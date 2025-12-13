Die Nation und Busifizierung – Zwangsmobilisierung in der kriegsgebeutelten Ukraine

Die Kriegsanstrengungen der Ukraine werden oft als Beweis für die nationale Einheit dargestellt. Das mag zwar zutreffen – insbesondere im Gegensatz zu Karikaturen, die die Ukraine als ein Land darstellen, das ständig kurz vor dem Zerfall steht –, doch hat der Krieg auch tiefe gesellschaftliche Spaltungen offenbart und verschärft, die sich unter einer Regierung, die neoliberales Dogma mit energisch autoritären Tendenzen sowie anhaltender Korruption und Vetternwirtschaft verbindet, noch verschlimmert haben. Dies ist eine Seite der ukrainischen Realität, die von den westlichen Medien meist vernachlässigt wird. Die Busifizierung ist für die große Mehrheit der Ukrainer eine ihrer deutlichsten Ausprägungen.

Anfang Januar 2025 berichtete eine ukrainische Nachrichtenagentur, dass die Ukrainer ein Wort des Jahres 2024 gewählt hätten. In einer Umfrage von „Myslovo“, einem Online-Wörterbuch für zeitgenössisches Ukrainisch, wählten sie den „ironischen Neologismus“ (laut Wikipedia, auf einer ukrainischsprachigen Seite) „Busifizierung“. Oder, in den beiden in der Ukraine weit verbreiteten Sprachen – wenn auch politisch nicht gleichermaßen willkommen – „бусифікація” auf Ukrainisch und „бусификация” auf Russisch (beide werden fast identisch transkribiert, nämlich als „busyfikatsiia” bzw. „busifikatsiia”). Gleichzeitig wurde „Busifizierung” auch zu einem der beliebtesten Suchbegriffe bei Google im ukrainischen Internet, wie die Publikation Suspilne feststellte. Die ukrainische Historikerin und Forscherin Marta Havryshko, die die Busifizierung systematisch verfolgt, hat darauf hingewiesen, dass das Wort des Jahres 2023 „Mobilisierung“ war. Wie sie kommentierte: „Spüren Sie den Unterschied.“

Busifizierung im engsten Sinne des Wortes bezieht sich auf eine bestimmte Methode der Zwangsrekrutierung. Dabei kommen Kleinbusse (oder andere Fahrzeuge, die groß genug sind, um widerspenstige Passagiere aufzunehmen) zum Einsatz, in die Teams von Mobilisierern aus lokalen Rekrutierungsbüros – bekannt als „terytorialniy tsentr komplektuvannia ta sotsialnoi pidtrymky“ (territoriale Zentrale für Rekrutierung und soziale Unterstützung) oder, viel häufiger, TTsK (ausgesprochen „Te-tse-ka”) – Männer drängen, die auf der Straße oder an anderen öffentlichen Orten ausgesucht wurden, um sie zum Militär einzuziehen und sie somit oft in einen andauernden und sehr blutigen Krieg gegen Russland zu schicken.

Die jüngste Erfahrung eines Kiewer Gymnasiallehrers ist typisch für diese sozusagen klassische Variante der „Busifizierung”: Während er aus dem Unterricht geholt und gegen seinen Willen in ein Auto gezerrt wurde, filmte mindestens einer seiner Schüler den Vorfall mit seinem Handy. Dass dieser Clip dann genug Resonanz fand, um in einer Talkshow der Mainstream-Medien wiederholt zu werden, war nicht weniger typisch.

Auf einem Markt in der Hafenstadt Odessa (oder Odessa, wenn man es aus dem Russischen, der Sprache, die seine Einwohner oft sprechen, transkribiert) hat beispielsweise eine wütende Menschenmenge kürzlich einen TTsK-Kleinbus umgeworfen und zerstört, um frisch eingezogene Rekruten zu befreien. Es gab mindestens einen Fall, in dem ein TTsK-Büro angegriffen wurde, um bereits eingezogene Männer zu befreien. Manchmal setzt sich der Widerstand durch und die Männer können fliehen. Meistens gelingt ihnen das jedoch nicht.

