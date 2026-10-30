Neuseeland: Haka im Parlament – Wem gehört das Land, wer hat die Macht?

Ein Haka bringt das neuseeländische Parlament zum Stillstand. Ein Vertrag aus dem Jahr 1840 spaltet die politische Öffentlichkeit. Und vor der Wahl am 7. November versucht Te Pāti Māori, das Wahlsystem gegen die konservative Regierung zu nutzen. Hinter dem Streit um indigene Rechte steht eine Frage, die sich durch einen Regierungswechsel allein nicht erledigt: Wem gehört das Land, wer verfügt über seine Ressourcen und wer entscheidet, wie die Menschen darauf leben?

Wenn im Parlament die Füße sprechen

Wellington, 14. November 2024. Im neuseeländischen Parlament wird ein Gesetzentwurf behandelt. Alles läuft nach den vertrauten Regeln – bis Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke aufsteht. Die damals 22-jährige Abgeordnete von Te Pāti Māori hält eine Kopie des Gesetzentwurfs hoch, zerreißt das Papier und beginnt einen Haka. Weitere Abgeordnete stimmen ein. Füße stampfen, Stimmen füllen den Saal. Die Sitzung wird unterbrochen. Die Bilder gehen um die Welt: eine junge indigene Politikerin, ein Haka, irritierte Regierungsabgeordnete. Die perfekte Geschichte für Medien, die kulturelle Besonderheiten lieben, solange niemand nach Eigentumsverhältnissen fragt.

Doch Maipi-Clarke protestiert gegen den Treaty Principles Bill der rechtslibertären ACT-Partei. Der Entwurf soll die rechtliche Bedeutung des Vertrags von Waitangi neu definieren, den Vertreter der britischen Krone und zahlreiche Māori-Rangatira 1840 unterzeichneten. Der Gesetzentwurf scheitert im April 2025. Doch die konservative Regierung unter Christopher Luxon verfolgt weitere Änderungen, die bestehende Verpflichtungen gegenüber Māori abschwächen könnten.

Am 7. November 2026 wählt Neuseeland ein neues Parlament. Te Pāti Māori verfolgt dafür eine ungewöhnliche Strategie: Ihre Anhänger*innen sollen in den Māori-Wahlkreisen die Kandidat*innen der Partei wählen, ihre Parteistimme aber Labour oder den Grünen geben. Das Kalkül soll die konservative Regierung ablösen und zugleich die eigene parlamentarische Vertretung sichern. Doch es geht um mehr als Parlamentssitze: um Landrückgaben, Wohnraum und wirtschaftliche Selbstbestimmung.

Zwei Stimmen und ein politischer Rechentrick

Neuseeland verwendet ein personalisiertes Verhältniswahlrecht. Die Wähler*innen haben eine Partei- und eine Wahlkreisstimme. Für Māori existieren sieben besondere Wahlkreise. Wahlberechtigte mit Māori-Abstammung können zwischen dem allgemeinen und dem Māori-Wählerverzeichnis wählen. Te Pāti Māori will alle sieben Wahlkreise gewinnen. Anfang Oktober veröffentlichte sie eine Parteiliste mit nur einem zusätzlichen Kandidaten, ihrem Generalsekretär Lance Norman. Die Wahlkommission bestätigte die Kandidat*innenlisten am 9. Oktober.

Die Strategie nutzt das System der Überhangmandate: Gewinnt eine Partei mehr Wahlkreise, als ihr nach ihrem Parteistimmenanteil zustehen, behält sie diese Sitze. Das Parlament wird entsprechend größer. Te Pāti Māori hofft auf zahlreiche Direktmandate, während die Parteistimmen ihrer Anhänger*innen Labour und die Grünen stärken sollen.

Doch der Plan ist riskant. Auch National könnte Überhangmandate gewinnen und damit die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der konservativen Koalition verändern. Zudem sind Te Pāti Māoris Wahlkreissiege keineswegs sicher. In einer Umfrage von Whakaata Māori und Curia lag die grüne Kandidatin Hūhana Lyndon in Te Tai Tokerau mit 24 Prozent vorn, gefolgt von Labour mit 18 und Te Pāti Māori mit 17 Prozent.

