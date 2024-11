UNESCO erklärt Kuffiye zum Kulturerbe, wegen ihrer Bedeutung für Palästina

Seit Jahrzehnten gilt die Kuffiye als Symbol der Solidarität mit den Menschen in Palästina. Insbesondere im Zuge des Gazakriegs gab es in Deutschland verschiedene Versuche, die Kuffiye in Verruf zu bringen. Die Aufnahme der Kuffiye in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO verdeutlicht dagegen, was die Kuffiye vor allem ist: ein Teil der palästinensischen Kultur.

Die Aufnahme in die Liste der UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur) stellt einen wichtigen Schritt zur Anerkennung der Kuffiye und ihrer Bedeutung für Palästina dar. Die palästinensische Kuffiye unterscheidet sich anhand der auf ihr verwendeten Symbole von anderen arabischen Tüchern, wie dem jordanischen Shemagh. Die drei verwendeten Muster auf der palästinensischen Kuffiye sind die Blätter des Olivenbaums als Zeichen der Bauern und eines der wichtigsten Agrargüter, Fischernetze als Zeichen der Seefahrt und der Anbindung ans Mittelmeer sowie schwarze Streifen als Zeichen der Handelsrouten.

Farben der Kuffiye

Die Kuffiye selbst ist traditionell vor allem schwarz-weiß, seit einigen Jahrzehnten finden sich jedoch auch immer häufiger rot-weiße Kuffiyes in der Öffentlichkeit. „Bei meinen Recherchen und meiner Erfahrung, bei der ich oft mit dem Kufiya aus dem 19. Jahrhundert zu tun hatte, fielen mir oft verschiedene Farben auf“, sagte Wafa Ghnaim, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Metropolitan Museum of Art, gegenüber NPR. „Ich sehe Weiß-Schwarz, wie wir es heute kennen, aber auch Grün. Und manchmal sehe ich goldene und rote Fäden. Erst in den 1930er Jahren begann sich die Bedeutung des Kufiya zu verändern, nicht durch das Muster des Schals, sondern durch seine Verwendung.“

Die Aufladung der Farben und die Verbindung der schwarz-weißen Kuffiye mit der Fatah und der rot-weißen Kuffiye mit linken palästinensischen Gruppen sind in der westlichen Welt wesentlich stärker ausgeprägt als in Palästina selbst. Auch neuere Farbkombinationen finden sich in Palästina selbst kaum. Dort wird im Alltag entweder schwarz-weiß oder rot-weiß getragen. Farbkombinationen mit Lila oder anderen Farben sind dagegen eher in der westlichen Welt verbreitet.