https://www.youtube.com/watch?v=iFAevKAf0Xc

Ebenfalls kürzlich hat der äußerst verdächtige Tod des Kiewer Bürgers Roman Sopin in TTsK-Gewahrsam einen Skandal ausgelöst, welcher die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Zwangsmobilisierung gelenkt hat. Am 18. Oktober wurde der 43-jährige Sopin auf der Straße aufgegriffen – offenbar ohne Widerstand oder Gewaltanwendung – und zum TTsK-Büro im zentralen Kiewer Stadtteil Podil gebracht. Fünf Tage später starb er im Krankenhaus, wohin ihn die TTsK am 19. Oktober mit einem schweren Schädeltrauma gebracht hatte. Die Todesursache war laut einem offiziellen medizinischen Gutachten eine Kombination aus „Hirnblutung“, „Frakturen des Schädels und der Schädelbasis“, einem „geschlossenen Schädel-Hirn-Trauma“ und „Trauma durch einen stumpfen Gegenstand“. Zusammenfassend lässt der medizinische Bericht stark vermuten, dass Sopin zu Tode geprügelt wurde, wie seine Familie und ihr Anwalt behaupten.

Die Behauptung der TTsK, ihr neuer Rekrut habe einen Blackout gehabt, sei zu Boden gefallen und habe sich dabei so schwer verletzt, dass er ins Koma fiel und starb, ist offensichtlich lächerlich. Die Behörden, darunter auch die Polizei, die mit der Untersuchung von Sopins Tod beauftragt ist, haben ihre Position durch ein klares Muster von Nachlässigkeit, Verschleierung und Verzögerungstaktiken weiter untergraben, wie es Sopins Mutter Larissa und der Anwalt der Familie in allen kafkaesken Details im Radio Svoboda, dem ukrainischen Ableger von Radio Free Europe, beschrieben haben.

Sopins tragischer Fall ist extrem, aber kein Einzelfall. Er macht deutlich, dass „Busification“ für Ukrainer auch im weiteren Sinne eine Zwangsmobilisierung bedeutet – wie der Journalist und Abgeordnete (für die Partei „Diener des Volkes“ von Präsident Wolodymyr Selenskyj) Heorhiy Mazurashu betont –, einschließlich weniger sensationeller Fälle von unwilligen Rekruten, die sich ohne offenen Widerstand fügen. Daher hat die „Busifizierung“ in der ukrainischen Gesellschaft nicht nur aufgrund dramatischer Fahndungen und gewalttätiger Auseinandersetzungen große Resonanz, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sie für das größere Phänomen steht, keine Wahl zu haben, ob man in eine Kriegsarmee eintritt und seine Gesundheit und sein Leben riskiert, ironischerweise auch durch die Hände von TTsK-Offizieren.

Insbesondere in dieser weiter gefassten Bedeutung der Zwangsrekrutierung im Allgemeinen, unabhängig davon, ob Minibusse und öffentliche Gewaltanwendung damit verbunden sind oder nicht, fungiert die „Busifizierung“ in ukrainischen Debatten auch als Gegenpol zur freiwilligen Mobilisierung. An dieser Stelle sei daran erinnert, dass in den ersten Monaten nach dem groß angelegten russischen Angriff im Februar 2022 sowohl die Zahl der Freiwilligen für das ukrainische Militär als auch der freiwillige Aktivismus zur Unterstützung der Kriegsanstrengungen sprunghaft angestiegen sind.

Die Zeiten der enthusiastischen Freiwilligenarbeit für die Armee sind längst vorbei. Tatsächlich leiden die ukrainischen Streitkräfte unter einem schwerwiegenden und eskalierenden Problem von unerlaubtem Fernbleiben vom Dienst und Desertion. Im Oktober dieses Jahres beispielsweise lag die offizielle Zahl der Fälle von unerlaubtem Fernbleiben vom Dienst bei 21.602. Laut Ihor Lutsenko, einem Mitglied der Rada, dem ukrainischen Parlament, verlässt alle zwei Minuten ein ukrainischer Soldat die Armee. Lutsenko bedauert diese traurige Bilanz; er behauptet außerdem, dass die tatsächliche Zahl der De-facto-Deserteure noch höher ist, und bezeichnet dies als das wichtigste Problem des ukrainischen Militärs.

