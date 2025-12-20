Gas aus Israel: Die Hegemonie der Golfstaaten und Russlands gerät unter Druck – und Deutschland könnte profitieren

Eine neue Energieachse im Mittelmeer könnte Europas Abhängigkeit verändern. Dies könnte auch für Deutschland relevant werden: Bekommen wir bald Gas aus Israel?

Lange galt sie als gescheitert – die EastMed-Pipeline, ein Projekt, das israelisches Erdgas über Zypern und Griechenland nach Europa bringen sollte. Zu tief, zu teuer, zu politisch, hieß es.

Doch die energiepolitische Lage hat sich verschoben. Nach neuen Einschätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) dürfte die weltweite Nachfrage nach Öl und Gas noch weit bis in die Mitte des Jahrhunderts ansteigen. Diese Prognose verleiht Regionen mit bislang unerschlossenen oder aufstrebenden Gasvorkommen neues Gewicht. Dazu zählt auch das östliche Mittelmeer – und mit ihm Israel. Vor diesem Hintergrund bekommt die EastMed-Pipeline plötzlich eine neue strategische Bedeutung.

Das Potenzial hat auch die Politik erkannt und den Kurs gewechselt: Nach einem Treffen mit den USA, Griechenland und Zypern erklärte Israels Energieminister Eli Cohen im November, die Pipeline stehe „wieder auf der Agenda“. Ein Satz, der das geopolitische Schachbrett neu sortiert und Israels Bestreben bestärkt, zu einem wichtigen Energieakteur im Mittelmeerraum zu werden. Israel fördert bereits große Mengen Erdgas aus Offshore-Feldern im östlichen Mittelmeer; bislang gelangt ein Großteil über Ägypten weiter nach Europa. Mit der geplanten EastMed-Pipeline wäre erstmals ein direkter Exportweg möglich.

Auch Washington will wieder mitmischen: Beim sogenannten 3+1-Treffen in Athen kündigten die USA an, eine „aktivere Rolle“ bei Energieprojekten im östlichen Mittelmeer zu übernehmen, um Europas Abhängigkeit von „malign actors“ (deutsch: böswilligen Akteuren, gemeint: Russland) zu verringern.

Die israelische Analystin Gallia Lindenstrauss vom Institute for National Security Studies verweist hierbei auf die Abraham Accords, einer neuen regionalen Architektur, die israelische, arabische und europäische Interessen über Projekte wie den India–Middle East–Europe Corridor (IMEC) miteinander verknüpfen soll. Dabei handelt es sich um einen Wirtschafts- und Transportkorridor, der Indien über den Nahen Osten mit Europa verbindet – als wirtschaftliche Brücke zu reaktivieren. Sie sollen ein Gegengewicht zur chinesischen Belt and Road Initiative bilden, die über die Türkei ihren Einfluss in der Region ausweitet.

Nach Einschätzung von Eran Lerman von der Tel Aviv University verfolgt Israel außerdem drei strategische Ziele: die Festigung des „Dreiecks“ mit Griechenland und Zypern als Antwort auf Erdogans Ambitionen, die engere Anbindung Ägyptens über das East Med Gas Forum und – langfristig – eine Öffnung gegenüber Syrien und Libanon, falls sich dort die politischen Bedingungen ändern.

Und Deutschland? Zwar gebe es aktuell „keine Gespräche oder Kooperationsformate“ mit Israel, teilte das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage mit. Eine Diversifizierung der Gasherkunftsländer liege jedoch „im europäischen Interesse“ und schließe „prinzipiell auch Gas und andere Energiequellen aus Israel ein“.

Energieökonomin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hält das Projekt dennoch für „energie- und klimapolitisch kein Zukunftsprojekt“. Israels Gas spiele „keine entscheidende Rolle für Europa“, da die Mengen zu begrenzt und die Lieferwege teuer sein. Stattdessen brauche es „Kooperationen bei Solarenergie, grünem Wasserstoff und Stromnetzen – nicht bei fossilen Infrastrukturen.“

Die neu geformte Allianz im östlichen Mittelmeer geht also weit über Energiefragen hinaus. Sie ist ein Machtbündnis – gegen die wachsende Bedrohung durch die Türkei unter Recep Tayyip Erdogan. Griechenland, das mit über drei Prozent seines BIP die höchsten Verteidigungsausgaben in der EU hat, wird zum sicherheitspolitischen Anker; Israel liefert Technologie, Zypern fungiert als geographisches Bindeglied.

Wie eng die Kooperation inzwischen ist, zeigte sich zuletzt auf der Athener Verteidigungsmesse DEFEA: Kaum ein Stand ohne israelische Logos. Dabei galt Griechenland jahrzehntelang als enger Verbündeter der PLO. Heute trainieren israelische und griechische Piloten gemeinsam. Getreu dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund.

Ein Beitrag von Luise Evers