linie darin, dass sie schlecht funktionieren könnte. Das Problem ist, was geschieht, wenn sie funktioniert.

Fortschritt im Töten

Die Geschichte moderner Hinrichtungsmethoden ist auch die Geschichte des Versuchs, das Töten technisch zu perfektionieren und zugleich dafür zu sorgen, dass es immer weniger wie Töten aussieht.

Während der Französischen Revolution wurde über die Abschaffung der Todesstrafe diskutiert. Sie wurde nicht abgeschafft, wohl aber die Art ihrer Vollstreckung vereinheitlicht. Die Guillotine sollte eine schnelle und im damaligen Verständnis humanere Form der Tötung ermöglichen. Am 25. April 1792 wurde Nicolas-Jacques Pelletier auf dem Pariser Place de Grève als erster Mensch mit der neuen Maschine hingerichtet. Die historische Dokumentation der Stadt Paris beschreibt diesen Beginn der maschinell vereinheitlichten Hinrichtung.

Ein Jahrhundert später sollte der elektrische Stuhl eine vermeintlich humanere Alternative zum Erhängen darstellen. William Kemmler wurde am 6. August 1890 im Auburn Prison im Bundesstaat New York als erster Mensch auf diese Weise hingerichtet. Nach dem ersten Stromstoß lebte er noch, sodass erneut Strom durch seinen Körper geleitet werden musste. Die Library of Congress dokumentiert den Ablauf anhand zeitgenössischer Presseberichte.

Später kam die Giftspritze. Seit den frühen 1980er Jahren wurde sie in den USA zur dominierenden Hinrichtungsmethode. An die Stelle von Strom, Rauch und verbrannter Haut traten Liege, Schläuche und Medikamente. Die Hinrichtung begann, einem medizinischen Eingriff zu ähneln.

Die Giftspritze übernimmt Instrumente, Sprache und Ästhetik der Medizin – intravenöse Zugänge, Infusionen, Medikamente, Überwachung körperlicher Funktionen –, verfolgt aber den entgegengesetzten Zweck. Medizin soll Leben erhalten oder Leiden lindern; die Hinrichtung soll den Tod herbeiführen.

Auch deshalb lehnen wichtige medizinische Berufsverbände in den USA die Beteiligung von Ärzt*innen an Hinrichtungen ab. Die American Medical Association untersagt Ärzt*innen in ihrem Ethikkodex unter anderem die Auswahl intravenöser Zugänge sowie die Vorbereitung, Verabreichung und Überwachung tödlicher Medikamente.

Gerade diese vermeintliche klinische Sauberkeit ist trügerisch. Der Politikwissenschaftler Austin Sarat untersuchte 1.054 Hinrichtungen durch Giftspritzen und identifizierte 75 Fälle mit erheblichen Problemen. Das entspricht etwa 7,2 Prozent – dem höchsten Anteil unter den untersuchten Hinrichtungsmethoden. Das Death Penalty Information Center dokumentiert die Ergebnisse.

Michel Foucault beschrieb in Überwachen und Strafen, wie die öffentliche Zurschaustellung der Strafe zunehmend einer institutionell verwalteten Gewalt wich. Verschwunden ist die Gewalt nicht. Sie trägt jetzt einen Kittel, folgt einer Dienstanweisung und nennt sich Verfahren.

Die technischen Probleme der Giftspritze haben in den USA zu neuen Experimenten geführt. Alabama vollstreckte 2024 erstmals eine Hinrichtung durch Stickstoffhypoxie. Andere Bundesstaaten griffen auf Erschießungskommandos zurück. Die Deutsche Welle berichtete über diese Suche nach alternativen Hinrichtungsmethoden .

Der elektrische Stuhl sollte die Probleme des Erhängens lösen, die Giftspritze sauberer wirken als der elektrische Stuhl, Stickstoff wiederum Schwierigkeiten mit intravenösen Zugängen umgehen.

Aus einer politischen Frage – darf der Staat einen gefesselten Menschen töten? – wird so eine technische: Welches Medikament? Welche Vene? Welche Maske? Welches Protokoll?

Schreckt Töten vom Töten ab?

Das häufigste Argument für die Todesstrafe ist ihre angeblich abschreckende Wirkung. Wer weiß, dass ihm selbst der Tod droht, so die Vorstellung, wird eher davon absehen, einen anderen Menschen zu töten.