Während der Oktober einen Rekordwert erreicht haben mag, beläuft sich die Gesamtzahl der offiziellen Strafverfolgungen wegen unerlaubter Abwesenheit und Desertion während der Dauer des groß angelegten Krieges (seit Ende Februar 2022) mittlerweile auf fast 290.000. Auch hier glaubt Lutsenko, dass es sich um eine zu niedrige Zahl handelt, da die Staatsanwaltschaften nicht in der Lage sind, alle tatsächlich auftretenden Fälle zu registrieren.

Was die offiziellen Zahlen eindeutig zeigen, ist ein Anstieg: Angaben von Radio Svoboda zufolge war die Zahl der Fälle von unerlaubtem Fernbleiben vom Dienst und Desertion (formell zwei getrennte Kategorien) im Jahr 2022 vergleichsweise gering und begann 2023 moderat zu steigen. Die Rate beschleunigte sich im Jahr 2024 und war im Jahr 2025 extrem hoch. Im Dezember 2022 beispielsweise lag die Zahl der Strafverfolgungen für beide Delikte zusammen kaum über 1.000; im Mai 2024 gab es fast 7.000 Fälle und ein Jahr später fast 20.000.

Die zivile Freiwilligentätigkeit hat sich anders entwickelt. Dieses Phänomen hat zwar viel interessierte Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erhalten – oft in Form von Lobeshymnen auf NGOs, die „Zivilgesellschaft“, „Informalität“ und Initiativen „von unten“, die im Westen sicher Anklang finden –, aber es ist dennoch real. Und auch wenn die Begeisterung der ersten Monate unter dem Druck eines langen und zerstörerischen Krieges nachgelassen oder gedämpft worden sein mag, ist ehrenamtliches Engagement nach wie vor wichtig. Seine Wirksamkeit und Resonanz wurden durch die weit verbreitete Nutzung sozialer Medien noch verstärkt.

Mittlerweile hat die kurze, aber intensive Geschichte des groß angelegten freiwilligen Aktivismus zwei wichtige Nebeneffekte hervorgebracht: Laut einer Umfrage eines zuverlässigen Instituts vom Dezember 2024 haben 81 Prozent der Ukrainer Vertrauen in freiwillige Aktivisten. Nur das Militär schneidet besser ab (92 Prozent); andere wichtige staatliche Institutionen wie der Präsident (45 Prozent), die Regierung (20 Prozent) und das Parlament (13 Prozent) schneiden deutlich schlechter ab.

Ebenso hat insbesondere die Anfangsphase des freiwilligen Aktivismus eine gewisse Nostalgie hinterlassen, wie eine kürzlich geführte Diskussion zwischen dem Journalisten Serhiy Shevchuk, dem Anwalt Serhiy Kasianchuk und Heorhiy Mazurashu zeigt. Die drei Diskussionsteilnehmer beklagten die Busifizierung und die Zwangsrekrutierung im Allgemeinen als sinnlos und schlimmer noch und waren sich einig, dass, wie Shevchuk es ausdrückte, „die wahre Mobilisierung im „Frühjahr 2022” stattfand – „erinnern Sie sich?” – und dass es sich nicht um eine „Zwangsrekrutierung”, sondern um eine freiwillige Selbstmobilisierung handelte, „und nicht um das, was jetzt geschieht”. „Die Menschen waren glücklich”, erinnert sich Kasianchuk.

Die Busifizierung hingegen steht für eine Degradierung zu reinem Zwang. Sie dramatisiert – immer und immer wieder – den Konflikt zwischen Zwangsrekrutierung und offenem Widerstand. Sie verkompliziert auch das öffentliche Image des Militärs, ungeachtet des Vertrauens, das es im Allgemeinen genießt: Da TTsK-Offiziere Mitglieder des Militärs sind, die oft an der Front verletzt wurden, stellen Busifizierungsvorfälle eine extreme – wenn auch nicht marginale – und sehr sichtbare Form der Interaktion zwischen der ukrainischen Zivilgesellschaft und ihren Streitkräften dar: TTsK-Einsätze sind oft mit Verfolgungsjagden, gewalttätigen Auseinandersetzungen und offenem Widerstand der betroffenen Männer sowie ihrer Familienangehörigen, Nachbarn, Freunde und zufällig anwesenden Passanten verbunden.

