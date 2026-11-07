Der brasilianische Sieg: Einheit der Linken und digitale Autonomie

Der linke Politiker Luiz Inácio Lula da Silva hat bei der brasilianischen Präsidentschaftswahl am 25. Oktober einen historischen Sieg errungen. Das Ergebnis kam inmitten einer starken politischen und sozialen Polarisierung und eines wachsenden Einflusses der extremen Rechten in Brasilien und ganz Lateinamerika zustande, die von der US-amerikanischen Rechten unter Führung von Donald Trump unterstützt wird.

Die Bedeutung dieses Wahlsiegs reicht über Lulas vierte Amtszeit hinaus. Sie liegt auch in der politischen und organisatorischen Erfahrung, die ihn ermöglicht hat, vor allem in der Fähigkeit verschiedener linker und progressiver Kräfte mit unterschiedlichen Programmen und ideologischen Ausrichtungen, ein breites Wahlbündnis auf der Grundlage gemeinsamer Berührungspunkte gegen die Rechte zu schmieden.

Ein breites linkes und progressives Bündnis trotz Differenzen

Lula trat mit Unterstützung des Bündnisses „Brasilien bereit für mehr“ zur Wahl an, das sieben linke und progressive Parteien umfasste, organisiert in zwei Parteiföderationen und zwei separaten Parteien. Die Föderation „Brasilien der Hoffnung“ vereinte Lulas Arbeiterpartei (PT), die Kommunistische Partei Brasiliens und die Grüne Partei. Die zweite Föderation verband die Partei Sozialismus und Freiheit, die sozialistische und radikal linke Strömungen umfasst, mit dem Nachhaltigkeitsnetzwerk. Auch die Brasilianische Sozialistische Partei und die Demokratische Arbeiterpartei (PDT) gehörten dem Bündnis an, zusammen mit unterstützenden sozialen Bewegungen und Gewerkschaften. Lula kandidierte mit Geraldo Alckmin von der Brasilianischen Sozialistischen Partei als Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten.

Die Bedeutung dieses Bündnisses liegt in seiner Fähigkeit, Kommunisten, Sozialisten, die radikale Linke, Sozialdemokraten und Grüne trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten über den Kapitalismus, die Rolle des Staates und die Grenzen sozialer Reformen zusammenzubringen. Diese Kräfte einigten sich auf gemeinsame Wahlziele und bewahrten dabei ihre Identitäten und ihre organisatorische Autonomie.

Dies ist eine der wichtigsten Lehren aus der brasilianischen Erfahrung. Die Einheit der Linken erfordert keine ideologische oder organisatorische Gleichförmigkeit. Sie bedeutet, auf der Grundlage gemeinsamer Berührungspunkte zusammenarbeiten zu können und dabei Pluralismus und Unterschiede zu respektieren. Die Meinungsverschiedenheiten über Lulas Wirtschafts- und Sozialpolitik werden naturgemäß fortbestehen, auch unter den Kräften, die ihn an der Wahlurne unterstützt haben.

Einheit heißt nicht, auf Kritik oder Autonomie zu verzichten

Die brasilianische Erfahrung wirft eine wichtige Frage für linke Kräfte weltweit auf. Warum werden ideologische und organisatorische Differenzen zu Hindernissen für die Zusammenarbeit, trotz so vieler Gemeinsamkeiten, selbst wenn diese Kräfte vor gemeinsamen politischen und klassenbezogenen Herausforderungen stehen?

Der Pluralismus zwischen Kommunisten, Sozialdemokraten, der radikalen Linken, ökologischen und feministischen Strömungen sowie unabhängigen Linken kann eine Quelle der Stärke und des intellektuellen und politischen Reichtums sein, sofern er demokratisch und konstruktiv gestaltet wird, ohne Monopolisierung, Ausgrenzung oder den Anspruch, die absolute Wahrheit zu besitzen. Einheit verlangt weder den Verzicht auf Kritik noch die bedingungslose Zustimmung zur Politik von Regierungen, die von linken und progressiven Bündnissen geführt werden.

Der Kampf gegen den Kapitalismus und rechte Politik erfordert eine breite soziale Front

Der Sieg hat gezeigt, wie wichtig es ist, die Verteidigung von Demokratie, Rechten und Freiheiten mit den wirtschaftlichen und sozialen Forderungen der arbeitenden Klassen sowie armer und marginalisierter Gruppen zu verbinden. Lula stützte sich auf breite Unterstützung in den einkommensschwachen Schichten und schlug vor, die Sozialhilfe auszuweiten, die Lebensbedingungen zu verbessern und die demokratischen Institutionen zu verteidigen.