Karl Marx beschäftigte sich bereits 1853 mit diesem Argument. In seinem Artikel über die Todesstrafe schrieb er:

„Es ist eben schwer, wenn nicht gar unmöglich, ein Prinzip aufzustellen, womit man die Berechtigung und Zweckmäßigkeit der Todesstrafe in einer auf ihre Zivilisation stolzen Gesellschaft zu begründen vermöchte.“

Marx kritisierte dabei nicht nur die vermeintliche Abschreckungswirkung, sondern auch die Vorstellung, eine Gesellschaft könne ihre Sicherheit durch die Tötung einzelner Menschen gewährleisten. Seine Frage war ebenso einfach wie grundsätzlich:

„Was für eine Gesellschaft ist das aber, die kein besseres Instrument ihrer Verteidigung kennt als den Scharfrichter […]?“

Ein Ausschuss des amerikanischen National Research Council sichtete die einschlägige Forschung und kam zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen Studien keine verlässlichen Aussagen darüber erlauben, ob die Todesstrafe die Mordrate senkt, erhöht oder unverändert lässt. Der Bericht erschien 2012 bei den National Academies.

Ob die Todesstrafe abschreckt, lässt sich aus diesen Studien nicht verlässlich ableiten. Für ihre Befürworter*innen bleibt damit ausgerechnet das wichtigste Zweckargument unbelegt. Damit bleibt ein Argument, das älter ist als jede kriminalstatistische Untersuchung und emotional vermutlich weit stärker wirkt: Vergeltung.

Aber sie hat einen Menschen ermordet

Christa Gail Pike war achtzehn Jahre alt, als sie 1995 gemeinsam mit zwei weiteren Jugendlichen die neunzehnjährige Colleen Slemmer ermordete. Beide jungen Frauen nahmen an einem Job-Corps-Ausbildungsprogramm in Knoxville teil. Slemmer wurde an einen abgelegenen Ort gelockt, über längere Zeit misshandelt und schließlich getötet.

Pike wurde 1996 zum Tode verurteilt. Das Verbrechen war grausam. Ihre Beteiligung daran steht nicht ernsthaft infrage. Gerade deshalb ist ihr Fall für die Frage nach der Todesstrafe wichtig. Eine Kritik, die nur funktioniert, solange Zweifel an der Schuld bestehen oder der verurteilte Mensch sympathisch erscheint, weicht der schwierigsten Frage aus.

Colleen Slemmer war neunzehn Jahre alt. Sie hatte ein eigenes Leben, eigene Beziehungen, eine Familie und eine Zukunft, die ihr genommen wurde. Sie darf nicht zur Nebenfigur in der Geschichte ihrer Mörderin werden.

Ihre Mutter May Martinez wartete mehr als drei Jahrzehnte auf die Vollstreckung des Urteils. Sie war beim gescheiterten Hinrichtungsversuch anwesend und kritisierte anschließend, dass sich die öffentliche Aufmerksamkeit stärker auf Pike als auf ihre ermordete Tochter konzentriere. Darüber berichtete ABC News .

Der Vorwurf ist berechtigt. Wer über Christa Pikes Hinrichtung schreibt, darf die ermordete Colleen Slemmer nicht aus dem Blick verlieren. Pike trägt die Verantwortung für den Mord. Weder ihre Lebensgeschichte noch die gesellschaftlichen Ursachen von Gewalt entschuldigen ihre Tat.

Doch Verantwortung bedeutet nicht, dass der Staat töten muss. Pike kann bestraft werden, ohne hingerichtet zu werden. Den Angehörigen schuldet die Gesellschaft Anerkennung ihres Leids, Unterstützung und Gerechtigkeit. Eine weitere Tote bringt Colleen Slemmer nicht zurück.

Die Todesstrafe verhindert kein bereits begangenes Verbrechen. Sie fügt ihm einen weiteren staatlich angeordneten Tod hinzu. Wer Gerechtigkeit will, muss deshalb nicht nur Täter*innen bestrafen, sondern auch Menschen schützen und die Ursachen von Gewalt bekämpfen.

Der fehlbare Staat

Gerichte können irren. Zeug*innen können sich täuschen, Geständnisse unter Druck entstehen und forensische Gutachten falsch sein. Selbst ein rechtsstaatliches Verfahren bietet keine absolute Sicherheit gegen Fehlurteile. Eine ungerechtfertigte Haft kann nicht rückgängig gemacht, aber immerhin beendet werden. Eine Hinrichtung nicht.

Doch das Problem reicht über mögliche Justizirrtümer hinaus. Es geht nicht nur darum, ob der Staat den falschen Menschen töten kann, sondern auch darum, wen er tatsächlich zum Tode verurteilt und hinrichtet.