Während es weit verbreitete Kritik an den TTsKs gibt, hat sich auch ein Gegendiskurs gebildet, der die Zivilgesellschaft für ihre mangelnde Bereitschaft, ihren Beitrag zu leisten, rügt. Die Konturen einer Kluft zwischen denen mit und ohne „Fronterlebnis” nehmen deutlich Gestalt an und werden in jeder zukünftigen Ukraine eine Rolle spielen.

Während die ukrainischen Behörden darauf bestehen, dass TTsK-Beamte nur dann körperliche Gewalt anwenden, wenn Männer, die korrekt als wehrpflichtig identifiziert wurden, fliehen oder Widerstand leisten, sieht die Öffentlichkeit die Busifizierung anders. Sie wird weithin nicht als angemessene, wenn auch harte Reaktion auf Bürger angesehen, die einer fairen Forderung des Staates und des Landes nicht nachkommen, sondern als eine Form von unterdrückender und invasiver Ungerechtigkeit. Mutatis mutandis gibt es Analogien zu dem Eindruck, den ICE-Beamte hinterlassen, wenn sie öffentliche Fahndungen durchführen und in Kirchen und Kindergärten eindringen.

In der Ukraine erkennen dieselben Behörden, die argumentieren, dass Gewalt legal ist, öffentlich an, dass sie einen Großteil der Bevölkerung nicht überzeugen können und dass der Ruf der TTsK aufgrund der „Busifizierung“ leidet. Gegen Ende 2024 gab Verteidigungsminister Rustem Umerov zu, dass „wir versuchen, das Paradigma zu ändern, damit […] der Militärdienst eine Ehre ist und nicht so wahrgenommen wird, wie es derzeit in der Gesellschaft der Fall ist: ‚Busifizierung‘, TTsK, schlechte Ausbildung und so weiter.“ Aber dieser Paradigmenwechsel hat nicht stattgefunden. Ende März berichtete Radio Svoboda, dass die Busifizierung weder abnahm noch weniger brutal wurde. „Schläge, unrechtmäßige Verhaftungen, unrechtmäßige Inhaftierungen, vorsätzliches Überfahren von Menschen auf der Straße“ gingen weiter, während die offiziellen Reformversprechen unerfüllt blieben. Insgesamt nahm die „Busifizierung“ einen „massiven und systemischen Charakter“ an. Erst kürzlich gab Oleh Baidaliuk, Sprecher der TTsK-Niederlassung in Kiew, öffentlich zu, dass „die Menschen eine Anti-TTsK-Stimmung entwickeln“, was eine fast absurde Untertreibung ist.

Die Gründe für das anhaltend düstere Image gehen über offene Gewalt und Widerstand hinaus. Abgesehen von hochkarätigen Fällen verdächtiger Todesfälle in TTsK-Gewahrsam, wie im Fall von Roman Sopin, sind Vorwürfe von Korruption, Bestechung und Erpressung in der ukrainischen Gesellschaft nicht nur weit verbreitet, sondern praktisch allgegenwärtig. Sie werden regelmäßig durch nachgewiesene Fälle bestätigt.

Wichtig ist, dass die Öffentlichkeit, in der Busifizierungen und damit verbundene Vorfälle stattfinden, nicht nur unmittelbar ist – beispielsweise eine Straße, ein Kontrollpunkt, eine Bar, ein Hauseingang, öffentliche Verkehrsmittel, ein Markt, ein Parkplatz, eine Hochzeit oder ein Popkonzert –, sondern auch virtuell: Wie in vielen anderen Ländern ist auch in der Ukraine die Nutzung von Mobiltelefonen mit Kameras und sozialen Medien weit verbreitet. Infolgedessen sind Szenen von Busifizierung und Widerstand dagegen zu weit verbreiteten und eindrucksvollen Darstellungen in der ukrainischen Gesellschaft geworden. Laut einem kürzlich erschienenen Artikel in Responsible Statecraft kursieren „Tausende” von Clips, die Vorfälle von Busifizierung und Gewalt zeigen. Das dürfte eine konservative Schätzung sein.

