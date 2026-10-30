Mehr Fragen als Antworten: Tödliche Zugkollision in Spanien

Bei der Kollision zweier Hochgeschwindigkeitszüge in Spanien kamen am 28. Oktober mindestens 69 Menschen ums Leben. Funkaufzeichnungen und Experteneinschätzungen legen gravierende Fehler in der Verkehrssteuerung nahe und liefern mehr Fragen als Antworten. Einen Monat vor den vorgezogenen Parlamentswahlen sorgt die Katastrophe für politische Auseinandersetzungen, erklärt Cali Dentice.

„Reanude con marcha normal“: Setzen Sie Ihre Fahrt mit normaler Geschwindigkeit fort. Mit diesen Worten gab die Betriebsleitstelle des spanischen Schieneninfrastrukturbetreibers Adif am Mittwochmorgen, dem 28. Oktober 2026, einem Hochgeschwindigkeitszug die Weiterfahrt frei. Die Leitstelle befindet sich am Madrider Bahnhof Atocha und koordiniert von dort aus den Zugverkehr auf der Strecke zwischen Madrid und Sevilla. Zuvor war auf einem Abschnitt dieser Strecke das automatische Zugsicherungssystem ausgefallen. Die betroffenen Züge waren zunächst zum Stillstand gekommen.

Weniger als zwanzig Minuten nach der Freigabe kollidierte der AVE 2080 des staatlichen Bahnunternehmens Renfe nahe der Ortschaft Urda in der Provinz Toledo mit dem vorausstehenden Iryo 6076. In beiden Zügen waren insgesamt mehr als 500 Menschen unterwegs. Die Verbindung zwischen Madrid und Sevilla wurde 1992 als erste Hochgeschwindigkeitsstrecke Spaniens eröffnet.

Nach den jüngsten Berichten vom Donnerstagvormittag kamen bei der Kollision mindestens 69 Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Angehörige suchen weiterhin nach vermissten Familienmitgliedern. Nach Medienberichten liegen der Guardia Civil 64 Vermisstenmeldungen vor. Wie viele dieser Personen bereits unter den erfassten Todesopfern sind, ist bislang ungeklärt.

Während die Einsatzkräfte an der Unfallstelle arbeiten, ermöglichen inzwischen veröffentlichte Tonaufzeichnungen aus der Betriebsleitstelle in Madrid-Atocha eine erste Rekonstruktion der Minuten vor der Kollision. Sie lenken den Blick auf die Entscheidungen, die nach dem Ausfall des automatischen Zugsicherungssystems getroffen wurden.

Die Chronologie des Unfallhergangs

Gegen 8:30 Uhr fiel auf einem Abschnitt der Hochgeschwindigkeitsstrecke Madrid–Sevilla das automatische Zugbeeinflussungssystem LZB aus. Die Linienzugbeeinflussung gehört zu den zentralen Sicherheitseinrichtungen des Hochgeschwindigkeitsverkehrs. Sie übermittelt den Zügen kontinuierlich Informationen über die zulässige Geschwindigkeit und die vorausliegende Strecke. Überschreitet ein Zug die vorgegebenen Geschwindigkeitsgrenzen oder reagiert der Lokführer nicht rechtzeitig auf eine erforderliche Bremsung, kann das System automatisch eingreifen. Damit soll unter anderem verhindert werden, dass sich Züge auf gefährliche Weise annähern.

Bei der Störung am Mittwochmorgen kamen die betroffenen Züge zunächst wie vorgesehen automatisch zum Stillstand. Für solche Situationen sieht das spanische Eisenbahnbetriebsregelwerk Ersatzverfahren vor. Dazu gehört das Bloqueo por Señalización Lateral(BSL), bei dem die Zugfolge durch streckenseitige Signale und gesicherte Blockabschnitte geregelt wird. Anders als bei der Linienzugbeeinflussung erfolgt dabei keine kontinuierliche Geschwindigkeits- und Bremskurvenüberwachung durch das LZB.