Selbst ein Wahlerfolg würde nicht garantieren, dass Labour sämtliche Forderungen von Te Pāti Māori unterstützt. Die Wahlstrategie kann parlamentarische Mehrheiten verändern. Die wirtschaftlichen Verhältnisse, unter denen viele Māori leben, bleiben davon zunächst unberührt.

Wem das Land gehört – und wer darauf wohnen kann

Nach der Volkszählung von 2023 betrug das mittlere persönliche Jahreseinkommen der Menschen mit Māori-Abstammung ab 15 Jahren 36.600 neuseeländische Dollar. Nur 32,3 Prozent besaßen selbst Wohneigentum, einen Anteil daran oder hielten es über einen Familientrust.

Besonders deutlich werden wirtschaftliche Hindernisse beim gemeinschaftlichen Wohnungsbau auf Māori-Land. Solche Projekte heißen Papakāinga. Sie ermöglichen Familien, auf angestammtem Land zu wohnen und Einrichtungen gemeinsam zu nutzen.

Doch ausgerechnet die Eigentumsstruktur kann zum Hindernis werden. Häufig gehört das Land mehreren Personen gemeinschaftlich. Weil es nicht ohne Weiteres verkauft oder als Kreditsicherheit verwendet werden kann, ist die Finanzierung schwieriger als bei gewöhnlichem privaten Grundeigentum.

Eine Unterlage des Stadtrats von Tauranga vom April 2026 nennt weitere Probleme: fehlende Infrastruktur, aufwendige Genehmigungsverfahren und eine durch historische Landkonfiskationen geschwächte Vermögensbasis. Innerhalb von fünf Jahren entstanden dort lediglich 16 Häuser. Fünf weitere Projekte mit insgesamt 61 geplanten Wohnungen benötigen nach kommunalen Schätzungen rund 842.000 neuseeländische Dollar, um bis zur Erschließungsreife voranzukommen. Der kommunale Förderfonds umfasst dagegen nur 400.000 Dollar über zwei Haushaltsjahre.

Seit Juli 2026 gelten landesweite Papakāinga-Standards, die bestimmte Projekte leichter genehmigungsfähig machen sollen, Geld für den Bau wird dadurch allerdings nicht bereitgestellt. Der Kreditmarkt gibt sich neutral. Er fragt nach Sicherheiten, nicht nach der Geschichte ihrer Enteignung.

Ein Vertrag, der nicht dasselbe versprach

Die Schwierigkeiten beim gemeinschaftlichen Wohnungsbau sind auch eine Folge der kolonialen Umgestaltung von Landrechten. 1840 unterzeichneten Vertreter der britischen Krone und zahlreiche Māori-Rangatira den Vertrag von Waitangi, auf Māori Te Tiriti o Waitangi. In der englischen Fassung wurde der Krone Souveränität zugesprochen. Die Māori-Fassung verwendete dagegen kāwanatanga, einen Begriff für Regierungsgewalt. Zugleich garantierte sie den Rangatira tino rangatiratanga: die fortdauernde Ausübung ihrer Autorität über Land, Ressourcen und eigene Angelegenheiten.

Die unterschiedlichen Formulierungen betrafen keine sprachliche Nebensächlichkeit. Es ging darum, wer politische Herrschaft ausüben durfte und welche Entscheidungsgewalt Māori behielten. Der Waitangi Tribunal erläutert die Unterschiede zwischen beiden Vertragstexten.

Die Kolonisierung brachte Landverkäufe unter ungleichen Bedingungen, militärische Eroberungen, Konfiskationen und eine grundlegende Veränderung der Eigentumsverhältnisse. Noch 1860 befanden sich rund 80 Prozent der Nordinsel in Māori-Besitz. Dreißig Jahre später waren es nur noch etwa 40 Prozent, wie die historischen Landstatistiken des neuseeländischen Kulturministeriums zeigen. Eine zentrale Rolle spielte der Native Land Court. Er ermöglichte die Umwandlung gemeinschaftlicher Landrechte in individualisierte Eigentumstitel. Damit wurde Land leichter verkäuflich und in den kolonialen Grundstücksmarkt integrierbar.

Koloniale Herrschaft entzog den Māori nicht nur Land. Sie veränderte auch die rechtlichen Bedingungen, unter denen es besessen und wirtschaftlich genutzt werden konnte. Die britische Krone brachte nicht nur Flagge und Verwaltung mit, sondern eine Vorstellung davon, wie aus Land Eigentum, Kapital und gesellschaftliche Macht wird.