Tatsächlich werden soziale Medien auch genutzt, um Warnungen vor Mobilisierungstrupps zu verbreiten, wie die BBC berichtet. Sogar die lokale Adaption eines beliebten Videospielklassikers, „Grand Theft Auto (GTA)”, wurde um TTsK-Offiziersfiguren erweitert, die unwillige Rekruten fangen.

Auch die traditionellen Medien der Ukraine haben über Busification berichtet. Eine Google-Suche nach dem Begriff auf Ukrainisch oder Russisch liefert eine umfangreiche Liste von Nachrichtenartikeln. Darüber hinaus haben auch große westliche Medien wie die BBC und Al Jazeera über Busification berichtet, wenn auch weit weniger, als es angesichts des Ausmaßes, der Bedeutung und der Brutalität dieser Praxis angemessen wäre, wie Ian Proud in Responsible Statecraft betonte. In einem aktuellen Fall berichtete die britische Boulevardzeitung The Sun, dass einer der ukrainischen Übersetzer ihres Verteidigungsredakteurs „gewaltsam in die Streitkräfte seines Landes eingezogen“ worden sei.

Ironischerweise, sicherlich paradox, aber dennoch symptomatisch, wurden die brutalen Methoden der Busifizierung auch herangezogen, um zu definieren, wie man Ukrainer sein muss, im Gegensatz zu einer imaginären Sowjethaftigkeit und, implizit oder explizit, Russischsein. Betrachten wir zum Beispiel zwei Aussagen: eine von Heorhiy Mazurashu und die andere von Ihor Lutsenko. In einer nationalen Nachrichtensendung beklagte Mazurashu, dass die Busifizierung den ukrainischen Unternehmen und dem Staatshaushalt schweren Schaden zufüge, indem sie die normalen Arbeitsbeziehungen störe und darüber hinaus einen Teil der (männlichen) Arbeitskräfte ins Ausland treibe. Dies ist kein ungewöhnliches Argument in ukrainischen Diskussionen über die Busifizierung; es ist auch plausibel.

Was an Mazurashus Kritik nicht einzigartig, aber bemerkenswert war, war die Darstellung der Busifizierung als auf einer „sowjetisch-sklavenhalterischen Philosophie“ basierend. In ähnlicher Weise hat Lutsenko kürzlich beklagt, dass „Busifizierung keine Mobilisierung, sondern Russifizierung ist.“

Mazurashus ursprünglicher ukrainischer Begriff „sovkovo-rabovlasnytska“ hat eine zusätzliche abwertende Konnotation, die sich nur schwer übersetzen lässt: Das Wort „sovkovo“ bedeutet nicht einfach „sowjetisch“, sondern bezieht sich bereits auf eine populäre und zumindest in der Ukraine allgemein verständliche Karikatur des Sowjetischen („sovok“), die kulturelle Rückständigkeit, wirtschaftliches Versagen und politische Unreife impliziert.

Streng genommen ist es natürlich absurd, die Busifizierung als etwas „Sowjetisches“ oder „Russifizierendes“ zu betrachten. Aber es ist auch attraktiv, da es versucht, etwas Irritierendes an denen anzusprechen, mit denen sich der Sprecher und das Publikum grundsätzlich identifizieren oder zumindest identifizieren sollten – den Mitgliedern der TTsK-Trupps, die dem Staat dienen –, indem es sie neu als etwas kategorisiert, das eigentlich zu einem grundsätzlich abgelehnten, sogar verabscheuungswürdigen Anderen gehört, hier skizziert als „sowjetisch”, „Sklavenhalter” und russisch.

In Wirklichkeit sind es natürlich Ukrainer, die – im Namen eines ukrainischen Staates, der sich buchstäblich im Krieg mit Russland befindet und alles „Sowjetische“ sowie einen Großteil der russischen Kultur im Allgemeinen vehement ablehnt – andere Ukrainer jagen, wie Mazurashu und sein Publikum sehr wohl wissen. Und beide wissen, dass sie es wissen: Mit anderen Worten, es handelt sich hier nicht um einen Versuch, über den Inhalt des Geschehens zu täuschen. Vielmehr ist es ein Akt der nationalen Selbstabgrenzung, der, wie solche Akte oft, mit einer erheblichen Verleugnung einhergeht.

