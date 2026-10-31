Deutschland: Vom Philosemitismus zum Antisemitismus

Am 17. September 2026 sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Wahlkampfveranstaltung der Berliner CDU: „Die perfideste Form der Ausländerfeindlichkeit ist Antisemitismus.“ Der Satz ist mehr als ein sprachlicher Ausrutscher. Er zeigt ein Muster im deutschen Umgang mit dem Judentum: Jüdinnen und Juden werden zu „den Anderen“ erklärt, mit Israel gleichgesetzt und überhöht. Diese Verehrung kann schnell in ihr Gegenteil umschlagen, so Prof. Michael Barenboim.

Merz Satz ist symptomatisch für das Verhältnis Deutschlands zum Judentum, deshalb lohnt es sich, ihn näher zu betrachten.

Erstens wird hier sichtbar, was ansonsten des Öfteren nur implizit geäußert wird: Juden können keine Deutschen sein. Dieses Othering, also die absolute Trennung einer bestimmten Gruppe vom „Wir“, ist eine ganz typische Haltung ranghoher deutscher Politiker. Dass Juden auch Deutsche sein könnten, übersteigt offensichtlich ihre Vorstellungskraft.

Zweitens gehen wir hier einen Schritt weiter: Juden sind Ausländer. Sie sind nicht nur „die Anderen“ (was schon schlimm genug ist). Das geht über das übliche Othering hinaus, weil Juden nicht nur keine Deutschen sein können, sondern zwangsläufig aus einem anderen Land kommen, und zwar alle aus demselben. Dieses Land heißt natürlich Israel, und somit setzt Friedrich Merz das Judentum mit Israel gleich.

Drittens ist es, selbst wenn man das alles als richtig akzeptieren würde (entgegen jeglicher empirischen Erfahrung), fragwürdig, was an dieser Ausländerfeindlichkeit perfider sein soll als an allen anderen Formen. Wenn alle Menschen gleichberechtigt sein sollen, ist jede Form der Ausländerfeindlichkeit perfide, und zwar im gleichen Maße. Der Subtext ist hier ganz klar: Manche Ausländerfeindlichkeit, zum Beispiel gegenüber Palästinensern und Arabern insgesamt, ist nicht so schlimm wie Ausländerfeindlichkeit gegenüber Israelis (die hier, wie erwähnt, mit Juden gleichgesetzt werden).

Viertens schwingt in diesem Satz, wie so oft, eine fast pathologische Verehrung mit. Sie, die Juden, die Anderen, die alle Israelis sind, sie sind besonders. Das Problem dabei: Verehrung von Juden, gekoppelt mit dem Othering und der Gleichsetzung von Judentum und Israel, kann auch schnell ins Gegenteil kippen. Denn Israel begeht einen Völkermord an Palästinenser*innen und zieht durch menschenverachtende Politik zu Recht den Ärger eines Großteils der Weltbevölkerung auf sich.

Wie schnell aus Verehrung Schuldzuweisung wird

Wenn Deutschland irgendwann völkerrechtskonform seine Unterstützungspolitik für Israel einstellen sollte, die eine Klage vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Beihilfe zum Völkermord zur Folge hat, ist es gut denkbar, dass es dann heißt: Sie, die Juden, die Anderen, die alle Israelis sind, waren an der ganzen Misere schuld, und wir Deutschen konnten nichts dafür. So schnell wird aus Philosemitismus nämlich Antisemitismus.

Zu guter Letzt: Die Lage ist dramatisch. In Gaza werden Mütter vor den Augen ihrer Kinder lebendig verbrannt, die West Bank gerät zu einem Inferno, Palästinenser*innen in Israel leben als Bürger zweiter Klasse ohne Recht auf Selbstbestimmung, und es warten ca. 6 Millionen palästinensische Geflüchtete nach 78 Jahren auf ihre Rückkehr. Was Israel den Palästinensern antut, ist an Grausamkeit nicht (oder kaum) zu überbieten. Wir können es uns nicht leisten, darauf zu warten, dass Deutschland sein Verhältnis zum Judentum aus dem Reich des Irrationalen herausholt, bevor endlich die erforderlichen Schritte unternommen werden, die die Auslöschung des palästinensischen Volkes als solches verhindern.