Spätere Vertragsvergleiche und Landrückgaben konnten einen Teil der Verluste ausgleichen. Die früheren Eigentumsverhältnisse stellten sie jedoch nicht vollständig wieder her. Deshalb ist Te Tiriti bis heute kein bloß historisches Dokument. Seine rechtliche Bedeutung entscheidet mit darüber, welche Ansprüche Māori-Gemeinschaften gegenüber dem Staat geltend machen können. Und genau diese Bedeutung will die politische Rechte verändern.

Gleichheit für alle – solange niemand nach dem Eigentum fragt

Die politische Rechte Neuseelands hat eine bemerkenswerte Vorstellung von Gleichheit. Sie beginnt gewöhnlich dort, wo die Geschichte aufhören soll. ACT-Chef David Seymour argumentiert, alle Bürger*innen sollten unabhängig von ihrer Abstammung dieselben politischen Rechte besitzen. Doch Te Tiriti ist keine bloße Forderung nach Sonderrechten aufgrund ethnischer Herkunft. Der Vertrag betrifft die Beziehungen zwischen der Krone und Māori-Gemeinschaften, deren politische Autorität bereits vor der Kolonisierung bestand.

Der Treaty Principles Bill wollte die rechtliche Auslegung des Vertrags auf drei neu formulierte Prinzipien begrenzen: staatliche Regierungsgewalt, bestimmte Rechte von Hapū und Iwi sowie Gleichheit vor dem Gesetz. Premierminister Christopher Luxon und seine National Party distanzierten sich vom Inhalt. Dennoch hatte die Regierungskoalition ermöglicht, dass der Entwurf parlamentarisch behandelt wurde. ACT durfte den Konflikt eröffnen, während ihre Regierungspartner anschließend erklären konnten, weshalb sie ihn nicht zu Ende führen wollten.

Am 10. April 2025 wurde der Entwurf mit 112 zu 11 Stimmen abgelehnt. Doch die Regierung verfolgt weitere Vorhaben. Drei im September 2026 eingebrachte Gesetzesänderungen betreffen bestehende Verweise auf Te Tiriti. Laut dem neuseeländischen Justizministerium soll ein Entwurf die Formulierungen vereinheitlichen, ohne ihre rechtliche Wirkung wesentlich zu verändern. Ein zweiter würde bestimmte Verpflichtungen auf den Standard „take into account“ – „berücksichtigen“ – absenken. Ein dritter soll einzelne Vertragsverweise streichen.

Die Regierung spricht von rechtlicher Klarheit. Kritiker*innen befürchten dagegen, dass insbesondere die beiden letztgenannten Vorhaben bestehende Māori-Rechte schwächen könnten. Noch handelt es sich um Gesetzentwürfe, nicht um geltendes Recht.

So lässt sich Gleichheit selbstverständlich auch herstellen: Man erklärt die Vergangenheit für erledigt und überlässt die Zukunft denen, die bereits über das Eigentum verfügen. Allerdings wäre auch die Rückgabe weiterer Vermögenswerte noch keine Garantie für gesellschaftliche Gleichheit. Entscheidend ist ebenso, wer sie verwaltet und wer von ihnen profitiert.

Wenn die Eigentümer*innen wechseln

Gemeinschaftliches Māori-Land, das Vermögen großer Iwi-Institutionen und privates Kapital sind nicht dasselbe. Iwi-Unternehmen verwalten kollektive Vermögenswerte, schaffen Arbeitsplätze und finanzieren soziale Einrichtungen. Ihre wirtschaftliche Stärke kann indigene Selbstbestimmung fördern. Doch auch gemeinschaftliches Eigentum beseitigt Interessengegensätze nicht automatisch.

Das zeigte 2018 ein Arbeitskampf beim Busunternehmen Go Bus. Das Unternehmen gehörte damals Ngāi Tahu Holdings und Tainui Group Holdings, den wirtschaftlichen Beteiligungsgesellschaften zweier großer Iwi. Go Bus sperrte gewerkschaftlich organisierte Fahrer*innen aus, die für bessere Löhne kämpften. Erst nach einer Einigung mit FIRST Union kehrten die Beschäftigten zurück. Die Interessen von Beschäftigten und Unternehmensführung können also auch dann auseinandergehen, wenn ein Unternehmen gemeinschaftlichen indigenen Institutionen gehört.