Es ist offensichtlich, dass „sovieto“ [im Original „sovkovo“] zwei zeitliche Aspekte hat: Es bezieht sich auf eine sowjetische Vergangenheit, in der die Ukraine und die Ukrainer ein Jahrhundert lang ein integraler Bestandteil waren, und, was noch wichtiger ist, auf die Zeit der Existenz einer ersten großen, modernen politischen Einheit, die offiziell als ukrainisch bezeichnet und anerkannt wurde (die Ukrainische Sowjetrepublik), auch wenn sie nicht souverän war, sondern der Sowjetunion mit ihrem ausgeprägt russischen Kern unterstand.

Seit der Unabhängigkeit der Ukraine war dies nie ein einfaches Erbe. Der aktuelle Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat politisch unvermeidliche Vereinfachungen hervorgerufen, die diese vergangene Beziehung auf eine Karikatur aus unaufhörlicher Unterdrückung, unerbittlichem Leiden und kompromisslosem Widerstand reduzieren. In Wirklichkeit ist jedoch innerhalb der ukrainischen Gesellschaft das sowjetische Erbe sowie die Beziehung zu anderen gemeinsamen Aspekten mit Russland ein viel komplexeres Thema, das durch den Krieg nicht weniger, sondern sogar noch relevanter geworden ist.

Eines ist Busifizierung jedoch nicht: Weder die Praxis selbst noch ihre Bedeutung in der ukrainischen Gesellschaft sind Produkte russischer Einmischung oder Informationskriegsführung. Es stimmt zwar, dass russische Medien regelmäßig über Busifizierung berichten, um die Legitimität der ukrainischen Behörden anzugreifen und die Kosten des Kampfes gegen Russland und – wie russische Medien behaupten würden – im Namen westlicher Interessen zu betonen.

In ukrainischen Nachrichtensendungen versuchen Verteidiger und Vertreter der TTsK-Büros wie Baidaliuk, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass die Ablehnung der TTsK in der Bevölkerung das Ergebnis einer „gezielten Informationskampagne unseres Feindes”, d. h. Russlands, ist. Baidaliuk – ehemals professioneller Journalist – hat sogar gefordert, den Begriff „Busifizierung” aus dem Sprachgebrauch der Medien zu streichen. Der Anwalt Kasianchuk vertritt hingegen die Ansicht, dass die weit verbreitete Ablehnung der „Busifizierung“ nicht das Ergebnis einer russischen Propagandaaktion ist. Stattdessen sei die „Wehrpflicht mit Menschenrechtsverletzungen“, wie sie beispielsweise in Telegram-Clips dargestellt wird, nur allzu real.

Es mag durchaus eine bewusste russische Strategie geben, die Gewalt der Busifizierung auszunutzen. Es wäre überraschend, wenn dies nicht der Fall wäre. Aber für jeden Beobachter der Ukraine, der über die erforderlichen Kenntnisse der ukrainischen (und in Wirklichkeit auch der russischen) Sprache verfügt, um echte ukrainische Stimmen zu verfolgen, ist die Vorstellung, dass die Busifizierung und ihre Resonanz in der Ukraine (und darüber hinaus) nicht „real“ sind, absurd. (Zur Identitätspolitik und Geopolitik der Auswahl, Verstärkung und Abschwächung „ukrainischer Stimmen“ für die Aufmerksamkeit des Westens ist Volodymyr Ishchenko, „Ukrainian Voices?“ in New Left Review unverzichtbar). Busifizierung als unechtes Epiphänomen feindlicher Propaganda abzutun, bedeutet, die realen Erfahrungen der Ukrainer, insbesondere der „normalen“ Ukrainer, bewusst zu ignorieren. Mit anderen Worten: Es käme einer grundlegenden Missachtung derjenigen „unten“ gleich und dessen, was Krieg für sie bedeutet und ihnen antut.

Dieser Beitrag von Tarik Cyril Amar erschien zuerst im Englischen bei The New Paradigm.