Eine Untersuchung der Rechtswissenschaftler James Anderson und Paul Heaton analysierte 3.412 Mordverfahren in Philadelphia zwischen 1994 und 2005. Angeklagte, die von der öffentlichen Verteidigerorganisation vertreten wurden, hatten gegenüber vergleichbaren Angeklagten mit gerichtlich bestellten privaten Anwält*innen eine um 19 Prozent höher Wahrscheinlichkeit, nicht wegen Mordes verurteilt zu werden. Die Wahrscheinlichkeit einer lebenslangen Freiheitsstrafe war um 62 Prozent höher. Die Ergebnisse sind beim National Institute of Justice dokumentiert.

Untersucht wurden keine Todesurteile, sondern schwere Mordverfahren. Schon zwischen zwei Formen staatlich finanzierter Verteidigung mittelloser Angeklagter zeigten sich erhebliche Unterschiede.

Formal stehen Menschen vor demselben Gesetz. Materiell stehen sie dort nicht mit denselben Möglichkeiten. Erfahrung, Arbeitsbelastung und institutionelle Ausstattung der Verteidigung können über Jahre oder Jahrzehnte der Freiheit mitentscheiden. Die bürgerliche Rechtsordnung behandelt Menschen als gleiche Rechtssubjekte, obwohl Geld, Eigentum und gesellschaftliche Macht höchst ungleich verteilt sind.

Ein zweiter Mechanismus liegt in der selektiven Anwendung staatlicher Strafgewalt. Nach Daten des Death Penalty Information Center betrafen 72 Prozent der zwischen 1972 und 2025 verhängten Todesurteile Fälle mit mindestens einem weißen Mordopfer. Bei 23 Prozent aller Todesurteile handelte es sich um Schwarze Angeklagte mit mindestens einem weißen Opfer, bei lediglich zwei Prozent um weiße Angeklagte mit mindestens einem Schwarzen Opfer. Diese Zahlen beschreiben die Zusammensetzung der Todesurteile, nicht unmittelbar das individuelle Risiko einer Verurteilung.

Wie stark die gesellschaftliche Stellung der Opfer die Strafverfolgung beeinflussen kann, zeigt eine 2024 veröffentlichte Untersuchung von Scott Phillips, Justin Marceau, Sam Kamin und Nicole King. Die Forscher*innen analysierten historische Daten zu Todesstrafen aus Georgia und ergänzten sie durch neuere landesweite Daten. Für Georgia ergab sich selbst unter Berücksichtigung weiterer Faktoren eine etwa sechzehnmal höhere Chance eines Todesurteils, wenn das Mordopfer eine weiße Frau statt eines Schwarzen Mannes war. Die Autor*innen fanden auch in den neueren Daten Hinweise darauf, dass ethnische Zuordnung und Geschlecht der Opfer die Anwendung der Todesstrafe beeinflussen.

Ein dritter Mechanismus betrifft die Legitimation staatlicher Gewalt. Die Todesstrafe demonstriert, dass der Staat nicht nur Regeln setzt und Verstöße bestraft, sondern im äußersten Fall über das Leben eines Menschen verfügen darf. Dieses Befugnis erscheint nicht als willkürliche Gewalt, sondern als Ergebnis eines geregelten Verfahrens: Anklage, Urteil, Berufung und Vollstreckung. Was außerhalb des Gesetzes als Mord verfolgt würde, erhält durch das Gesetz die Form einer zulässigen staatlichen Handlung. Gerichte und Gefängnisse schweben jedoch nicht über den Klassenverhältnissen. Sie verfolgen Unrecht und schützen Menschen vor Gewalt, handeln aber in einer Gesellschaft, in der Eigentum, Einfluss und Lebenschancen ungleich verteilt sind. Die Gleichheit vor dem Gesetz hebt diese Ungleichheit nicht auf.

Die meisten europäischen kapitalistischen Staaten kommen ohne Todesstrafe aus; an ihren Eigentumsverhältnissen hat das wenig geändert. Die Hinrichtung ist also keine notwendige Bedingung kapitalistischer Herrschaft. Sie zeigt aber, wie weit staatliche Verfügungsgewalt reichen kann: vom Einsperren und Ausschließen bis zur Anordnung des Todes. Die Macht liegt nicht nur im Vollzug, sondern bereits im anerkannten Recht dazu. Aus dem Töten wird eine Vollstreckung. Der Unterschied steht im Gesetzbuch.