Der Wechsel auf BSL ist ausdrücklich vorgesehen. Eine reguläre Weiterfahrt setzt jedoch voraus, dass die entsprechenden Sicherungsbedingungen erfüllt sind. Dazu gehört insbesondere, dass der für die Fahrt freizugebende Blockabschnitt frei von Zügen ist.

Um 8:31 Uhr meldete der Lokführer des AVE 2080 die Störung an die Betriebsleitstelle in Madrid-Atocha. Dabei bezeichnete er sie als „fallo de transmisión por bloqueo parcial 000“ – einen Übertragungsfehler bei teilweiser Blockbelegung.

Nach einer am Freitag veröffentlichten Recherche von El País , die sich auf das Regelwerk für Renfe-Lokführer und die Einschätzungen dreier Eisenbahnfachleute stützt, hätte diese Fehlermeldung das Verfahren LZB 3 erfordert. Dieses sieht unter den gegebenen Umständen eine Weiterfahrt auf Sicht vor, bei der der Lokführer seine Geschwindigkeit so anpassen muss, dass er vor einem erkennbaren Hindernis anhalten kann.

Die veröffentlichten Funkaufzeichnungen dokumentieren interne Rückfragen zur Wahl des Verfahrens. Während der Abstimmung erklärte ein Mitarbeiter der Leitstelle, er sei durcheinandergekommen, weil eine Behebung der Störung angekündigt worden sei.

Schließlich fiel die Entscheidung für LZB 4. Um 8:36 Uhr erhielt der AVE-Lokführer die Anweisung, das LZB-System aus- und wieder einzuschalten und seine Fahrt unter dem Ersatzsicherungsverfahren BSL mit normaler Geschwindigkeit fortzusetzen. Auf seine ausdrückliche Nachfrage bestätigte die Leitstelle die Anweisung.

Nach Einschätzung der befragten Fachleute hätte der AVE stattdessen auf Sicht mit höchstens 40 Kilometern pro Stunde weiterfahren müssen. Unter regulären Bedingungen waren auf dem betroffenen Streckenabschnitt Geschwindigkeiten von bis zu 200 Kilometern pro Stunde möglich.

Die Meldungen des vorausfahrenden Zuges

Um 8:41 Uhr, nur fünf Minuten nachdem die Leitstelle dem AVE die normale Weiterfahrt bestätigt hatte, meldete sich dort auch die Lokführerin des vorausfahrenden Iryo 6076. Ihr Zug stand vor dem Einfahrsignal von Urda. Auch sie hatte infolge der Störung Probleme mit der Zugbeeinflussung.

Die Leitstelle wies sie an, das System aus- und wieder einzuschalten. Die Lokführerin versuchte zweimal erfolglos, das LZB neu zu starten. Die Versuche dauerten insgesamt etwa acht Minuten. Anschließend kontaktierte sie auch die Betriebsleitstelle ihres Unternehmens und bat die Instandhaltungsabteilung um Unterstützung.

Parallel stand sie weiterhin mit der Verkehrsleitstelle von Adif in Kontakt. Gegen 8:48 Uhr meldete sie dort erneut, dass ihr Zug vor dem Einfahrsignal von Urda stillstehe.

Die von RTVE veröffentlichten Funkaufzeichnungen dokumentieren, dass die Betriebszentrale sowohl die Weiterfahrt des AVE genehmigt als auch die Meldungen über den Stillstand des vorausfahrenden Iryo entgegengenommen hat. Nach der bisherigen Rekonstruktion des Verkehrsministeriums kam es gegen 8:53 Uhr zur Kollision. Der AVE hatte seit seiner Freigabe rund 25 Kilometer zurückgelegt. Quellen aus dem Umfeld des Bahnunternehmens Iryo nennen dagegen 8:48 Uhr als Unfallzeitpunkt. Die unterschiedlichen Zeitangaben sind insbesondere für die Frage relevant, wann die letzte Meldung der Iryo-Lokführerin die Leitstelle erreichte und wie viel Zeit bis zur Kollision verblieb.