Doch Lulas Sieg bei der Präsidentschaftswahl bedeutet weder, dass die Rechte auf dem Rückzug ist, noch, dass die von ihr ausgehende Gefahr gebannt wäre. Die rechten und rechtsextremen Kräfte erzielten bedeutende Ergebnisse bei den Parlamentswahlen und auf der Ebene der brasilianischen Bundesstaaten. Dies bestätigt ihren anhaltenden politischen und gesellschaftlichen Einfluss sowie ihre Fähigkeit, Gesetzgebung und öffentliche Politik zu beeinflussen und manche Reformen zu blockieren. Der Kampf gegen Rechtsaußen erfordert daher eine kontinuierliche politische Arbeit und Massenarbeit, die über den Sieg bei der Präsidentschaftswahl hinausgeht.

Diese Frage gewinnt besondere Bedeutung, da rechte Politiker und ihr Vorfeld versuchen, die soziale Wut auszunutzen und gegen Migranten, Minderheiten und marginalisierte Gruppen zu lenken, anstatt die Wirtschaftspolitik zur Rechenschaft zu ziehen, die die Klassengegensätze vertieft. Die Linke braucht ihrerseits eine klare Sprache und realistische, umsetzbare Programme, die die Verteidigung demokratischer Rechte mit sozialer Gerechtigkeit verbinden und den Massen die Möglichkeit eröffnen, sich an der Festlegung der Prioritäten und an der Kontrolle ihrer Umsetzung zu beteiligen.

Aus diesem Grund kann sich der Kampf gegen den Kapitalismus und rechte Politik nicht auf Wahlen und Parteibündnisse beschränken. Er erfordert aktive und dauerhafte Massenorganisationen in Betrieben, Wohnvierteln, Universitäten, Gewerkschaften und sozialen Bewegungen sowie eine Politik, die die Klassenungleichheit bekämpft und das Leben der Mehrheit verbessert, damit sich die Beteiligung der Bevölkerung nicht auf die Wahlurne beschränkt.

Digitale Autonomie: Die fünfte Säule der Unabhängigkeit der Linken

Die brasilianische Wahl hat die wachsende Bedeutung des digitalen Raums im politischen Kampf offengelegt. Social-Media-Plattformen, Algorithmen und künstliche Intelligenz sind zu mächtigen Werkzeugen in den Händen kapitalistischer Interessen geworden, um das öffentliche Bewusstsein zu formen und die politische Debatte zu lenken.

Während des Wahlkampfs reichten Lulas Unterstützer Beschwerden und Belege ein, die den Vorwurf stützten, dass Meta, der Konzern, dem Facebook, Instagram und weitere Plattformen gehören, digitale Parteilichkeit zugunsten seines Gegenkandidaten gezeigt habe. Das Unternehmen räumte „technische Probleme“ ein. Der Streit landete vor dem brasilianischen Wahlgericht, das Meta per Beschluss verpflichtete, gleiche Maßstäbe für die Kandidaten anzuwenden.

Das Problem beschränkt sich nicht auf Brasilien. Bei der jüngsten Präsidentschaftswahl in Kolumbien im Jahr 2026 deckten journalistische Recherchen koordinierte Konten und KI-generierte gefälschte Videos gegen das linke Lager auf, ebenso wie Mängel und Parteilichkeit bei der Kontrolle politischer Werbung und politischer Inhalte durch die Plattformen.

In Deutschland unterstützte Elon Musk, der Eigentümer von X, bei der Wahl 2025 öffentlich die AfD. Er nutzte seine Plattform, um die Positionen der Partei zu verbreiten und ihrer Führung eine Bühne zu bieten, während mehrere Studien eine deutliche Verzerrung bei der Reichweite der Inhalte der Partei auf der Plattform feststellten.