Dass gemeinschaftliches Eigentum zugleich soziale Verbesserungen ermöglichen kann, zeigt Waikato-Tainui. Die Iwi-Institutionen verwalten Beteiligungen an Immobilien, Hotels, Infrastruktur und Finanzanlagen. Erträge unterstützen unter anderem Bildungsstipendien, Gesundheitsleistungen und Sprachförderung.

Der Anthropologe Toon van Meijl untersucht in einer 2026 veröffentlichten Studie die wirtschaftliche Entwicklung von Waikato-Tainui nach den historischen Vertragsvergleichen. Unter Bezugnahme auf Finanzberichte nennt er ein gemeinschaftliches Vermögen von rund 2,4 Milliarden neuseeländischen Dollar. Van Meijl schildert den Stolz auf den wirtschaftlichen Erfolg, aber auch Kritik daran, dass das wachsende Vermögen die Armut innerhalb der Gemeinschaft bislang nicht entscheidend verringert habe. Die Verantwortlichen betonen dagegen den langfristigen Wiederaufbau des durch die Kolonisierung verlorenen Vermögens.

Nach der offiziellen Organisationsdarstellung wählen die 68 angeschlossenen Marae alle drei Jahre jeweils zwei Vertreter*innen in Te Whakakitenga, die zentrale Vertretungsorganisation.

Hier geht es nicht um denselben Konflikt wie bei Go Bus. Vielmehr stehen unterschiedliche Prioritäten im Raum: Familien benötigen dringend Wohnraum und soziale Unterstützung, während die Verantwortlichen zugleich Vermögen für kommende Generationen aufbauen wollen.

Land zurückzubekommen ist ein Erfolg. Doch ob die Erträge in Wohnungen, soziale Einrichtungen oder neue Investitionen fließen, hängt davon ab, wer über das gemeinschaftliche Vermögen entscheidet – und welche Interessen sich dabei durchsetzen. Die Frage nach dem Eigentum führt damit unmittelbar zur Frage nach der gesellschaftlichen Macht.

Wie links ist die Māori-Partei?

Te Pāti Māori entstand 2004 aus dem Widerstand gegen die Küsten- und Meeresbodenpolitik einer Labour-Regierung. Ihre parlamentarische Geschichte ist widersprüchlich. Nach den Wahlen 2008, 2011 und 2014 schloss sie Vereinbarungen mit der konservativ geführten Regierung von John Key, deren Grundlage die Unterstützung bei Vertrauens- und Haushaltsabstimmungen war. Die Vereinbarungen brachten politische Zugeständnisse und Ministerposten außerhalb des Kabinetts. Die neuseeländische Enzyklopädie Te Ara dokumentiert diese Zusammenarbeit; das McGuinness Institute führt die Regierungsvereinbarungen auf.

Im Wahlkampf 2026 tritt Te Pāti Māori dagegen mit einem deutlich linksreformistischen Wirtschaftsprogramm an. Eine Vermögensteuer soll bei zwei Millionen neuseeländischen Dollar Nettovermögen einsetzen und progressiv von 1,5 auf 2,5 Prozent steigen. Die ersten 30.000 Dollar Jahreseinkommen sollen steuerfrei bleiben. Hinzu kommen Abgaben auf leerstehende Immobilien und Maßnahmen gegen Grundstücksspekulation. Nach Berechnungen der Partei würden rund 97 Prozent der Steuerpflichtigen profitieren. Das ist eine Parteiprognose, keine unabhängig gesicherte Wirkung. In ihrem Programm zu Te Tiriti fordert sie außerdem eine unabhängige Kommission zur Überwachung der Vertragseinhaltung und verbindliche Empfehlungen des Waitangi Tribunal.

Eine Vermögensteuer könnte wirtschaftliche Ungleichheit verringern und Mittel für öffentliche Leistungen schaffen. Sie verändert jedoch nicht automatisch, wem Unternehmen, Immobilien oder Produktionsmittel gehören und wer über deren Nutzung entscheidet. Genau hier verläuft die Grenze zwischen einer Umverteilung innerhalb bestehender Eigentumsverhältnisse und deren grundlegender Veränderung.