Laut Amnesty International wurden 2025 weltweit mindestens 2.707 Menschen in 17 Staaten hingerichtet – die höchste dokumentierte Zahl seit 1981. Mindestens 1.257 Hinrichtungen, rund 46 Prozent der erfassten Gesamtzahl, erfolgten wegen Drogendelikten. Die tatsächliche Zahl dürfte höher liegen, weil etwa China seine Hinrichtungszahlen geheim hält.

Ein Staat kann Menschen wegen Drogendelikten hinrichten, ohne den Drogenmarkt abzuschaffen, oder einen Mörder töten, ohne die Gewalt aus der Gesellschaft zu beseitigen. Die Todesstrafe beseitigt einen Menschen, nicht die Verhältnisse, unter denen Gewalt entsteht.

Wenn die Revolution selbst zum Staat wird

Eine marxistische Kritik muss sich auch der eigenen Geschichte stellen.

Am 26. Oktober 1917 nach dem damals in Russland geltenden julianischen Kalender – dem 8. November nach heutiger Zeitrechnung – beschloss der Zweite Allrussische Sowjetkongress die Abschaffung der Todesstrafe, die die Provisorische Regierung zuvor an der Front wieder eingeführt hatte. Doch die Abkehr von staatlichen Hinrichtungen hielt nicht lange.

Am 21. Februar 1918 erklärte der Rat der Volkskommissare im Aufruf „Das sozialistische Vaterland ist in Gefahr!“, dass unter anderem feindliche Agenten, Spekulanten, Plünderer und konterrevolutionäre Agitatoren an Ort und Stelle erschossen werden sollten. Der Aufruf entstand während der deutschen Offensive gegen Sowjetrussland. Er legitimierte Erschießungen als revolutionäre Ausnahmegewalt, ohne eine gewöhnliche strafgerichtliche Verurteilung vorauszusetzen.

Am 5. September 1918 folgte der Beschluss über den Roten Terror. Er ordnete die Erschießung von Personen an, die mit weißgardistischen Organisationen, Verschwörungen und Aufständen in Verbindung gebracht wurden. Zugleich sah er die Isolierung sogenannter Klassenfeinde in Konzentrationslagern vor. Die Gewalt wurde damit nicht nur als unmittelbare Reaktion auf militärische Bedrohungen verstanden, sondern zunehmend als organisierte staatliche Praxis zur Bekämpfung politischer Gegner.

Damit stellte sich auch innerhalb der revolutionären Linken eine grundlegende Frage: Was geschieht mit revolutionärer Gewalt, wenn die Revolution selbst zum Staat wird?

Die Bolschewiki handelten unter den Bedingungen von Bürgerkrieg, Intervention und bewaffneter Konterrevolution, nicht unter denen einer heutigen Strafjustiz. Das erklärt die damaligen Entscheidungen. Es rechtfertigt aber nicht ihre Folgen.

Aus der revolutionären Ausnahme wurden Apparate, Zuständigkeiten und Routinen. Wer einmal das Recht erhält, im Namen der Revolution zu töten, gibt es nicht zwangsläufig wieder ab, wenn die unmittelbare Gefahr vorüber ist. Entscheidend ist deshalb nicht nur, welche Klasse den Staat kontrolliert, sondern wer seine Gewaltapparate kontrolliert – und wer die Menschen vor diesen Apparaten schützt. Dieses Problem verschwindet nicht dadurch, dass der Staat die richtige Klassenbezeichnung trägt.

Von Nashville nach Deutschland

Tennessee ist weit weg. Die Todeskammer von Nashville, die Liege, die Infusionsschläuche und das Pentobarbital lassen sich leicht als amerikanische Besonderheit betrachten. Doch die staatlich organisierte Hinrichtung gehört auch zur deutschen Geschichte.

Während des Nationalsozialismus wurde die Todesstrafe massiv ausgeweitet und zu einem Instrument politischer Verfolgung und staatlichen Terrors.

So verurteilte, zum Beispiel, am 22. Februar 1943 der Volksgerichtshof Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst wegen ihres Widerstands gegen das NS-Regime zum Tode. Noch am selben Tag wurden alle drei im Münchner Gefängnis Stadelheim mit der Guillotine hingerichtet. Das Bundesarchiv dokumentiert die Geschichte der Weißen Rose anhand zeitgenössischer Unterlagen.

Vier Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus erhielt das Grundgesetz einen Satz von bemerkenswerter Kürze. Artikel 102 lautet: „Die Todesstrafe ist abgeschafft.“

Nach der nationalsozialistischen Todesstrafenjustiz war das ein radikaler Satz. Doch bald gab es wieder Politiker, die den Staat mit dem Recht zum Töten ausstatten wollten.