Verkehrsminister Óscar Puente bezeichnete die Entscheidung zur normalen Weiterfahrt als unerklärlich. Nach seinen Angaben zeigte das Kontrollsystem bereits an, dass der vorausliegende Streckenabschnitt durch den Iryo belegt war. Die Guardia Civil befragte den für die Verkehrsregelung zuständigen Mitarbeiter; parallel nahm die Eisenbahnunfallkommission ihre Ermittlungen auf.

Kritik aus der Eisenbahnbranche

Francisco Cárdenas, Vertreter der Gewerkschaft UGT bei Renfe in Katalonien, erklärte gegenüber SER Catalunya, eine solche Kollision sei angesichts der automatischen Sicherungs- und Bremssysteme theoretisch unmöglich. Diese seien gerade dafür vorgesehen, gefährliche Annäherungen zu verhindern, selbst wenn ein Lokführer nicht rechtzeitig reagiere.

Der Eisenbahningenieur und frühere Adif-Mitarbeiter Antonio Martín Carrillo stellte gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Radiosender RNE insbesondere die Entscheidung infrage, den Zugverkehr nach dem Ausfall der Linienzugbeeinflussung wieder aufzunehmen. Martín Carrillo, der nach eigenen Angaben selbst an der Installation der Sicherheitssysteme auf der Strecke beteiligt war, erklärte, das LZB habe zunächst wie vorgesehen reagiert und die betroffenen Züge automatisch zum Stillstand gebracht. Nicht nachvollziehbar sei für ihn hingegen, weshalb die Leitstelle den Zugverkehr unter den gegebenen Umständen wieder freigegeben habe.

Bei früheren Störungen sei der Verkehr nach seiner Erfahrung auf das jeweils andere Gleis umgeleitet worden. Dies habe zwar Verzögerungen verursacht, den Betrieb jedoch unter anderen Bedingungen ermöglicht.

Auch die Ausdehnung der Störung wirft Fragen auf. Nach Einschätzung eines Eisenbahningenieurs sind Ausfälle des LZB-Systems zwar nicht ungewöhnlich, wohl aber auf einem Streckenabschnitt von mehr als 60 Kilometern. Weitere Fachleute halten es für möglich, dass sich das System nach dem Ausfall schrittweise wiederherstellte. Dies könnte erklären, weshalb der AVE seine Fahrt unter dem Ersatzsicherungsverfahren BSL wieder aufnehmen konnte, während der vorausfahrende Iryo weiterhin keine Verbindung zum LZB herstellen konnte.

Die zweite Eisenbahnkatastrophe innerhalb eines Jahres

Es ist bereits das zweite schwere Eisenbahnunglück auf der Hochgeschwindigkeitsverbindung zwischen Madrid und Andalusien innerhalb von zehn Monaten.

Am 18. Januar 2026 entgleiste bei Adamuz in der andalusischen Provinz Córdoba ein Hochgeschwindigkeitszug des Unternehmens Iryo. Mehrere Wagen gerieten auf das Gegengleis, auf dem sie mit einem entgegenkommenden Zug kollidierten. 46 Menschen verloren dabei ihr Leben.

Ministerpräsident Pedro Sánchez bezeichnete die beiden Katastrophen innerhalb eines Jahres als für Spanien nicht hinnehmbar. Er kündigte eine umfassende Untersuchung und Konsequenzen bei möglichen Versäumnissen an. Die Regierung ordnete drei Tage Staatstrauer an.

Eine Katastrophe mitten im Wahlkampf

Das Unglück ereignete sich einen Monat vor den vorgezogenen Parlamentswahlen am 29. November. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte die Neuwahlen am 5. Oktober angekündigt, nachdem PP, Vox und Junts zwei Regierungsdekrete zum Mieterschutz zu Fall gebracht hatten. Vorausgegangen waren landesweite Proteste gegen die drohende Zwangsräumung der 87-jährigen Maricarmen.

Noch während die Rettungsarbeiten andauerten, mobilisierten die rechtsextreme Falange und die Vox-nahe Gewerkschaft Solidaridad in Madrid gegen Verkehrsminister Óscar Puente. Mehr als tausend Menschen folgten nach Medienberichten den Aufrufen.