Der Gegensatz zwischen der früheren Zusammenarbeit mit National und dem heutigen Steuerprogramm ist erheblich. Die Gründe für diesen politischen Wandel lassen sich aus den Programmen allein allerdings nicht bestimmen.

Te Pāti Māori verbindet heute antikoloniale Forderungen und soziale Reformen innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Sie vertritt keine einheitliche gesellschaftliche Klasse. Ihre Politik kann Māori-Lohnabhängigen, wirtschaftlich benachteiligten Gemeinschaften und gemeinschaftlichen Institutionen zugutekommen, ohne dass deren Interessen stets übereinstimmen.

Indigene Selbstbestimmung muss nicht erst den Kapitalismus überwinden, um ein berechtigter Kampf gegen koloniale Herrschaft zu sein. Die Grenzen des parlamentarischen Weges werden dort sichtbar, wo eine Partei Forderungen vertreten soll, die ihre möglichen Koalitionspartner nicht erfüllen wollen.

Die Grenzen parlamentarischer Politik

Am 19. November 2024 erreichten Zehntausende Menschen das neuseeländische Parlament in Wellington. Nach Angaben der Polizei beteiligten sich rund 42.000 Menschen an der Abschlusskundgebung des Hīkoi mō te Tiriti. Der von Toitū Te Tiriti organisierte Protest richtet sich gegen den Treaty Principles Bill. Māori-Gemeinschaften, Studierende, Beschäftigte und Unterstützer*innen aus unterschiedlichen politischen Zusammenhängen beteiligen sich. Die Demonstrationen machten aus einem Gesetzgebungsverfahren einen landesweiten gesellschaftlichen Konflikt.

Die Eigenständigkeit der Bewegung wurde später selbst zum Streitpunkt. Der Jurist und Aktivist Eru Kapa-Kingi gehörte zu den bekanntesten Gesichtern des Protests. Im Oktober 2025 distanzierte sich Toitū Te Tiriti von Te Pāti Māori. Kapa-Kingi kritisierte den Führungsstil der Partei und betonte die politische Unabhängigkeit der Bewegung. Te Pāti Māori wies die Vorwürfe zurück und erklärte, diese Eigenständigkeit zu respektieren.

Nach der Wahl könnte diese Unabhängigkeit entscheidend werden. Sollte Te Pāti Māori eine Labour-geführte Regierung unterstützen, müsste sie entscheiden, welche Forderungen sie zur Bedingung ihrer Zusammenarbeit macht und welche Kompromisse sie akzeptiert. Besonders konfliktträchtig wären die Forderung nach verbindlichen Empfehlungen des Waitangi Tribunal und die Rücknahme von Gesetzen, die bestehende Māori-Rechte einschränken. Labour könnte eine Zusammenarbeit mit Te Pāti Māori anstreben, ohne sich auf sämtliche dieser Forderungen festzulegen. Toitū Te Tiriti wäre an solche Kompromisse nicht gebunden. Die Bewegung könnte weiterhin Landrückgaben, rechtliche Garantien und die vollständige Umsetzung von Te Tiriti verlangen, auch wenn eine Regierung einzelne Forderungen ablehnt.

Parlamentarische Mehrheiten können Gesetze verändern. Sie ersetzen jedoch nicht die gesellschaftliche Gegenmacht, die solche Veränderungen erst durchsetzt und ihre Rücknahme erschwert. Gerade deshalb ist die Eigenständigkeit von Toitū Te Tiriti keine organisatorische Nebensache. Sie entscheidet mit darüber, ob die Forderungen der Bewegung über die nächsten Koalitionsverhandlungen hinaus Bestand haben.

Am 7. November wird gewählt. Die Wahlkommission erwartet die offiziellen Ergebnisse am 27. November. Ob Te Pāti Māoris Strategie aufgeht, ist offen. Ein Erfolg könnte neue Möglichkeiten für Landrückgaben, gemeinschaftlichen Wohnungsbau und soziale Reformen schaffen.

Hana-Rāwhiti Maipi-Clarke hat im November 2024 gezeigt, wie sich ein parlamentarisches Verfahren unterbrechen lässt. Ein Stück Papier lässt sich in wenigen Sekunden zerreißen. Die Eigentumsverhältnisse sind hartnäckiger.