Eine vorsätzliche algorithmische Verzerrung nachzuweisen ist schwierig, weil proprietäre Algorithmen kapitalistischen Konzernen die exklusive Kontrolle über das Wissen darüber geben, wie sie funktionieren und wie Inhalte gerankt, verstärkt oder eingeschränkt werden. Ohne Transparenz, unabhängige öffentliche und rechtliche Kontrolle sowie Zugang zu den für Untersuchungen erforderlichen Daten ist es schwer festzustellen, ob eine Verzerrung auf das Design der Algorithmen oder auf bewusste Eingriffe zurückgeht. Die Konzerne können solche Probleme leicht mit einem „technischen Fehler“ erklären!

Die brasilianische Erfahrung hat zudem gezeigt, wie wichtig es ist, drei miteinander verbundene Kampffelder zu kombinieren: den Massenkampf vor Ort, das juristische Vorgehen, um digitale Plattformen zur Rechenschaft zu ziehen und ihre Tätigkeit zu regulieren, sowie organisierten digitalen Aktivismus. Die Massenmobilisierung auf der Straße ging einher mit juristischen Schritten gegen Meta und dem Aufbau einer breit angelegten digitalen Kampagne, die soziale Medien wirksam nutzte, um Millionen von Wählern zu erreichen. Diese Erfahrung zeigt, dass der digitale Kampf der Linken den Kampf an der Basis nicht ersetzen kann. Er kann ihn stärken und ergänzen.

Hier tritt die digitale Autonomie als fünfte Säule der Unabhängigkeit der Linken hervor, neben der ideologischen, organisatorischen, finanziellen und medialen Unabhängigkeit. Echte politische Unabhängigkeit ist nicht mehr möglich ohne ein substanzielles Maß an Autonomie bei digitalen Werkzeugen, Plattformen und Infrastruktur, den Schutz von Daten sowie die Fähigkeit zur Massenkommunikation und Organisierung frei von der monopolistischen Kontrolle kapitalistischer Konzerne und Großmächte.

Digitale Autonomie bedeutet nicht, sich von digitalen Plattformen zurückzuziehen. Sie bedeutet, sie heute mit einem kritischen, progressiven Bewusstsein zu nutzen und zugleich daran zu arbeiten, quelloffene, demokratisch verwaltete digitale Alternativen zu entwickeln sowie unabhängige technische Kapazitäten innerhalb der Linken aufzubauen und zu stärken.

Eine Linke, die ihre digitale Autonomie und ihre technologischen Werkzeuge nicht weiterentwickelt, wird ihren Klassengegnern in einem der wichtigsten Felder des gegenwärtigen politischen und sozialen Kampfes ausgeliefert bleiben.

Lehren für die Linke weltweit

Die brasilianische Erfahrung lässt sich nicht mechanisch übertragen. Jede Gesellschaft hat ihre eigenen Bedingungen und ihre eigenen klassenmäßigen und politischen Kräfteverhältnisse. Dennoch kann der brasilianische Ansatz, Bündnisse zu schmieden und zusammenzuarbeiten, wertvolle Lehren bieten.

Die Einheit, die die Linke braucht, ist weder eine Einheitspartei noch eine zentralisierte Führung, die allen ihre Vision aufzwingt. Sie ist eine flexible, demokratische Zusammenarbeit verschiedener Kräfte, die auf gemeinsamen Programmen, dem Respekt vor Autonomie und Pluralismus sowie der echten Beteiligung der Basis, der Jugend und der Frauen beruht.

Eine solche Zusammenarbeit kann lokal, regional und global entwickelt werden, durch unterschiedliche linke Fronten und Bündnisse vor Ort sowie durch digitale linke Netzwerke und Internationalen, die zum Erfahrungsaustausch beitragen, gemeinsame Initiativen und Kämpfe koordinieren und sich für progressive digitale Alternativen einsetzen.

Lulas Sieg ist eine Erfahrung, die es verdient, untersucht zu werden und aus der gelernt werden kann. Er zeigt, dass Zusammenarbeit zwischen linken Kräften trotz ihrer Unterschiede möglich ist, wobei auch die anderen Faktoren anzuerkennen sind, die zu diesem Ergebnis beigetragen haben.

Die Linke muss ihre Vielfalt nicht auslöschen, um sich zu vereinen. Sie muss diese Vielfalt in eine organisierte und wirksame Kraft verwandeln, ihre Unabhängigkeit in ihren fünf Säulen stärken und den Kampf für Freiheit, Gleichheit und soziale Gerechtigkeit führen, während sie demokratische und humanistische sozialistische Alternativen zum Kapitalismus entwickelt.