Noch 1952 gab es parlamentarische Vorstöße, die Todesstrafe wieder einzuführen oder Ausnahmen vom Verbot zu ermöglichen. Am 2. Oktober beriet der Bundestag über zwei entsprechende Anträge. Einer stammte von der Deutschen Partei, der andere wurde von Abgeordneten der Bayernpartei und CSU unterstützt. Am 30. Oktober wurden beide Anträge endgültig abgelehnt. Die Abgeordneten von SPD und KPD stimmten geschlossen dagegen. Der Deutsche Bundestag dokumentiert die damaligen Auseinandersetzungen.

Doch damit endete die deutsche Geschichte staatlicher Hinrichtungen noch nicht.

Auch in der DDR blieb die Todesstrafe bestehen. Die letzte Hinrichtung erfolgte am 26. Juni 1981: Der MfS-Offizier Werner Teske wurde wegen versuchten Landesverrats durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet. Das Stasi-Unterlagen-Archiv bewahrt das Vollstreckungsprotokoll auf. Erst 1987 wurde die Todesstrafe in der DDR abgeschafft.

Die Geschichte beider deutscher Staaten zeigt, dass sich die Frage nach der Todesstrafe nicht allein durch die politische Selbstbeschreibung einer Gesellschaft beantworten lässt. Entscheidend ist, welche Gewalt der Staat gegenüber den Menschen ausüben darf.

Gerade deshalb besitzt Artikel 102 des Grundgesetzes eine Bedeutung, die über die deutsche Nachkriegsgeschichte hinausreicht. Er verbietet die Todesstrafe nicht nur dort, wo Zweifel an der Schuld bestehen, er kennt auch keine Ausnahme für besonders grausame Täter*innen. Der einfache Fall für ihre Abschaffung ist der unschuldig Verurteilte. Der schwierigere ist ein Mensch, dessen Schuld feststeht und dessen Tat entsetzlich war. Doch auch für ihn gilt: Der Staat darf ihn nicht hinrichten.

Dieses Verbot beseitigt weder gesellschaftliche Herrschaft noch staatliche Gewalt. Es verhindert nicht automatisch Justizirrtümer, Misshandlungen in Gefängnissen oder tödliche Polizeigewalt. Aber es zieht eine eindeutige Grenze: Selbst ein rechtskräftiges Urteil darf nicht zur staatlich organisierten Hinrichtung führen.

Die Abschaffung der Todesstrafe macht den Staat nicht gewaltfrei. Polizei, Gefängnisse und Justiz bleiben Instrumente staatlicher Herrschaft und Gewalt. Aber sie entzieht ihm das Recht, Menschen im Namen der Gerechtigkeit zu töten. Denn Gewalt wird nicht dadurch legitim, dass sie gesetzlich geregelt ist. Ein Staat kann seine Gewalt noch so rechtsstaatlich organisieren – sie bleibt Gewalt. Und ein Mord wird nicht dadurch zu Gerechtigkeit, dass ihn der Staat begeht.

Hinter den Jalousien

Christa Pike sollte sterben. Stattdessen lebt sie, und der Staat Tennessee musste einen Krankenwagen rufen, wo eigentlich nur noch der Todeszeitpunkt hätte festgestellt werden sollen.

Die Todesstrafe übersetzt den Wunsch nach Vergeltung in staatliche Routine: Ermittlungsakte, Anklage, Urteil, Berufung, Hinrichtungsbefehl, Liege, intravenöser Zugang, Medikament und schließlich die Feststellung des Todes. Die Verantwortung verteilt sich auf zahlreiche Beteiligte. Ein Mensch bewacht die Gefangene, ein anderer legt den Zugang, ein weiterer öffnet und schließt die Jalousien. Jemand gibt die tödliche Substanz frei, jemand anderes soll den Tod feststellen. Jede*r erfüllt eine bestimmte Aufgabe, niemand muss sich für den gesamten Vorgang verantwortlich fühlen. Der Henker ist überall und nirgends.

Bei einer erfolgreichen Hinrichtung gerät dieser Apparat nicht ins Stocken. Die Vene hält, die Substanz gelangt dorthin, wo sie hingelangen soll, und das Herz hört auf zu schlagen. Anschließend blickt jemand auf die Uhr, notiert die Zeit und bestätigt damit, dass der Staat seine Arbeit erledigt hat.

Im Protokoll kann dann stehen, die Hinrichtung sei ohne Komplikationen verlaufen. Nicht obwohl das System funktioniert hat, sondern gerade weil es funktioniert hat.